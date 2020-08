Beirutin räjähdykseen johti tapahtumaketju, jonka keskiössä on Venäjän Kaukoidästä lähtöisin oleva liikemies Igor Gretšuškin.

Eläkkeellä oleva venäläinen merikapteeni Boris Prokošev kertoi keskiviikkona tiedotusvälineille, että tiistaina räjähtänyt ammoniumnitraatti päätyi Beirutin satamaan Gretšuškinin omistaman Rhosus-aluksen kyydissä vuonna 2013. Prokošev oli aluksen kapteeni.

Yli sata ihmistä kuoli ja tuhansia loukkaantui Beirutin satamassa tapahtuneen räjähdyksessä takia tiistaina. Mediatietojen mukaan vaarallinen aine oli ollut sataman varastossa vuodesta 2014.

Keskiviikkona kreikkalainen sanomalehti Kathimerini kertoi, että Kyproksen turvallisuusviranomaiset ovat aloittaneet Venäjän kansalaisen etsimisen.

Kyse on todennäköisesti Rhosus-aluksen omistajasta Gretšuškinista, jolla on oleskelulupa Kyproksella. Hän asuu Limassolin alueella saaren eteläosassa.

Venäläisen televisioyhtiön julkaisemassa kuvassa kerrotaan olevan liikemies Igor Gretšuškin, jonka omistamasta laivasta takavarikoitiin Beirutin räjähdyksen aiheuttanut ammoniumnitraattilasti.

Kreikkalaisen Proto Thema -lehden mukaan Kyproksen poliisi ei tiedä, missä Gretšuškin on. Lehden mukaan Libanonin viranomaisilta ei ole toistaiseksi tullut tiedustelupyyntöjä Gretšuškinin sijaintiin liittyen. Kyproksen poliisin mukaan Gretšuškin ole ollut aiemmin tekemisissä virkavallan kanssa.

Venäläinen uutistoimisto RIA novosti kirjoitti torstaina nimettömään diplomaattilähteeseen viitaten, että Gretšuškin otti yhteyttä keskiviikkona Kyproksella olevaan Venäjän konsulaattiin. Uutistoimisto ei kertonut keskustelun sisällöstä.

Rhosus kulki Moldovan lipun alla. Miehistön kertoman mukaan alus lähti vuonna 2013 Etelä-Venäjältä Georgiaan Batumin satamaan, jossa se sai lastiksi mineraalilannoitteessa ja pommien rakentamisessa käytettävää ammoniumnitraattia. Lasti piti toimittaa Mosambikiin Afrikan itärannikolle.

Matkan aikana laivan omistaja Igor Gretšuškin ilmoitti miehistölle, että aluksen pitää poiketa libanonilaisessa satamassa ja ottaa kyytiin lisää lastia, koska omistajalla ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa kulkemisesta Suezin kanavan läpi.

Beirutin satamassa selvisi, että laivan omistaja ei ollut maksanut satamamaksuja eikä alus ei läpäissyt teknisiä tarkastuksia.

Brittiläinen The Times -lehti kertoi, että Gretšuškin yritys Teto Shipping oli aikanaan rekisteröity Marshallinsaarille, jotka sijaitsevat Tyynellämerellä. Venäläisen Ren TV -uutiskanavan mukaan Gretšuškinin yritys oli tapahtumien aikaan jo konkurssissa.

Paikalliset satamaviranomaiset ilmoittivat, että laiva ei pääse jatkamaan matkaa ennen maksujen suorittamista. Laivan omistaja Gretšuškin katosi ja hylkäsi aluksen miehistöineen.

Gretšuškinin aluksella työskennelleet merimiehet ovat vuosia yrittäneet saada toimeksiantajaansa vastuuseen. Rhosus-aluksen miehistö ja aiemmin Gretšuškinille työskennelleet merimiehet ovat kertoneet, että liikemies jätti palkkoja maksamatta.

Keskiviikkona kapteeni Prokošev kertoi, että vuonna 2013 Libanonin viranomaiset määräsivät osan miehistöstä pysymään aluksella, kunnes velkaongelma ratkeaisi.

Libanonin maahanmuuttorajoitustien takia miehistöä kiellettiin nousemasta maihin.

”Asuimme Rhosuksessa 11 kuukautta. Gretšuškin ei maksanut meille palkkaa eikä edes hankkinut meille ruokaa. Voi jopa sanoa, että hän tuomitsi meidät nälkäkuolemaan. Satama ruokki meitä”, kertoi laivan silloinen kapteeni Boris Prokošev medialle.

Lopulta miehistö myi aluksessa olleen polttoaineen, palkkasi lakimiehen ja järjesti paluun kotimaahansa vuonna 2014.

Lokakuussa 2015 julkaistussa tapauskertomuksessa käy ilmi, että lakimiesten mukaan oikeus antoi merimiehille luvan palata kotimaahan, koska miehistö oli aluksella ollessaan välittömässä vaarassa lastin luonteen vuoksi.

Venäjällä miehistö on yrittänyt haastaa Gretšuškinin oikeuteen, koska hän on kymmeniä tuhansia euroja velkaa miehistölle.

Prokoševin mukaa Gretšuškin oli saanut mosambikilaiselta tilaajalta miljoonan dollarin palkkion ammoniumnitraatin toimittamisesta.

”Hän päätti hylätä aluksen ja viedä miljoonan. Aluksi en ollut huolissani. Ajattelin, että asiakkaat eivät jättäisi lastia, maksoivathan he sen kuljetuksesta miljoonan, mutta heistä ei kuulunut mitään”, kertoo Prokošev vuosien 2013–2014 tapahtumista.

Tilaaja oli mosambikilainen pankki, joka osti ammoniumnitraattia räjähteitä valmistavalle yritykselle. Asiasta kertoi laivan miehistöä edustava lakiasiaintoimisto The New York Timesin mukaan keskiviikkona.

Epäkunnossa ollut Rhosus on Prokoševin mukaan jo aikoja sitten uponnut ja lojuu nyt todennäköisesti jossain Beirutin sataman edustalla. MarineTraffic-sivuston mukaan viimeinen maininta Rhosuksen sijainnista on vuodelta 2014 läheltä paikkaa, jossa tiistain räjähdys tapahtui.

Kun vuonna 2014 miehistö sai viimein sai palata Venäjälle, Libanonin liikenneministeriö purki valtaosan lastista ja siirsi sen varastoon, jossa se räjähti tiistaina.

The New York Timesin mukaan Libanonissa on tällä viikolla ankarasti arvosteltu paikallisviranomaisia välinpitämättömyydestä. Viranomaiset tiesivät vaarallisesta aineesta, mutta eivät siirtäneet sitä kaupungin keskustasta.

Keskiviikkona Beirutin sataman pääjohtaja Hassan Koraytem kertoi paikallisen OTV:lle, että tulli- ja turvallisuusviranomaiset kirjoittivat Libanonin oikeudelle vähintään kuusi kertaa vuosina 2014–2017 ja pyysivät ohjeita ammoniumnitraatin hävittämiseen.

