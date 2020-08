New Yorkin sheriffi pidätti viikonloppuna kaksi huviveneen omistajaa, jotka olivat järjestäneet 170 hengen juhlat aluksessaan, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Yhdysvaltojen vaikean koronavirustilanteen vuoksi osavaltiossa on edelleen voimassa poikkeusolot ja suuret kokoontumiset ovat kiellettyjä, joten juhlien järjestäjät rikkoivat viranomaisten asettamia sääntöjä.

New Yorkin shreiffi kertoi sunnuntaina myöhään illalla Twitterissä, että sheriffi pysäytti Manhattanin kaupunginosassa sijaitsevalla laiturilla Liberty Belle -nimisen aluksen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja pidätti sen kaksi omistajaa sekä laivan päällikön.

Viranomaiset saivat valituksen vedessä liikkuvasta aluksesta puoli yhdeksältä illalla paikallista aikaa. Silminnäkijöiden mukaan ihmisillä ei ollut kasvoillaan suojamaskeja eikä turvavälejä noudatettu.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan veneen neljällä ulkokannella olisi ollut tilaa jopa 600 vieraalle.

Laivayhtiön ilmoituksen mukaan alus on toistaiseksi lopettanut toimintansa maaliskuussa puhjenneen koronaviruspandemian vuoksi.

Sen lisäksi, että omistajat rikkoivat kokoontumiskieltoa, heitä epäillään myös luvattomasta alkoholin tarjoilusta.

New Yorkissa on hätätilan vuoksi voimassa alkoholituotteiden myyntikielto sisätiloissa.

Sheriffin mukaan viikonlopun laiton hauskanpito on surullinen esimerkki siitä, kuinka holtittomasti ihmiset suhtautuvat pandemian aikaisiin rajoitustoimenpiteisiin.

Vaikka New Yorkissa koronavirustilanne on viime viikkoina saatu hallintaan, viranomaiset ovat olleet huolestuneita siitä, miten suuret kokoontumiset ja turvavälejä rikkovat ihmiset voivat vaikuttaa tartuntalukuihin.

Liberty Bellen tapaus ei ole ensimmäinen laatuaan.

Osavaltion virkamiehet ovat viime viikkoina puuttuneet yhä useammin baarien ja muiden yritysten toimintaan, kun niissä rikotaan turvavälejä koskevia sääntöjä ja muita osavaltion asettamia turvallisuustoimenpiteitä.

Sen vuoksi kymmenien yritysten alkolimyyntilisenssejä on jäädytetty.

Viime aikoina amerikkalaiset tiedotusvälineet ovat raportoineet, että varakkaat amerikkalaiset osallistuvat juhliin ja tapahtumiin koronavirusrajoituksista välittämättä.

Usein näissä tapahtumissa on ollut jopa tuhansien dollarien sisäänpääsymaksu.

Erityisesti varakkaiden huoleton käyttäytyminen on kerännyt arvostelua, sillä koronaviruksen pahimmat vaikutukset ovat iskeneet vähävaraisiin yhteisöihin.

Heinäkuun lopussa The New York Times kertoi New Yorkin osavaltion Hamptonissa järjestetystä ulkoilmakonsertista. Osavaltion terveystarkastaja päätti aloittaa tutkinnan, kun konsertista levisi videomateriaalia, jossa näkyi kymmeniä ihmisiä pakkautuneina lähekkäin.