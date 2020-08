Usein kuulee, että sanomalehteen ei pitäisi painaa mitään niin arvotonta kuin väitteitä internetistä. Sosiaalisen median kohut ovat vähäpätöisempiä kun arvovaltainen painettu sana, ja sellaisena niiden sietää pysyäkin.

Sosiaalisesta mediasta pitää silti kertoa. Se kasvaa koko ajan. Esimerkiksi Twitterin käyttäjämäärä oli huhtikuussa kasvanut 24 prosenttia keväästä 2019.

Kasvu todennäköisesti myös jatkuu.

Twitter ja Facebook ovat olleet viime vuosina vapauden ja vastuun ristitulessa. Ne ovat vaalineet käyttäjiensä vapautta, mutta samalla on syntynyt lieveilmiöitä, jotka käyttävät demokratiaa härskisti hyväkseen.

Nimettömät tappouhkaajat naamioituvat kansalaismielipiteeksi. Mainosaggregaatit ja tyhjänmyyjät esiintyvät faktana. Pieruvideoiden ja kissajuttujen väliin jemmataan diktatuurien valkopesua.

Väite siitä, että eihän niitä kukaan usko, ei pidä paikkaansa. Jotkut haluavat uskoa vaikka väkisin. Epävarmojen ihmisten suhteen toisto lisää tehoa, ja huhut vaikuttavat mielikuviin.

Toden tunnistaminen muuttuu yhä vaikeammaksi.

Torstaina Twitter reagoi ja ryhtyi merkitsemään käyttäjiensä tilejä sen mukaan, minkä valtion toiminta niitä ohjailee. Uutistoimisto Xinhua ja iltapäivälehti Global Times saivat merkinnän suhteestaan Kiinan valtioon. Venäjän valtion ohjauksesta muistutetaan ainakin RT:n ja Sputnikin sekä kohuihin tähtäävän, amerikkalaisia natseja ja rääkättäviä kissoja käsitteleviä videoita jakavan In The Now -viraalitehtaan tileillä.

RT pillastui ja yritti väittää, että Amerikka sensuroi. Yhdysvaltain rahoittama Voice of America kun ei merkintää saanut. Jopa moni suomalainen halusi, että samalla pitäisi merkitä Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä Suomen Yleisradio.

Sitä tuskin tapahtuu.

Twitter perusteli ratkaisuaan sillä, että aluksi se merkitsee vain YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden tilejä. Niitä ovat Yhdysvallat, Britannia, Venäjä, Kiina ja Ranska.

Merkintää ei anneta medioille, joiden journalistiseen päätöksentekoon valtio ei puutu. Näin amerikkalainen Fox News ei sitä saa, koska se kalastelee presidentti Trumpin suosiota oma-aloitteisesti.

Piti Twitterin linjauksesta tai ei, se on tärkeä. Twitter on kaupallinen yhtiö, joka tekee ratkaisunsa itsenäisesti. Nyt yhtiö osoitti auktoriteettia ja muistutti: täällä säännöistä päätämme me.

Mitäs tulitte omistamaamme tilaan tekemään poliittisia metkuja.