Donald Trumpia vastaan hyökkäävät republikaanivaikuttajat perustivat The Lincoln Projectin ja ideoivat samanlaisia pilkkavideoita, joilla he aikaisemmin tuhosivat demokraattisen puolueen ehdokkaita.

Jälleen uusi loanheittomainos, jälleen uusi mediakommenttien vyöry.

Yhdysvaltain republikaanipuolueen likaisen pelin mestarit ovat taas liikkeellä. Juuri he, jotka ovat saaneet demokraattipuolueen presidenttiehdokkaat Michael Dukakisista (1988) John Kerryyn (2004) ja Hillary Clintoniin (2016) näyttämään kyseisten vuosien loanheittomainoksissa heikoilta, epäpäteviltä tai jopa rikollisilta.

Nyt heillä on uusi kohde ja he lyövät tätä vyön alle kaikin voimin. Tällä kertaa kohde on oman puolueen istuva presidentti Donald Trump.

Näille republikaaneille jopa demokraattien 77-vuotias ehdokas Joe Biden on siedettävämpi vaihtoehto kuin oman puolueen presidentin jatkokausi.

Neljä republikaanivaikuttajaa käynnisti The Lincoln Project -hankkeensa viime joulukuussa mielipidekirjoituksella The New York Timesissa otsikolla ”Me olemme republikaaneja ja haluamme Trumpin häviävän”. Syiksi he mainitsivat esimerkiksi presidentin moraalittomuuden ja kyvyttömyyden.

Se herätti huomiota, koska allekirjoittajina olivat Trumpin neuvonantajan Kellyanne Conwayn kanssa naimisiin mennyt George T. Conway III, presidentti George H. W. Bushille työskennellyt John Weaver, tämän pojalle eli presidentti George W. Bushille työskennellyt Steve Schmidt sekä Trump-vastaisen kirjan kirjoittanut republikaaninen mediakonsultti Rick Wilson.

George Conway on The Lincoln Projectin perustajajäsen.

Todellinen mediahyöky alkoi, kun The Lincoln Project ryhtyi tuottamaan loanheittomainoksia, jotka ovat keränneet yhteensä kymmeniä miljoonia katsomiskertoja Facebookissa, Youtubessa ja Twitterissä.

Yksi puhutuimmista videoista on Mourning in America (vapaasti suomennettuna ”Surua Amerikassa”). Se on muunnelma entisen republikaani­presidentin Ronald Reaganin vuoden 1984 vaalikampanjan palkitusta It’s Morning in America -mainoksesta, joka siis kertoo Amerikan aamusta.

Mainoksessa todettiin, että talous- ja työllisyysmittareilla yhdysvaltalaisilla meni keskimäärin paremmin kuin kolme ja puoli vuotta aikaisemmin ennen Reaganin valintaa. Demokraattipuolueen valtaan ei siis ollut syytä palata.

Mainos teki osaltaan tehtävänsä. Reagan sai prosentuaalisesti enemmän ääniä vaalivuoden äänestysikäisestä väestöstä kuin kukaan presidenttiehdokas hänen jälkeensä ja paljon suuremman osuuden kuin esimerkiksi Hillary Clinton tai Donald Trump.

Tämä mainos on republikaanien historian pyhä aarre. Niinpä oli hätkähdyttävää, että republikaanien kunnioitetuimman presidentin Abraham Lincolnin nimeä kantava The Lincoln Project julkaisi Reagan-mainoksen tehokeinoja toistavan videon, jossa sanotaan, että kolme ja puoli vuotta Trumpin valtaannousun jälkeen kaikki on entistä surkeammin.

Tämä on kohtalon ironiaa, sillä ilman koronavirusta myös Trump olisi voinut vedota samaan kuin Reagan vuonna 1984: vielä vaalivuoden alussa työttömyys oli laskenut ja pörssikurssit nousseet kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

On erityisen kiinnostavaa, että projekti viittasi Ronald Reaganin myönteiseen videoon vuodelta 1984. Reagan ei juuri heitellyt lokaa 1980 Jimmy Carteria tai 1984 Walter Mondalea vastaan vaan loi tulevaisuuden­uskoa.

Republikaanien strategia muuttui vuonna 1988, kun George Bush vanhempi oli mielipidekyselyissä tappiolla.

Massachusettsin demokraatti­kuvernöörinä pärjänneen Michael Dukakisin johto mielipidekyselyissä tyrehtyi, kun hänestä leivottiin lokamainoksissa vangit viikonlopuksi raiskaus- ja murhalomille päästävä naiivi maailmanparantaja.

The Lincoln Projectin perustajajäsen John Weaver vastasi tuolloin Bushin presidentinvaali­kampanjasta Texasissa. Ilkeimmät mainokset naamioitiin ”itsenäisten ryhmien” tekemiksi, jotta Bush voisi pitää niihin pientä etäisyyttä.

