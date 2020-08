Berliini

Toinen aalto on jo täällä, sanovat Saksassa monet päättäjät ja asiantuntijat. Ja vaikka toisen aallon täsmällistä määritelmää ei ole olemassa, on selvää, että koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt uudestaan kasvuun ja siihen on reagoitava.