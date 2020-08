Torstaina aamupäivällä on kulunut runsaat puolitoista vuorokautta siitä, kun Cecilia Pellosniemi selvisi hengissä Beirutin räjähdyksestä, vaikka koti romahti hänen niskaansa.

Kotirakennusta ei enää ole, niin kuin ei paljon muutakaan noin 500 metrin päässä räjähdyspaikasta sijaitsevassa kotikorttelissa.

”Koko asunto, seinät ja kaikki kaatui päälleni. En tiedä, miten selvisin. Oli todennäköisempää, että en olisi selvinnyt”, Pellosniemi kertoo.

Nyt kuvapuhelun ruudulla Pellosniemen pää ja toinen poski on valkoisen sideharson peittämänä. Hän on Beirutissa poikaystävän perheen luona, sillä räjähdyksen jäljiltä sairaalat ovat aivan täynnä. Pellosniemi vietti sairaalassa vain kaksi päivää ja yhden yön ennen kotiutusta.

Hän ei ole loukkaantuneista eniten hoidon tarpeessa, vaikka hänen kasvonsa leikattiin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, hänellä on aivotärähdys ja muitakin ruhjeita.

”En ole ikinä nähnyt sellaista missään.”

Myöhemmin tänään torstaina Pellosniemi tapaa neurologin, joka arvioi, jääkö hänelle pysyviä vammoja.

”Voin ihan ok, vaikka aika kovan kolauksen sain. Päänalue on aika pahassa kunnossa, ja nyt pari päivää räjähdyksen jälkeen särkee koko ajan vähän joka puolelta.”

32-vuotias Pellosniemi on kokenut kriisialueiden kävijä, sillä hän on ollut kriisinhallintatehtävissä muun muassa Haitissa, Indonesian Acehissa ja Myanmarissa. Beirutissa hän tekee töitä Syyrian rauhanprosessin eteen YK:n naisjärjestössä UN Womenissa.

Kokemuksestaan huolimatta Beirutin räjähdyksen jäljet olivat Pellosniemen silmiin ainutkertaisen hirveitä.

Rakennukset vaurioituivat räjähdyksessä pahoin.

”Kävin monissa sairaaloissa, kun etsin apua. En ole ikinä nähnyt sellaista missään. Verisiä vauvoja ja paljon kuolleita”, Pellosniemi kertoo.

”Tuhon määrä on käsittämätön. En tule koskaan näkemään vastaavaa tuhoa sota-alueilla.”

Pellosniemi toivoo, että muut maat ja myös yksittäiset Suomen kansalaiset antaisivat nyt rahaa Beirutin hätään ja jälleenrakennukseen.

”Toivon, että kaikki auttaisivat Libanonin kansaa.”

Samalla hän pelkää, että apu jää saamatta pandemiaan keskittyvässä maailmassa.

”Räjähdys tuntuu niin epäreilulta, sillä Libanon on kärsinyt niin paljon. Ennen oli sisällissota ja politiikassa on ollut kaoottista. Talous on romahtanut ja korona-aika on pahentanut tilannetta”, Pellosniemi sanoo.

”En ymmärrä, miten beirutilaisten pää kestää tätä räjähdystä. Miten he eivät vain itke? Kodit ovat tuhoutuneet, alueita on tuhoutunut kokonaan.”

Omasta puolestaan Pellosniemi on kiitollinen.

”Olisin voinut kuolla, mutta olenkin hengissä.”

Kun räjähdys sattui tiistai-iltana, Pellosniemi oli kotonaan suihkussa. Hän kaivautui seinän- ja katonpalasten alta ja näki itsensä peilistä: otsassa oli ikään kuin reikä.

Autot ajoivat keskiviikkona lähellä satama-aluetta, jossa räjähdystuhot olivat isot.

Hän repi lakanan suikaleiksi ja kääri päänsä lakanaan. Sitten hän kiipesi ikkunasta kadulle, jossa kukaan ei auttanut, koska kaikki muut olivat joko kuolleita tai loukkaantuneita.

Pellosniemi käveli verihukkaisena ja avojaloin sairaalasta toiseen. Niihin häntä ei huolittu, koska ne olivat jo aivan täynnä. Lopulta hän käveli poikaystävänsä luo, sillä kännykässä ei ollut virtaa.

”Siinä vaiheessa olin todella heikossa kunnossa, sillä olin menettänyt niin paljon verta.”

Poikaystävän perhe vei häntä autolla sairaalasta toiseen, kunnes yhdessä niistä tikattiin hänen kasvonsa vastaanottotiskin päällä.

”Kasvot menivät siinä tikkauksessa ihan vinoon.”

Lopulta poikaystävän perheen tuttu lääkäri leikkasi Pellosniemen kasvot sairaalassa kaukana Beirutin keskustasta.

Pellosniemen räjähdysillan kokemuksista kertoi ensimmäisenä Yle.