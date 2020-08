Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen edetessä maapallon keskilämpötila nousee, mikä tulee aiheuttamaan tietyille alueille sietämättömiä olosuhteita.

Lämpötilan nousun seurauksena ihmisiä tulee kuolemaan yhtä paljon tai jopa enemmän kuin kaikkiin tartuntatauteihin yhteensä, jos ilmastoa lämmittäviä päästöjä ei saada hillittyä.

Näin varoittaa tuore tutkimus, jonka on julkaissut yhdysvaltalainen National Bureau of Economic Research -tutkimuslaitos. Tutkimuksesta kertoo muiden muassa brittilehti The Guardian.

Ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan karuja seurauksia etenkin kehittyvissä maissa, jos esimerkiksi puhdas vesi ehtyy ja maanviljelyksen edellytykset tuhoutuvat.

Climate Impact Lab -tutkijayhteisön tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisiä kuolee ilmastonmuutoksen edetessä yhä enemmän juuri köyhemmissä maissa.

Skenaariossa, jossa lämmittäviä päästöjä ei saada kuriin, maailmanlaajuiset lämpötilaan liittyvät kuolleisuusluvut nousevat tutkijoiden mukaan vuosisadan loppuun mennessä noin 73 ihmiseen 100 000:ta kohden.

Tämän kehityskulun mukaisesti lämpötilojen nousun seurauksena kuolisi siis suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin kaikkiin tartuntatauteihin kuolee yhteensä. Mukaan on laskettu esimerkiksi tuberkuloosin, hivin ja aidsin sekä malarian aiheuttamat kuolemantapaukset.

Vertailun vuoksi syöpään kuolee maailmanlaajuisesti vuosittain noin 125 ihmistä 100 000:ta kohden.

Tutkimuksessa käytettiin valtavaa maailmanlaajuista tietokantaa, jonka avulla tutkijat pystyivät vertailemaan lämpötilan ja kuolleisuuden välistä yhteyttä.

Siinä otettiin huomioon sekä suorat lämpötilan nousun aiheuttamat kuolemat, kuten lämpöhalvaukset, että vähemmän selvät yhteydet, kuten sydänkohtausten määrän kasvu lämpöaallon aikaan.

”Paljon vanhoja ihmisiä kuolee kuumuuden aiheuttamista epäsuorista syistä”, sanoi The Guardianille Amir Jina, ympäristöön erikoistunut taloustieteilijä Chicagon yliopistosta, joka osallistui tutkimuksen tekoon.

Pahiten ilmastonmuutoksesta kärsivissä köyhemmissä ja kuumemmissa maissa kuolleisuusluvut tulevat tutkimuksen mukaan kasvamaan väestöön suhteutettuna vielä globaalia lukua enemmän.

Esimerkiksi Ghanassa, Bangladeshissa, Pakistanissa ja Sudanissa lämpötilojen nousun seurauksena tulee vuosisadan loppuun mennessä kuolemaan 200 ihmistä tai jopa enemmän 100 000:ta kohden.

Sudanin Pohjois-Darfurissa YK:n avustusjärjestön säiliöautot jakoivat vettä kuivuudesta kärsivän alueen asukkaille kesällä 2011.

Kylmemmissä ja rikkaissa maissa, kuten Pohjoismaissa ja Kanadassa, kuolleisuusluvut tulevat päin vastoin laskemaan, kun ilmaston lämmetessä vähemmän ihmisiä kuolee enää äärimmäiseen kylmyyteen.

Maapallon keskilämpötilan nousuvauhti on ollut nopeampaa kuin tähän saakka on ennakoitu, ja The Guardianin mukaan vuodesta 2020 odotetaan jälleen ennätyksellisen lämmintä.

Viime vuosina kehitys on näkynyt esimerkiksi koko maailmaa koetelleina rajuina lämpöaaltoina. Suomessa ilmaston lämpeneminen näkyy ennen kaikkea ennakoimattomuutena säässä ja siihen liittyvissä ilmiöissä.

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamien kuolemien taloudellinen kustannus tulee olemaan myös valtava, tuore tutkimus ennustaa. Jos päästöjä ei saada kuriin, tulee niiden hinta vuosisadan loppuun mennessä olemaan jopa 3,2 prosenttia globaalista taloudellisesta tuotannosta.

Pahimman skenaarion mukaan päästöt jatkaisivat kasvuaan ilman rajoituksia, jolloin maapallon keskilämpötila kohoaisi kolme celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä.

Hieman maltillisemmassa skenaariossa päästöjä vähennettäisiin nopeasti ja lämpötilaan liittyvät kuolemantapaukset lisääntyisivät alle kolmanneksella pahimpaan vaihtoehtoon verrattuna.