Tiistai-iltana monen mielessä kävi ajatus, jota ei uskaltanut edes ääneen lausua.

Jotkut silti lausuivat ja panivat mietteensä Twitteriin ja muihin sosiaalisen median kanaviin: Libanonin pääkaupungissa Beirutissa olisi sattunut ydinräjähdys. Yhdellä sivustolla ”tiedettiin” pian kertoa, että kyseessä oli varmasti Israelin käyttämä taktinen ydinase.

Siltähän se maallikon silmiin saattoi näyttää. Maata järisyttänyt räjähdys, tuhoisa paineaalto, sienen muotoinen pilvi – historiallisista kuvista ja lukuisista Hollywood-elokuvista tuttu näky. Ikkunoita tuhoutui kilometrien säteellä, ainakin kymmeniä ihmisiä kuoli ja tuhansia loukkaantui.

Mutta näitä pikaselityksiä ja väitteitä haastoi pian tosiasia, että moni beirutilainen tallensi räjähdyksen kännykkäkameroillaan ja jäi eloon ladatakseen videonsa internetiin. Laajasta kuva-aineistosta asiantuntijat päättelivät nopeasti, että kyseessä ei ollut ydinräjähdys.

”Minä tutkin ydinaseita. Siitä [ydinräjähdyksestä] ei ole kyse”, totesi esimerkiksi Massachusetts Institute of Technology -yliopiston apulaisprofessori Vipin Narang reaktiona Twitter-kommenttiin, jossa väitettiin, että Beirutissa räjähti atomipommi.

Narang viittasi karkeisiin laskelmiin, joiden mukaan Beirutin räjähdys saattoi vastata samaa voimaa, joka tulisi noin 240–400 tonnin TNT-räjähdysaineen eli trotyylin räjäytyksestä. Vaikka se ei ollut ydinpommi, se oli valtava räjähdys.

Venäjän asevoimien suurin tavanomainen pommi ATBIP, lempinimeltään Kaikkien pommien isä, vastaa venäläisväitteiden mukaan räjähdysvoimaltaan 44:ää TNT-tonnia, ja sen tuhovaikutusta pidetään pienten taktisten ydinaseiden suuruisena. Yhdysvaltain vastaavanlainen pommi, Kaikkien pommien äiti eli MOAB, on yhdentoista TNT-tonnin voimainen.

Hiroshiman ydinpommi 1945 taas vastasi noin 15 000:tä TNT-tonnia ja Nagasakin ydinpommi 20 000:tä TNT-tonnia.

Business Insider -sivusto lainasi ydinaseiden historiaa New Mexicon yliopistossa tutkivaa Martin Pfeifferia, jonka mukaan Beirutin räjähdyksestä puuttui kaksi ydinräjähdykselle ominaista tekijää: sokaiseva valkoinen välähdys ja voimakas lämpöaalto, joka olisi synnyttänyt tulipaloja ja aiheuttanut palovammoja ihmisille suurella alueella. Radioaktiivista säteilyäkään ei havaittu.

Pfeifferin mukaan videokuvista näkyi, kuinka räjähdyspaikan rakennuksessa näkyi ensin tulipalo ja sen aiheuttamaa savua. Tulipalo ja siitä noussut savu sai monen beirutilaisen videokuvaamaan tilannetta jo ennen räjähdystä.

Lue myös: HS:n erikoisartikkeli näyttää tuhon jäljet

Libanonin pääministeri Hassan Diab kertoi lausunnossaan, että räjähdyspaikka oli varasto, jossa oli säilytetty kuuden vuoden aikana aiemmin takavarikoitua ammoniumnitraattia. Kyseistä ainetta oli Libanonin viranomaisten mukaan noin 2 750 tonnia. Presidentti Michel Aounin mukaan ei voi olla hyväksyttävää, että niin valtavaa määrää ei ole vartioitu paremmin.

Ammoniumnitraatti on aine, jota käytetään lannoitteena myös suomalaisilla maatiloilla. Se ei ole itsessään palava aine, mutta se voi kiihdyttää muiden aineiden palamista ja joissakin tapauksissa räjähtää, kerrotaan Turvallisuus ja kemikaaliviraston Tukesin verkkosivuilla.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen räjähdysainetarkastaja Marja-Leena Karisaari sanoo pitävänsä selitystä ammoniumnitraatin räjähdyksestä varsin uskottavana. Ydinräjähdyspuheisiin hän suhtautuu huvittuneesti, sellainen mahdollisuus ei ollut hänellä käynyt mielessäkään uutisvideoita katsellessa.

