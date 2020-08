Beirutin satamatyöntekijöitä on asetettu kotiarestiin tiistain tuhoisasta räjähdyksestä vireillä olevan tutkinnan takia, kertoo Libanonin hallitus Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

BBC:n mukaan Beirutin tullin johtaja Badri Daher kertoo tullin pyytäneen, että ammoniumnitraatti siirrettäisiin, mutta ”tämä ei tapahtunut”.

Pääkaupungin satamassa sattuneessa räjähdyksessä kuoli ainakin 135 ja loukkaantui 5 000 ihmistä, maan terveysministeri Hamad Hassan kertoi keskiviikkoiltana uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kymmeniä ihmisiä oli yhä kateissa, ja Beirutin kuvernööri Marwan Aboud arvioi, että vähintään 300 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi räjähdyksen seurauksena. Viranomaiset uskovat uhrilukujen kasvavan, kun raivaustyöt tuhoalueella jatkuvat.

Aboudin mukaan räjähdyksen aiheuttamat vauriot vastaavat vakavuudeltaan jopa 10–15 miljardia dollaria eli noin 8,4–12,7 miljardia euroa, kertoo qatarilainen uutiskanava Al-Jazeera.

Sataman lähistöllä sijainneella kadulla näkyi rakennuksista sortunutta rojua keskiviikkona.

Räjähdys tapahtui Beirutin satamassa, jossa oli vuosia varastoitu 2 750 tonnin räjähdysherkkää ammoniumnitraattilastia. Keskiviikkona julkisuuteen tulleiden asiakirjojen mukaan aineen vaarallisuudesta tiedettiin jo vuosia sitten.

Ammoniumnitraatti räjähti tiistaina pian sen jälkeen, kun lastin läheisyydessä oli mediatietojen mukaan tehty hitsaustöitä.

Beirutilaisen Saint Georgen sairaalan potilashuoneen tuhoa.

Yksi suomalainen loukkaantui lievästi räjähdyksessä, ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Tiina Tähtinen kertoi keskiviikkona.

Libanoniin matkustusilmoituksen tehneille suomalaisille lähetettiin tiistaina kysely avuntarpeesta, ja ulkoministeriö oli torstaiaamuun mennessä tavoittanut heistä valtaosan. Kukaan suomalaisista, joihin on saatu yhteys, ei ole ilmoittanut tarvitsevansa apua ulkoministeriöltä. Libanoniin on tehnyt matkustusilmoituksen 40 suomalaista, joista 12 on matkustanut Beirutiin.