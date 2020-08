Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tapahtui tiistai-iltana valtava räjähdys.

Räjähdys on aiheuttanut ainakin kymmenien ihmisten kuoleman ja yli 4 000 arvioidaan loukkaantuneen. Räjähdyksessä on lievästi loukkaantunut myös yksi suomalainen.

Maanjäristysaaltoja synnyttäneen räjähdyksen uskotaan aiheutuneen ammoniumnitraatista, jota oli varastoitu kaupungin satama-alueen varastorakennukseen.

Libanonin pääministeri Hassan Diab sanoi AFP:n mukaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, että satamassa olisi räjähtänyt 2 750 tonnia ammoniumnitraattia. Brittilehti The Guardianin mukaan Beirutin satamarakennuksessa oli säilytetty ammoniumnitraattia kuuden vuoden ajan.

Ammoniumnitraatti on typpeä sisältävä kemikaali, jota käytetään esimerkiksi lannoitteissa. Se ei itsessään ole palava aine, mutta se kiihdyttää muiden aineiden palamista, kertoo Turvatekniikan keskus Tukes maatiloille suunnatussa ohjeessaan.

Ammoniumnitraatti voi räjähtää, jos se kuumenee esimerkiksi tulipalossa tai jos sitä on sekoitettu palavien aineiden kanssa. Lisäksi jos ainetta imeytyy esimerkiksi puutavaraan, näiden syttymisherkkyys ja palavuus kasvaa.

Tukes kirjoittaa ohjeessaan, että mikäli varastossa säilytettävä ammoniumnitraatti käy toistuvasti yli 30 asteen lämpötilassa, sen räjähdysherkkyys lisääntyy. Tukesin mukaan useasti lämmetessä aineen rakeet muuttuvat rakenteeltaan huokoisimmiksi, mikä lisää räjähdysherkkyyttä.

Hajuton, kiteinen ammoniumnitraatti on ollut edellisten vuosikymmenten aikana useiden teollisuusräjähdysten taustalla, kertoo uutistoimisto STT.

Texasilaisessa Westin kaupungissa tapahtuneen lannoitetetehtaan räjähdyksen jälkiä huhtikuussa 2013.

Muun muassa Yhdysvaltain Texasissa vuonna 2013 tapahtunut lannoitetehtaan räjähdys johtui ammoniumnitraatista. Tahalliseksi julistetussa räjähdyksessä kuoli 15 ihmistä.

Sama aine oli syyllinen myös Ranskan Toulousessa vuonna 2001 tapahtuneeseen kemikaalitehtaan räjähdykseen. Toulousen tehdasonnettomuudessa kuoli 31 ihmistä.

Kun ammoniumnitraattia yhdistää polttoaineöljyihin siitä muodostuu erittäin tehokas räjähde, jota käytetään laajasti rakennusteollisuudessa.

Laillisempien käyttötarkoitusten lisäksi samoja räjähteitä käyttävät kuitenkin myös kapinallisryhmät.

Ammoniumnitraattia hyödyntäviä improvisoituja räjähteitä on käyttänyt muun muassa Taliban-järjestö.

Huhtikuussa 1995 tehtiin räjähdeisku Oklahoma Cityn virastotaloon. Iskussa kuoli 168 ihmistä.

Ammoniumnitraatti oli myös yksi ainesosista pommissa, jota käytettiin vuonna 1995 tehdyssä Oklahoma Cityn pommi-iskussa. Uutiskanava CNN:n mukaan iskussa kuoli 168 ihmistä, joista 19 oli lapsia. Lisäksi satoja loukkaantui.

Maataloudessa ammoniumnitraattilannoitetta käytetään rakeina, jotka liukenevat nopeasti kosteuden vaikutuksesta. Tämän myötä lannoitteesta vapautuu maaperään typpeä, joka on kasvien kasvun kannalta ratkaisevaa.

Normaaleissa varasto-olosuhteissa ammoniumnitraattia on kuitenkin vaikea saada syttymään ilman korkean lämmön vaikutusta, kertoo Rhode Islandin yliopiston kemianprofessori Jimmie Oxley uutistoimisto AFP:lle.

”Jos katsot videota [Beirutin räjähdyksestä], näet mustan savun, näet punaisen savun, se oli epätäydellinen reaktio”, Oxley kertoi.

”Oletan, että tapahtui pienempi räjähdys, joka lietsoi ammoniumnitraatin reaktiota.” Oxleyn mukaan hänellä ei ole tietoa, onko pieni räjähdys ollut onnettomuus vai jotain tahallista.

Beirutin satamassa tapahtuneen räjähdyksen jälkiä keskiviikkoaamuna.

Ammoniumnitraatin säilytykselle on määrätty usein erittäin tiukkoja sääntöjä. Se pitää esimerkiksi pitää kaukana polttoaineista ja lämmönlähteistä. Monissa EU-maissa ammoniumnitraatin sekaan pitää lisätä kalsiumkarbonaattia, jolloin syntyy pelkkää ammoniumnitraattia turvallisempaa kalsium-ammoniumnitraattia.

Suomessa ammoniumnitraattia käytetään lannoitteena sekä louhintaräjähdysaineiden ainesosana, kertoo Tukes.

Suomessa käytettävät lannoitteet sisältävät 28 prosenttia ammoniumnitraattia, joka on alle pitoisuuden, jossa lannoite voi räjähtää. Tukesin mukaan Suomeen on kuitenkin tuotu myös sellaista korkeatyppisiä lannoitteita, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on korekampi.