Karisaaren mukaan räjähdyksestä aiheutunut paineaalto ja ”sienimäiseksi” mielletty pilvi ovat tavallisia räjähdykseen kuuluvia asioita.

”Tämä savun ja kaiken aineksen seos levisi sitten pallomaisesti, ja sen jälkeen tuli se ruskea pilvi. Tulkitsen sen ruskean pilven niin, että se on ammoniumnitraatista palossa muodostuvia typen oksidikaasuja”, sanoo Karisaari, joka on koulutukseltaan kemisti.

Karisaaren mukaan räjähdystä edeltänyt tulipalo on voinut olla ulkoinen palo, joka on sitten saanut aikaan kemiallisen reaktion ja räjähdyksen ammoniumnitraattivarastossa. Mahdollista on myös se, että tulipalo on alkanut muhia itse varastossa. Ammoniumnitraatin kiderakenne alkaa muuttua merkittävästi yli 30 lämpöasteen olosuhteissa.

”Jos siellä esimerkiksi lämpötila kovasti vaihtelee ja tuommoinen valtava määrä sitä tavaraa on sullottuna yhteen, on mahdollista, että siellä muodostuu lämpöä tämän massan sisällä. Se voisi edesauttaa kemiallisen reaktion käynnistymistä ja se tuottaisi lämpöä siinä määrin, että se toimisi tavallaan panoksena tälle räjähdykselle”, Karisaari pohtii.

Karisaaren mukaan räjähdyksen selvittämiseen tarvitaan kuitenkin paljon lisätietoa, kuten ammoniumnitraatin koostumus, jos kyseisestä aineesta on lopulta kysymys. Hän arvelee, että koko varasto ei välttämättä ole tilanteessa räjähtänyt.

Beirutin räjähdys ei ole millään muotoa ainutlaatuinen. Esimerkiksi Yhdysvaltain historian tuhoisin teollinen onnettomuus sai alkunsa tulipalosta, joka räjäytti 2 200 tonnin ammoniumnitraattilastin Texasin Galvestoninlahden satamassa olleessa ranskalaisaluksessa vuonna 1947.

Räjähdys levisi muun muassa alueen öljysäiliöihin ja sai aikaan useita muita räjähdyksiä ja tulipaloja. Ainakin 581 ihmistä kuoli.

Ammoniumnitraatti on ollut myös käytössä useissa terrori-iskuissa. Sitä käytettiin esimerkiksi 168 ihmishenkeä vaatineessa Oklahoma Cityn virastotalon pommituksessa 1995. Afganistanissa ja Irakissa ammoniumnitraatti on yleinen tienvarsipommien ainesosa.

Oklahoma Cityn virastotalon rauniot vuonna 1995.

Yhdysvalloissa on parhaillaan tekeillä liittovaltion erillinen ohjelma, jossa on tarkoitus lisätä ammoniumnitraatin ostamiseen liittyviä turvallisuusselvityksiä terrorismin ehkäisemiseksi. Myös monissa EU-maissa aineen käyttö on tiukasti valvottua. Euroopan kemikaaliviraston mukaan EU-alueella tuotetaan tai maahantuodaan ammoniumnitraattia 10–100 miljoonaa tonnia vuosittain.

Norjan historian pahin joukkosurmaaja Anders Breivik käytti myös ammoniumnitraattia rakentaessaan Oslossa räjäyttämäänsä pommia vuonna 2011.

Oslon pommitus vuonna 2011.

Tutkija Karisaaren mukaan ammoniumnitraatista on tullut valitettavan yleinen ainesosa terrori-iskuissa. Hänen mukaansa siitä ei ole aivan helppoa rakentaa pommia, mutta asialle omistautuva ihminen saattaa sellaisen saada aikaiseksi.

Selityksenä suurten määrien ostamiselle käytetään usein maanviljelyksen lannoitustarpeita, ja niin teki myös esimerkiksi Breivik perustamansa peiteyrityksen nimissä.

Ammoniumnitraattia käytetään myös hyvin yleisesti Anfo-nimisten louhintaräjähteiden pääainesosana. Se sekoitetaan polttoöljyyn.

”Anfoa käytetään paljon, koska se on halpaa, sitä on helppo valmistaa, siitä on pitkäaikaista kokemusta ja sen räjähdyskaasut eivät ole mitenkään merkittäviä”, Karisaari kertoo.