Kirsikka kakun päälle. Näin kuvailee Lähi-idän instituutin tutkija Taavi Sundell, joka on asunut Beirutissa noin puolitoista vuotta.

”Ihan hirveä vuosi Libanonille kaikin tavoin. Kun ajattelee, ettei mikään voi mennä enää huonommaksi, jotain menee kuitenkin.”

Maan viimeisin alamäki kiihtyi viime lokakuussa. Aikaa kutsutaan eri yhteyksissä kansannousuksi tai vallankumoukseksi. Se oli reaktio huonoon taloudelliseen tilanteeseen, mutta myös turhautumista poliittiseen järjestelmään ja korruptioon. Suuret mielenosoitukset keräsivät kymmeniätuhansia ihmisiä kaduille kuukausien ajan.

Taavi Sundell

”Vuosi 2020 onkin ollut menoa. Talous on romahtanut täysin, keväällä on siirrytty hyperinflaatioon, on massatyöttömyyttä ja puhutaan jopa nälänhädästä. Sitten tuli koronakriisi.”

Sundellin mukaan Libanonissa reagoitiin nopeasti ensimmäiseen koronavirusaaltoon keväällä. Tiukkojen rajoitusten ansiosta tautitapaukset pysyivät alhaisina.

Räjähdys tapahtui julkisen terveydenhuollon kannalta surkeaan aikaan. Viime viikkoina tautitapaukset ovat olleet kasvussa, ja maassa puhutaan toisesta aallosta.

”Sairaaloiden rajat tulevat vastaan. Täällä on ollut jo ennen koronaa pulaa lääkkeistä eikä palkkoja ole pystytty maksamaan. Jotkut puhuvat jo romahtaneesta valtiosta.”

Ulkoministerin tehtävästä eronnut Nassif Hitti (vas.) kätteli seuraajaansa Charbel Wehbea tiistaina.

Libanonin ulkoministeri Nassif Hitti erosi tehtävästään maanantaina. Erokirjeessään hän kritisoi ankarasti maan hallitusta, joka ei ole kyennyt ajamaan läpi uudistuksia ja jossa keskitytään liikaa omiin etuihin.

”Nykypäivän Libanon on luisumassa kohti romahtanutta valtiota”, Hitti kirjoitti Al-Jazeeran mukaan.

Maan poliittinen järjestelmä on sotien ja uskontokuntien muovaama. Vuosien 1975–1990 sisällissodassa kuoli arvioiden mukaan 120 000 ihmistä.

”Sisällissodan päätyttyä mukana olleiden puolisotilaallisten joukkojen johtajat laittoivat puvut päälle ja jatkoivat poliitikkoina”, Sundell sanoo.

Libanonissa elää peräti 18 tunnustettua uskonnollista ryhmittymää, joiden välillä kaikesta neuvotellaan. Uskontojen yhteiseloa on myös ihannoitu, mutta Sundellin mukaan nykyinen järjestelmä keskittyy liikaa etujen kahmimiseen omalle uskontokunnalle ja kannattajille.

Olennaista nykyiselle tilanteelle on myös pääministeri Rafik al-Haririn murha vuonna 2005. Se käynnisti niin kutsutun setrivallankumouksen, jonka seurauksena Syyrian joukot poistuivat Libanonista vuosikymmeniä kestäneen sotilaallisen läsnäolon jälkeen. Demokraattiset vapaudet laajenivat, mutta al-Haririn rakentama uusliberaali yhteiskuntamalli ei muuttunut.

”Maahan rakennettiin luksuskiinteistöjä houkuttelemaan öljymaiden varallisuutta Libanoniin ja pankkisektoria paisutettiin. Julkisiin palveluihin ei kiinnitetty huomiota. Tämän takia Libanonista on muodostunut äärimmäisen eriarvoinen yhteiskunta.”

Valtaa pitävien piirit ovat pienet. Murhatun pääministerin poika Saad al-Hariri oli maan pääministerinä muutaman vuoden. Hän erosi tehtävästä viime syksyn mielenosoitusten takia tämän vuoden tammikuussa.

”Nyt on ollut puhetta, että al-Haririn veli voisi olla innostunut lähtemään politiikkaan”, Sundell kertoo.

