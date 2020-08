Facebook poisti Trumpin sivuilta videon, koska presidentti väitti lasten olevan ”lähes immuuneja” koronavirukselle

Sosiaalisen median palvelu Facebook on poistanut koronavirusta koskevan julkaisun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sivuilta. Syyksi kerrottiin viestin sisältämä harhaanjohtava ja haitallinen tieto koronaviruksesta.

Trumpin Facebook-sivuilla jaettiin video Fox-televisiokanavan haastattelusta, jossa hän väitti lasten olevan ”lähes immuuneja” koronavirukselle.

Facebookin tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että valheellinen väite rikkoo palvelun toimintaperiaatteita.

Trump puolusti myöhemmin kommenttejaan lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa.

”Puhun siitä, että on immuuni tulemasta erittäin sairaaksi. Jos katsoo lapsia, he pääsevät siitä [koronaviruksesta] eroon erittäin helposti”, Trump sanoi.

Myös Twitter on rajoittanut Trumpin kampanjaväen twiittailua saman videon jakamisen vuoksi, kertoo CNN.

Viime viikolla pikaviestipalvelu Twitter poisti Trumpin jakaman videon valheellisen tiedon takia. Videolla esiintyneet lääketieteen tohtorit väittivät kasvomaskien ja liikkumisrajoitusten olevan tarpeettomia koronapandemian torjumisessa.

Facebook-julkaisun poistaminen on harvinainen toimenpide yhtiöltä, joka on aiemmin ollut melko haluton puuttumaan presidentin viestintään. Aiemmin Facebook on ainoastaan poistanut Trumpin kampanjasivulta julkaisun, jossa käytettiin natsisymbolia.

Heinäkuussa Facebook lisäsi tarkistettua tietoa sisältävän huomion Trumpin julkaisuun, jossa hän väitti postiäänestämisen johtavan vilpillisiin vaaleihin.

Facebookia on arvosteltu ankarasti sen sisältölinjauksien vuoksi poliittisen kentän molemmilta laidoilta Yhdysvalloissa.

Trumpin vastustajien mukaan Facebook on ollut haluton puuttumaan presidentin nimissä levitettyyn vihapuheeseen ja valeuutisiin. Presidentin kannattajien mielestä Facebook on puolueellinen konservatiivien mielipiteitä vastaan.

Sosiaalisen median jätti on saanut myös laajalti kritiikkiä kansalaisoikeusjärjestöiltä siitä, että alusta ei tiukemmin puutu valheellisten tietojen jakamiseen sivuillaan.

Kesäkuussa yhtiö joutui yritysten mainontaboikotin kohteeksi, koska niiden mukaan Facebook ei puutu palvelussa levitettävään vihapuheeseen. Kritiikki yltyi sen jälkeen, kun yhtiö ei poistanut palvelustaan Trumpin julkaisua, jonka moni tulkitsi yllyttävän väkivaltaan.

Facebook on myöhemmin kertonut olevansa sitoutunut poistamaan kaikki julkaisut, jotka voivat johtaa väkivaltaan tai erehdyttää ihmisiä äänestysprosessista.