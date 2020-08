Yhdysvaltain kansallinen kivääriyhdistys joutuu jälleen kerran oikeuteen, mutta nyt sotku voi olla tavallista suurempi ja vaikuttaa jopa syksyn vaaleihin.

New Yorkin osavaltion ja Washingtonin kaupungin korkeimmat lakia valvovat viranomaiset julkistivat torstaina yhtäaikaisesti kanteet kivääriyhdistyksen (National Rifle Association eli NRA) johtajia sekä koko yhdistystä vastaan korruptiosta ja yhdistyksen varojen kahmimisesta omiin taskuihin.

Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimisto Reuters, The New York Times ja Fox News.

New Yorkin osavaltiossa oikeusasioita johtava Letitia James syyttää NRA:n johtajia miljoonien dollarien kahmimisesta omiin taskuihinsa ja entisten työntekijöiden lahjomisesta, jotta nämä eivät paljastaisi väärinkäytöksiä.

Letitia James kertoi New Yorkin osavaltion nostavan kanteen siviilioikeudessa Kansallista kivääriyhdistystä vastaan torstaina New Yorkissa.

Hän ajaa asiaa aluksi siviilioikeudenkäynnissä ja kertoo tutkimusten jatkuvan. Hän on toimittanut materiaalia myös veroviranomaisille, jotta he voivat harkita mahdollisia toimenpiteitä.

Jamesin mukaan yhdistyksen rahoja käytettiin johtajien Bahaman-matkoihin, yksityiskoneisiin ja muuhun prameiluun 64 miljoonan dollarin edestä kolmen vuoden aikana.

Kanteen kohteina ovat yhdistyksen toimintaa pitkään luotsannut ja nyt varapuheenjohtajana toimiva Wayne LaPierre sekä järjestön nokkamiehiin kuuluneet Wilson Phillips, Joshua Powell, ja John Frazer. Kanteen mukaan he rikkoivat niin lakia kuin yhdistyksen omia sääntöjä.

Johtajien rahankäyttö on aiheuttanut eripuraa ja nopeita johtajavaihtoja myös itse yhdistyksessä.

Wayne LaPierre on Kansallisen kivääriyhdistyksen pitkäaikaisia johtohahmoja. Hänen väitetään käärineen yhdistyksen varoja miljoonien dollarien arvosta omiin taskuihinsa.

Jo vuonna 1871 perustettu yhdistys vetoaa Yhdysvaltojen perustuslakiin ja sen toiseen lisäykseen vuodelta 1791, jonka mukaan amerikkalaisilla on oikeus kantaa asetta. Yhdistyksessä on yli viisi miljoonaa jäsentä.

NRA:n rahankäyttöä selvittäneen Center for Responsive Politics -keskuksen mukaan yli puolet Yhdysvaltojen kongressin edustajista on saanut asejärjestöltä rahaa vaalikampanjoihin. Kymmenkunta kongressiedustajaa on saanut kampanjoihin miljoonaluokan lahjoituksia.

Yhdistys on lähellä republikaaneja, mutta tukee myös joitakin näkemyksiään ajavia demokraattipuolueen poliitikkoja.

Presidentinvaaleissa 2016 NRA käytti 11,4 miljoonaa dollaria Donald Trumpin suoraan tukemiseen ja 19,7 miljoonaa demokraattivastustaja Hillary Clintonin vastustamiseen.

Tärkeintä yhdistykselle on, että asekauppaa rajoitetaan mahdollisimman vähän. Trump on välillä väläytellyt myös kantoja, jotka puolustaisivat joiltakin osin nykyistä tiukempia aserajoituksia.

Se on johtanut NRA:n julkisiin varoituksiin siitä, että presidentti voi myös menettää yhdistyksen kannattajien tuen.

Minun kotini ei ole sinun -mainos, jossa kehotetaan ihmisiä asettumaan valokuvattavaksi aseiden keskelle oli esillä Kansallisen kivääriyhdistyksen vuosikokouksessa Indianapolisissa huhtikuussa 2019.

Demokraattitaustainen James vakuutti, että kanne ei ole poliittinen eikä liity syksyn vaaleihin. Hän myönsi samalla, että ei hae vain johtajien tuomitsemista vaan koko yhdistyksen hajottamista.

New Yorkin osavaltion tasolla asian saaminen siviilioikeudenkäyntiin ja valamiehistön tuomittavaksi oli mahdollinen, koska yhdistys on julistautunut osavaltiossa voittoa tuottamattomaksi, yleishyödylliseksi yhdistykseksi, mistä seuraa veroetuja.

Myös yhdistyksen rahaliikenne kulkee pitkälti New Yorkin osavaltiossa sijaitsevien toimistojen kautta.

New Yorkin osavaltio on ollut ennenkin aktiivinen yhdistystä vastaan nostetuissa kanteissa.

NRA on puolestaan nostanut oikeusjutun osavaltiota vastaan asekauppojen väliaikaisesta sulkemismääräyksestä. Määräys liittyi osavaltion toimiin koronaviruksen tukahduttamiseksi.

Letitia James on aikaisemmin tehnyt korkean profiilin manöövereitä esimerkiksi sähkötupakkayhtiö Juulia, lääkkeitä valmistavan Purdue Pharman omistajaperhe Sacklereita ja Googlea vastaan. NRA-yhdistystä hän kutsui kampanjassaan vuonna 2018 ”terroristijärjestöksi”.

NRA on puolestaan äärimmäisen vaikutusvaltainen aseteollisuuden etujärjestö, joka saa miljoonat kannattajansa helposti ja äänekkäästi hereille aina, kun katsoo sen tarpeelliseksi. Yhdistyksen nykyinen johtaja Carolyn D. Meadows leimasi kanteen nopeasti ”hyökkäykseksi perustuslain toista lisäystä vastaan”.

Kivääriyhdistyksellä on eniten kannatusta Yhdysvaltojen keskiosissa, kun taas rannikoilla se on nähty jopa osasyyllisenä monenlaisiin joukko- ja koulumurhiin. Yhdistyksen ratkaisu koulumurhiin olisi kaikkien opettajien aseistaminen.

Yhdysvaltain asekulttuuri poikkeaa eurooppalaisesta historiallisista syistä, arvioi professori Jared Diamond kesäkuussa Helsingin Sanomien haastattelussa.

”Yhdysvaltain rajaseutu siirtyi koko ajan noin vuoteen 1890 asti, ja uudisraivaajat elivät ilman toimivan paikallishallinnon turvaa. Se selittää aseisiin liittyvän mentaliteetin, joka näyttää Euroopasta katsottuna järjettömältä”, professori arvioi.

Yhdysvaltain oikeudellinen kulttuuri takaa puolestaan sen, että kanteita, sovitteluesityksiä ja oikeudenkäyntejä on hyvin usein.

The New York Times arvioi, että nyt aloitetut oikeusprosessit New Yorkin osavaltiossa ja Washingtonissa tulevat jatkumaan useita vuosia.