Mitä isä edellä sitä poika perässä. Vuonna 2004 George W. Bush kuroi John Kerryn johdon kiinni, kun Kerrystä tehtiin lokamainoksissa tuuliviiri. Strategisen suunnittelun kampanjaryhmää johti tuolloin Karl Rove, ja The Lincoln Projectin perustajajäsen Steve Schmidt oppi hänen ryhmässään loanheiton taiteen.

Myös John Kerryn sotasankarin mainetta liattiin tuolloin vääriksi osoittautunein perustein.

Kohtalon ironiaa on sekin, että eniten pilkkanimiä politiikan, liike-elämän ja viihdemaailman vastustajistaan koko Yhdysvaltain poliittisessa historiassa keksinyt presidentti Donald Trump saa nyt maistaa omaa lääkettään oman puolueensa kekseliäimmiltä ilkeilijöiltä.

Lyhenne Yhdysvaltain presidentistä on tunnetusti POTUS (President of The United States). Kun Trump sai virkasyytteen, The Lincoln Projectin perustajajäsen George Conway sai pilkkanimen IMPOTUS trendaamaan Twitterissä. Pian projekti julkaisi myös luontodokumenttia mukailevan ”Impotus Americanus” -pilkkavideon. Im-etuliite viittaa englannin kielen sanaan impeachment, joka tarkoittaa virkasyytettä.

Kekseliäisyyttä osoittaa myös seuraava video, jossa kolme ja puoli vuotta koomassa ollut republikaani herää ja saa kuulla, miten Trumpin valtakausi on edistynyt. Loppuratkaisu on tosin arvattavissa: paluu koomaan alkaa tuntua Trumpin Yhdysvalloissa houkuttelevalta.

Oma jujunsa on siinäkin, että Trumpin Venäjä-yhteyksistä tehty pilkkavideo on puhuttu venäjäksi. Kokonaisuuteen kuuluvat Neuvostoliiton propagandasta tutut sanankäänteet ja slaavilainen marssimusiikki.

Presidentti Trump on luonnollisesti reagoinut mainoksiin Twitterissä tunnetulla intensiteetillään.

Mutta jälleen yksi historian ironia tulee vastaan siinä, että hän moittii The Lincoln Projectia omaperäisyyden puutteesta Reagan-lainauksen vuoksi. Hänen tunnettu vaalilauseensa Amerikan tekemisestä jälleen suureksi (Make America Great Again, lyhennettynä MAGA) oli Reaganilla toistuvasti käytössä vuonna 1980. Myös demokraattien Bill Clinton käytti sitä voittoisassa vaalikampanjassaan 1992.

Presidentti saa kenties maistaa omaa lääkettään, mutta se ei poista asian vakavaa puolta. Nämä mainokset ovat yhtä vääristeleviä ja ilkeitä kuin samojen republikaanien aikaisemmat demokraatti­ehdokkaita solvaavat pilkkamainokset.

Esimerkistä käy myös Trump Is Not Well -video, jota väitöskirjatutkija Jani Kokko arvosteli muun vaalipropagandan ohessa Nyt.fi:ssä.

Filminpätkät on irrotettu asiayhteydestään, jotta Trump saadaan näyttämään mahdollisimman heikolta. Sama koski Trumpin kampanjan taannoista Biden-pilkkavideota.

Osalle Yhdysvaltain mediasta tämä ei käy.

Jos aikaisemmat epäreilusti demokraattiehdokkaita vääristelevät lokamainokset olivat alhaisia, niin sama pätee näihin Trumpin vastaisiin mainoksiin. Tällaisia äänenpainoja ovat esittäneet esimerkiksi The Atlanticin ja The Washington Postin kirjoittajat ja haastateltavat.

Tämä ei The Lincoln Projectia heilauta.

Trumpin kannattajien ydinjoukko pitää hänet jatkuvasti yli 40 prosentin kannatuksessa mielipide­mittauksissa, mutta projektin toimitusjohtaja Sarah Lenti kertoi viikko sitten The Guardian -lehdelle, että tavoite on saada vaa’ankieliosavaltioissa 3–5 prosenttia republikaaneista uskaltautumaan Trumpin ja häntä uskovien kongressi- sekä senaattori­ehdokkaiden vastustajiksi.

Tämä voi hänen mielestään hyvinkin varmistaa, että trumpismi saadaan kitkettyä ennen niin kunnianarvoisesta republikaanipuolueesta.

Samalla jotkin mainokset on tarkoitettu vain ärsyttämään Trumpia itseään.

”Jokainen kerta, kun hän eksyy viestistään ja ryhtyy valittamaan, on pois ajasta, jolloin hän kampanjoi”, Lenti selittää.

Riittääkö se? Sekä demokraattipuoluetta että oman puolueen äänekästä oppositiota vastaan taisteleminen voi toki käydä 74-vuotiaan presidentin voimille syksyn edetessä.

Mutta polarisoivassa vaalitaistelussa hän on ollut tehokkaimmillaan. Siihen The Lincoln Projectin avaama kahden rintaman sota antaa presidentille entistä monipuolisemmat mahdollisuudet.

