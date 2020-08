Saudi-Arabian vaikutusvaltaista kruununprinssiä Mohammed bin Salmania vastaan on nostettu oikeusjuttu, jossa hänen syytetään lähettäneen palkkatappajat surmaamaan Kanadassa maanpaossa elävän tiedustelu-upseerin Saad al-Jabrin.

Al-Jabri oli torstaina nostanut jutun Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimessa pääkaupungissa Washingtonissa. Kanteen mukaan bin Salman olisi lähettänyt Tiikeriryhmänä tunnetut tappajat Kanadaan alle kaksi viikkoa sen jälkeen, kun samaisen ryhmän jäsenet surmasivat ja paloittelivat saudikolumnisti Jamal Khashoggin Istanbulissa lokakuun alussa 2018.

Al-Jabrin esittämien syytösten mukaan Toronton lentokentällä pysäytettyyn ja maasta käännytettyyn ryhmään olisi kuulunut yksi mies, joka palveli samassa yksikössä Khashoggin paloitteluun osallistuneen tappajan kanssa, kanteessa kerrotaan. Ryhmällä olisi ollut mukanaan kaksi kassillista tarvikkeita rikospaikan siivoamista varten.

Yhdysvaltain tiedusteluelinten mukaan bin Salman antoi henkilökohtaisesti määräyksen kolumnisti Khashoggin surmaamiseksi. Presidentti Donald Trump on puolestaan väittänyt, ettei bin Salmanin osallisuudesta surmaan ole pitävää näyttöä.

Entinen tiedustelu-upseeri Saad al-Jabri vieraili Sarah-tyttärensä kanssa Bostonin alueella sijaitsevassa amerikkalaiskoulussa vuonna 2016.

Al-Jabrin syytösten mukaan bin Salman on pitkään halunnut hänet hengiltä, koska miehellä on runsaasti kiusallista tietoa bin Salmanin valtaannoususta ja muista tekemisistä. Bin Salman syrjäytti vuonna 2017 valtataistelussa prinssi Mohammed bin Nayefin, jonka oikeana kätenä Kanadaan paennut al-Jabri oli pitkään toiminut, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo verkkosivullaan.

”Harvalla elossa olevalla ihmisellä on enemmän tietoa bin Salmanista kuin tohtori Saadilla – – salaisista poliittisista juonista, korruptoituneista liiketoimista, henkilökohtaisen palkkatappajaryhmän perustamisesta”, kanteessa luetellaan.

Al-Jabrilla oli aiemmin merkittävä rooli Saudi-Arabian tiedustelussa, sillä hän asioi läheisesti amerikkalaisten ja muiden länsimaiden tiedustelupalvelujen kanssa syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskujen jälkeen. Yhdysvaltoihin kaapatuilla matkustajakoneilla iskeneistä terroristeista 15 oli kotoisin Saudi-Arabiasta, mistä oli kotoisin myös al-Qaida-verkoston johtaja Osama bin Laden.

Kun bin Salman nousi valtaan, hänen kilpailijansa prinssi bin Nayef joutui kotiarestiin ja hallinto puhdistettiin bin Nayefin lähipiiristä. Al-Jabri pakeni vuonna 2017 Kanadaan, jossa hän asuu yksityisten turvallisuuspalveluiden suojeluksessa Torontossa.

Tämän vuoden maaliskuussa bin Nayef ja kaksi muuta kuningassuvun jäsentä pidätettiin syytettyinä vallankaappausyrityksestä. Tätä pidettiin merkkinä siitä, kuinka bin Salman keskittää valtaa yhä tiukemmin omiin käsiinsä.

Sanomalehti The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan Saudi-Arabia on antanut 61-vuotiaasta al-Jabrista kansainvälisen pidätysmääräyksen. Hänen ja al-Jabrin lähipiirin syytetään käyttäneen huolimattomasti valtion turvallisuusbudjetin varoja, minkä lisäksi he olisivat kavaltaneet ainakin miljardin dollarin edestä rahoja.

Mielenosoittajat toivat 2. lokakuuta 2019 Saudi-Arabian suurlähetystön edustalle Washingtonissa kuvia ja kynttilöitä, joilla muistettiin vuotta aiemmin surmattua saudiarabialaista kolumnistia Jamal Khashoggia.

Kanada ei ole suostunut luovuttamaan al-Jabria Saudi-Arabiaan. Kanadan turvallisuusministeri Bill Blair ei ottanut suoraan kantaa al-Jabrin tapaukseen, mutta BBC:n mukaan hän sanoi Kanadan ”olevan tietoinen tapauksista, joissa ulkomaiset toimijat yrittävät tarkkailla, häiritä ja uhkailla kanadalaisia tai Kanadassa asuvia ihmisiä”.

WSJ:n mukaan bin Salman pitää al-Jabrin kahta parikymppistä lasta ”panttivankeina”, kun hän yrittää painostaa al-Jabrin palaamaan kotimaahansa. Al-Jabrin kanteessa sanotaan, että hänellä olisi asiasta todistava bin Salmanin henkilökohtainen Whatsapp-viesti hallussaan.

Lapset Sarah ja Omar al-Jabri katosivat viime maaliskuussa.

Saad Al-Jabrin 107-sivuinen kannekirjelmä alkaa runollisesti. Siinä lainataan William Shakespearen kirjoittamaa näytelmää Richard III, joka kertoo häikäilemättömästä vallankäytöstä Englannin hovissa 1400-luvulla.

Shakespearen teoksen historiallisuudesta on kiistelty, mutta al-Jabrin mukaan vuosisatoja kyseisen näytelmän kirjoittamisen jälkeen Saudi-Arabiassa pitää valtaa näytelmän Richard III:n kaltainen hahmo, joka vallanhimossaan ”kidnappaa lapsia, manipuloi liittolaisiaan ja tappaa ne, jotka asettuvat hänen tielleen”.