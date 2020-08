Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tiistai-iltana tapahtunut räjähdys tuhosi Beirutin satama-alueen lähes maan tasalle. Tuhot näkyvät satelliittikuvissa, joita satelliittiyhtiöt jakoivat keskiviikkona.

Vaihtokuvilla voit tarkastella, miltä satama-alue näytti ennen räjähdystä ja sen jälkeen:

Räjähdyksessä muun muassa upposi Beirutiin kiinnittynyt risteilylaiva Orient Queen. Tiettävästi ainakin kaksi laivan miehistön jäsentä kuoli, kertoo alan uutisia välittävä Cruise Industry News -verkkosivusto. Sen mukaan räjähdys tuhosi myös laivan varustamon pääkonttorin.

Bahaman lipun alla liikunut Orient Queen oli Marinetraffic.com-verkkosivuston keräämien AIS-tietojen perusteella tullut Beirutin satamaan Saudi-Arabiasta 27. kesäkuuta.

Satelliittikuvissa erottuu myös paikka, jossa räjähtänyt varastohalli oli. Hallin paikalla näyttää nyt olevan suuri kuoppa, joka on täyttynyt merivedellä.

Maxar Technologies -yhtiön jakamassa satelliittikuvassa näkyy meriveden täyttämä suuri kuoppa.

Räjähdyksen aiheuttama kraateri on halkaisijaltaan ainakin 120 metriä. Näin voi päätellä esimerkiksi Venäjän avaruusjärjestön Roskosmosin jakamasta satellittikuvasta. Siitä näkyy, että kuopan halkaisija on hieman suurempi kuin satama-altaan vastakkaisella puolella kyljellään makaava Orient Queen -laiva, joka on alusrekisteritietojen mukaan 120 metriä pitkä.

Kuoppaan mahtuisi pituussuunnassa esimerkiksi nykytaiteen museo Kiasman rakennus, joka on noin 120 metriä pitkä.