Surmatun pääministerin Rafik al-Haririn hautajaissaattueeseen osallistuneita libanonilaisia Beirutissa helmikuussa 2005.

Uskontokuntien mukaan toimiva poliittinen järjestelmä on eliitin suosiossa. Sundellin mukaan johtajilla on uskontokuntien rajat ylittävä intressi pitää järjestelmää yllä.

Sen sijaan tavalliset libanonilaiset ja erityisesti nuoret ovat kyllästyneitä korruptioon. Viime aikoina edes mielenosoituksia ei kuitenkaan ole nähty, sillä taloudellinen ahdinko on vienyt energiaa uudistusvaatimuksilta.

Inflaation takia Libanonin keskiluokka on käytännössä kokonaan hävinnyt. Maan valuutta liira on edelleen virallisesti sidottu Yhdysvaltojen dollariin, mutta todellisuudessa sen arvo on romahtanut. Vain ne pärjäävät, jotka saavat ulkomailta rahaa dollareina. Esimerkiksi palkat tulevat liiroina, jolla on vaikea saada edes riittävästi ruokaa ostettua nykyisellä kurssilla.

”Jos aiemmin sait palkkaa 1 500 dollaria vastaavan summan paikallisessa valuutassa, nyt tämä vastaa arvoltaan 150 dollaria. Esimerkiksi koulujärjestelmä on yksityinen eikä monilla ole enää varaa maksaa lukukausimaksuja. Moni eli tähän asti ihan normaalia elämää, mutta hyvä, jos saa nyt edes ruuat ostettua”, Sundell kertoo.

Libanon pitkän sisällissodan jälkiä voi yhä nähdä Beirutin katukuvassa.

Sundellin mukaan heidän perheensä on moniin paikallisiin verrattuna hyvässä asemassa, koska he saavat ulkomailta rahaa, mutta viime aikojen tilanne on alkanut käydä raskaaksi.

”Jos muistelee kaiholla viime vuotta, meillä oli kotona vain kolmen tunnin sähkökatkoja. Viime viikkoina julkista sähköä on tullut vain tunnin tai pari päivässä eikä generaattorilla saa niin paljon lisäsähköä, että valot, tuuletus, jääkaappi tai edes kraanavesi toimisivat koko päivän.”

Kaiken päälle Libanonissa on arviolta yli miljoona pakolaista naapurimaa Syyriasta. Heidän tilanteensa on unohtunut kurjuuden keskellä. Sundell kertoo, että maassa on jopa väläytelty, voisivatko syyrialaiset olla viimeinen kiristysruuvi, jolla saataisiin apua.

”Että jos ei nyt apua saada, täältä tulee kohta Eurooppaan porukkaa.”

Tulevaisuutta Sundell ei uskalla lähteä ennustamaan, mutta hän pitää mahdollisena, että räjähdys voisi toimia sytykkeenä mielenosoituksille alkujärkytyksen jälkeen. Keskiviikkona vaikutti siltä, että räjähdyksen aiheuttanutta ammoniumnitraattia ei ollut säilötty turvallisesti.

”Tämäkin vaikuttaa olevan seurausta yleisestä kyvyttömyydestä hoitaa mitään kunnolla. Toisaalta ihmiset voivat olla liian väsyneitä, kun he joutuvat miettimään jatkuvasti, että mistä saa edes ruokaa.”

Jos edes jotain hyvää haluaa tapahtuneesta löytää, Sundell pohtii, että kansainvälinen yhteisö saattaisi vihdoin tarjota apua kuten sairaalatarvikkeita. Tämä voisi auttaa myös koronakriisin hoitamisessa.

Sundellin tiistai-ilta kului asunnon siivoamisessa, koska räjähdys iski ikkunat sisään. Asunto sijaitsee kolmen kilometrin päässä räjähdyspaikalta. Unet ovat jääneet lyhyiksi.

”Aamulla juttelin vuokranantajan kanssa pihalla. Optimistisesti mietittiin, että oltaisiinko nyt päästy niin pohjalle, että tästä lähtisi parempaan suuntaan. Niin dramaattinen kuin räjähdys olikin, maan ongelmat ovat isompia ja vakavampia.”