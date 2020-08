Suomessa nousuun lähteneiden uusien koronavirustartuntojen alkuperä on ollut usein ulkomailla, kuten viranomaiset kertoivat torstaina. Uusia tartuntoja on saatu viime aikoina erityisesti Ruotsista ja Balkanin maista.

Turun kaupunki kertoi perjantaina, että Balkanin alueella matkustaneilla on todettu useita tartuntoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti perjantaina kymmenien suomalaisten altistuneen koronavirukselle Virossa järjestetyssä yksityistilaisuudessa.

”Tapaus on esimerkki siitä, kuinka tauti voi levitä nopeasti eri alueille Suomessa. Edes lieväoireisena ei tulisi osallistua yleisötilaisuuksiin, lähteä töihin tai liikkua julkisilla paikoilla muuta kuin välttämättömissä asioissa”, sanoi tiedotteessa johtaja Mika Salminen THL:stä.

Torstaina ilmoitettujen päätösten jälkeen sisärajavalvontaa ei ole esimerkiksi Suomen ja Norjan, Tanskan, Saksan, Viron tai Kreikan kanssa. Nämä maat ovat tuttuja ja suosittuja matkakohteita suomalaisille.

Tilastot ja viranomaisten lausunnot eri maissa kertovat kuitenkin, että monissa turvallisina pidetyissä maissa on yhä syytä noudattaa tarkkaavaisuutta ja varautua tilanteen nopeaankin muuttumiseen uusien koronatartuntojen välttämiseksi. Esimerkiksi Saksassa monet asiantuntijat sanovat ”toisen aallon” jo saapuneen tai ainakin olevan nurkan takana.

Myös Virossa valmistaudutaan toiseen aaltoon. Maassa eri tahojen asiantuntijat ovat hieman erimielisiä siitä, miten vakavana tilannetta tulisi pitää, kuten yleisradioyhtiö ERR kertoo. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä uusia tartuntoja – joinakin päivinä 10–20 kappaletta – voi pitää ”merkittävänä” tilanteen huononemisena, kun toisten mielestä toisesta aallosta on turha vielä puhua.

Noin 1,3 miljoonan asukkaan Virossa nähtiin maalis–huhtikuun taitteessa pari yli sadan uuden tartunnan päivää, mutta kesän mittaan tartunnat painuivat lähelle nollatasoa, kuten Johns Hopkins -yliopiston päivittämät luvut näyttävät.

Poikkeavaa koronapolitiikkaa ajaneessa Ruotsissa tilanteen taas arvioidaan liikkuneen viime aikoina myönteiseen suuntaan ja lähiaikoina saattaisi olla mahdollista poistaa rajatarkastukset Suomen ja Ruotsin välillä osittain tai kokonaan.

Nämä hieman sirpaleiset havainnot sieltä ja täältä muistuttavat, että tilanne epidemian suhteen elää koko ajan monessa maassa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen esimerkiksi on arvioinut, että Suomessa toinen aalto olisi jo alkanut, kuten hän totesi Ylen A-Studiossa keskiviikkona.

Saksassa on kirjattu parina päivänä runsaat tuhat tartuntaa. Jos tämä trendi jatkuu, maa saattaa piakkoin ajautua tilanteeseen, jossa Suomi ei pitäisi sitä turvallisena matkustuskohteena.

Ei ole yksiselitteistä, milloin maan katsotaan olevan toisen aallon kourissa tai milloin sitä voi pitää turvattomana matkustamiselle, etenkin kun maiden sisällä on suuria alueellisia vaihteluita. Joissakin maissa uudet tartuntapiikit ovat saattaneet liittyä yksittäisiin supertartuntatapahtumiin, kun toisaalla epidemia on levinnyt tasaisemmin.

Suomen hallitus on käyttänyt päätöksenteon pohjana ensisijaisesti kriteeriä, jonka mukaan ”vihreän listan” maissa, joihin matkustusta ei ole rajoitettu, uusia tapauksia tulisi olla enimmillään kahdeksan sataatuhatta henkeä kohti 14 vuorokauden aikana.

Pandemian aikana on nähty useaan otteeseen, kuinka menestystarinaksi julistettu maa tai alue on yhtäkkiä joutunut nopeasti leviävän epidemian kouriin. Näin on käynyt esimerkiksi joissakin Aasian maissa sekä Yhdysvaltain osavaltioissa ja EU-alueella.

Torstaina Belgia, Hollanti ja Andorra joutuivat uudelleen matkustusrajoitusten piiriin Suomen hallituksen määräyksellä. Tilannetta tarkastellaan uudelleen parin viikon välein. Edellisellä kierroksella sisärajavalvonnan piiriin palautettiin Itävalta, Slovenia ja Sveitsi.

Suomalaisten perinteisesti suosimassa Kreikassa tartuntatilanne on pahentunut runsaan viikon ajan tasaisesti. Parin päivän aikana on kirjattu selvästi yli sata uutta tartuntaa, mitkä ovat korkeimpia lukemia sitten huhtikuun loppupäivien.

Tartuntatautien professori Nikos Sipsas totesi kreikkalaisen Skai TV -kanavan haastattelussa, että maa on ”yhden askeleen päässä” toisesta aallosta. Hänen mukaansa kreikkalaisilla eikä maassa käyvillä turisteilla ”ole varaa herpaantua ja kuvitella, että ongelma on ohitse”.

”Tämä on kuin tepastelisi ohuella jäällä, joka voi rikkoutua hetkenä minä hyvänsä”, hän sanoi.

Matkustusrajoitusten höllennykset ovat saaneet suomalaiset varaamaan innokkaasti matkoja etenkin Kreikkaan. Heinäkuun puolivälissä matkatoimistoista kerrottiin, että osa pakettimatkoista oli ehditty myydä loppuun.