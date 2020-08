Pohjois-Ranskassa Le Havressa on käynnissä poliisioperaatio, koska aseistautunut mies on ottanut useita panttivankeja. Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimisto Reuters sekä ranskalaismediat.

Paikallinen poliisi on kehottanut ihmisiä pysymään poissa Boulevard de Strasbourgilta. Poliisi on eristänyt alueen. Paikalle on kutsuttu myös Ranskan poliisin terrorismin vastainen RAID-yksikkö.

Panttivankitilanne alkoi ranskalaisviestimien mukaan noin kello 18 Suomen aikaa.

Pankissa oli seitsemän asiakasta, kun mies otti heitä panttivangeiksi. Yksi panttivangeista pääsi pakenemaan, ja mies on lisäksi vapauttanut kolme, kertoi televisiokanava France Info noin kello puoli kymmeneltä Suomen aikaa torstai-iltana. Noin puoli tuntia myöhemmin Reuters kertoi, että vielä yksi panttivanki oli vapautettu.

Pankki on ranskalaismedioiden mukaan Bred-ketjun sivukonttori. Konttori sijaitsee katutasossa.

Mies on Reutersin mukaan 34-vuotias ja hänellä on käsiase. France Infon mukaan mies on poliisin entuudestaan tuntema rikosten ja psyykkisten ongelmiensa takia.

France Infon hankkimien tietojen mukaan mies on esittänyt vaatimuksia, jotka liittyvät Palestiinan lapsiin. Mies on myös pyytänyt itselleen skootteria.

France Bleu Normandie -lehden mukaan miehellä on ollut muitakin vaatimuksia. Lehden mukaan vaatimukset ovat olleet luonteeltaan epäselviä, mutta ainakin osa niistä on ollut uskonnollissävytteisiä.

Le Havre on noin 170 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Pariisista noin 200 kilometriä luoteeseen, Ylä-Normandian alueella.