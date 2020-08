Libanonin pääkaupunkia Beirutia tiistaina vavisuttanut satamavaraston räjähdys tuhosi altaan kaiken: asuinrakennuksia, sairaaloita, museoita ja ruokahuollon kannalta tarpeelliset satama-alueen viljasiilot.

Se upotti myös kotisatamassaan tapahtumahetkellä olleen suuren risteilyaluksen, jonka libanonilainen omistaja haastaa nyt oikeuteen ”kaikki, jotka olivat katastrofaalisesta räjähdyksestä vastuussa”. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP sekä brittilehti The Guardian Libanonin valtiollisen uutistoimiston tietojen perusteella.

Kaksi ainakin 300 matkustajalle varustellun Orient Queen -aluksen miehistön jäsenistä kuoli ja seitsemän muuta loukkaantui, kun tuhansia tonneja ammoniumnitraattia säilönyt varasto räjähti ilmeisesti varastoon levinneen tulipalon seurauksena.

Elokuun 5. päivänä otetussa satelliittikuvassa näkyy kaatunut Orient Queen -alus sekä räjähdyksessä tuhoutuneita varastoja.

Lauantaina onnettomuuden kokonaisuhrimääräksi oli vahvistettu 154. Ainakin 5 000 ihmistä loukkaantui ja satojatuhansia joutui kodittomaksi. Libanonin terveysministeriön mukaan yli 60 ihmistä on yhä kadoksissa, kertoo uutistoimisto AFP. Loukkaantuneista ainakin 120 on kriittisessä tilassa.

Räjähdyksen syytä ei ole vielä virallisesti vahvistettu. Perjantaina kerrottiin, että myös esimerkiksi raketti-iskun tai pommin mahdollisuutta selvitetään ennen lopullisia johtopäätöksiä.

Lue lisää: Kun kemikaalivarasto Beirutin satamassa räjähti, jäljelle ei jäänyt juuri mitään: HS:n erikoisartikkeli näyttää tuhon jäljet

Tältä satamassa näytti ennen räjähdystä. Satelliittikuva Orient Queen -aluksesta on otettu 31. heinäkuuta.

Uponneen Orient Queen -risteilyaluksen omistajan Merhi Abou Merhin oikeuskanne oli NNA-uutistoimiston mukaan ensimmäinen laatuaan. NNA arvioi, että se saattaa toimia kannustimena myös muille oikeustoimille tulevien päivien ja viikkojen kuluessa.

Beirutiin on suunniteltu lauantaiksi suurta mielenosoitusta, The Guardian kertoo. Libanonissa arvostelua on herättänyt muun muassa se, miten niin suurta määrää räjähdysherkkää materiaalia varastoitiin lähellä asutusta. Ammoniumnitraatin vaarallisuudesta on uskottu tiedetyn jo vuosia sitten.

Lauantain protesteissa aiotaan The Guardianin mukaan kunnioittaa räjähdyksessä kuolleiden muistoa ja osoittaa mieltä Libanonin nykyisen poliittisen järjestelmän kumoamisen puolesta. Jo torstaina illalla mieltä osoitettiin Beirutin keskustassa, jossa poliisi ja turvallisuusjoukot käyttivät NNA:n mukaan kyynelkaasua parlamenttitalolle pyrkineitä mielenosoittajia vastaan.

Tiistain räjähdyksen kustannusten arvioitiin aiemmin viikolla nousevan jopa noin 13 miljardiin euroon. Paikalle on lähetetty muun muassa ruoka-, lääke- ja hoitohenkilöstöapua useista maista, myös Suomesta.

Suomen pelastustoiminnan asiantuntijaryhmä saapui Beirutiin perjantai-iltana.