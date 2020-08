Venäläisiä pelastustyöntekijöitä etsimässä henkiinjääneitä Beirutin satama-alueella perjantaina. Kaupunkiin on tullut pelastus- ja avustusryhmiä eri puolilta maailmaa.

Kun Suomen teknisen avun tiimiä johtavalta Vesa Truhposelta kysyy, onko hän soittohetkellä kiireinen, vastauksen saa nopeasti.

”Kiirehän meillä on täällä aivan hitonmoinen.”

Suomen pelastustoiminnan asiantuntijaryhmä saapui perjantai-iltana Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, joka kärsi mittavia vaurioita tiistaina satama-alueella tapahtuneessa voimakkaassa räjähdyksessä.

Räjähdyksessä on vahvistettu kuolleen ainakin 158 ihmistä. Uhriluku on kasvanut lauantain aikana. Uhrien joukossa on esimerkiksi Alankomaiden Libanonin-suurlähettilään Jan Waltmansin vaimo. Yli 5 000 ihmisen arvioidaan loukkaantuneen, ja lauantaina kateissa oli vielä kymmeniä ihmisiä.

Libanon pyysi kansainvälistä apua EU:n pelastuspalvelumekanismilta, johon Suomikin kuuluu. Suomesta paikalle lähetettiin kansainväliseen pelastustoimintaan koulutettu Finn Rescue – Technical Assistance and Support Team, jonka johtaja Truhponen on. Sisäministeriön puolesta kansainvälistä koordinointia hoitaa erityisasiantuntija Pekka Tiainen.

Seitsemän hengen suomalaisryhmän tehtävät selvisivät lauantaina.

Teknisen avun ryhmän (TAST) pääasiallisena tarkoituksena on tukea EU:n tiimiä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ryhmä huolehtii esimerkiksi internet-yhteyksien toimivuudesta, ruokailun ja majoituksen asianmukaisesta toteutumisesta sekä yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin. Lisäksi sen tehtävänä on hankkia ajoneuvoja, joita EU-tiimi käyttää muun muassa tuhoalueille päästäkseen.

EU-tiimin työskentelyn painopiste on niin Truhposen kuin Tiaisenkin mukaan vähitellen siirtymässä mahdollisten eloonjääneiden etsimisestä toisaalle, esimerkiksi ympäristöön ja jätehuoltoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Vesa Truhponen

”Uhrien kannalta 96 tuntia on aikaikkuna, jonka aikana heidät pitäisi pyrkiä pelastamaan. Sen jälkeen ihmiset, jotka ovat raunioissa, on yleensä menetetty”, Truhponen sanoo.

96 tuntia vastaa neljää vuorokautta, jotka ovat tiistain räjähdyksestä kuluneet. Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan neljä ihmistä on löydetty sortumien alta, mutta heistä jokainen oli kuollut. Truhponen muistuttaa, että työtä mahdollisten uhrien löytämiseksi kuitenkin jatketaan.

Haasteita suomalaisten ja kansainvälisten joukkojen toimintaan ovat aiheuttaneet laajat mielenosoitukset, jotka alkoivat lauantaina iltapäivällä. Uutistoimisto Reutersin mukaan paikalla oli arviolta 5 000 ihmistä.

Osa kentällä liikkuvista toimijoista, joihin kuuluu työntekijöitä sekä Suomesta että muualta, joutuivat lauantaina kulkemaan mielenosoitusalueiden liepeiltä takaisin Mövenpick-hotellille, jossa YK:n kansainvälinen ryhmä majoittuu. Hotelli sijaitsee Pekka Tiaisen mukaan noin kahden kilometrin päässä mielenosoituspaikalta, Marttyyrien aukiolta.

Toisinaan mielenosoitukset ovat yltyneet väkivaltaisiksi. Lauantaina Libanonin mellakkapoliisi käytti kyynelkaasua parlamenttitalolle pyrkineitä mielenosoittajia vastaan, Reuters kertoo.

Mielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen Beirutissa Libanonin parlamenttitalon lähistöllä lauantaina.

Kansainvälisten työntekijöiden onni on, että paikalliset kuljettajat tuntevat alueen ja tietävät, mitä kulkureittejä kannattaa käyttää ja mitä vältellä.

Turvallisuustilanne on tällä hetkellä haasteellinen, Tiainen sanoo. Mielenosoitukset saattavat kestää vielä pitkään, ja ne voivat johtaa esimerkiksi teiden sulkemiseen tai kulun estämiseen lentokentälle. Tukikohtana käytettyä hotellia Tiainen pitää kuitenkin turvallisena. Hän arvioi, ettei alueelta ainakaan lauantain aikana enää poistuta.

Päivät tiistaisen räjähdyksen jälkeen ovat venyneet apuun lähteneillä pitkiksi.

”Siitä lähtien, kun tiesin, että tämä tehtävä tulee, olin 41 tuntia hereillä lukuun ottamatta lentokoneessa torkkumista”, Truhponen kuvailee.

Perjantaina Truhponen meni nukkumaan yhden aikoihin aamuyöllä ja nousi ylös jo ennen kuutta. Lauantaina työt aloitettiin pikaisten aamutoimien jälkeen. Pelastajat tuntevat Truhposen mukaan empatiaa libanonilaisia kohtaan, mutta tällä hetkellä keskittyminen pyritään kohdistamaan ”vain ja ainoastaan” työhön. Siihen, että autetaan, missä voidaan.

Truhponen arvioi, että teknisen avun ryhmän tehtäviin saattaa pian liittyä myös humanitaarisen avun koordinoiminen. Tekemistä on esimerkiksi sen varmistamisessa, että annettu apu menee perille oikeisiin kohteisiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan Libanoniin oli lähetetty perjantaihin mennessä muun muassa hoitohenkilöstöä sekä ruoka- ja lääkeapua kymmenistä maista.

Ranskalaisen pelastuskoiraryhmän jäseniä Beirutin satamassa lauantaina.

Räjähdyksessä tuhoutui useita Beirutin sairaaloita ja ruokahuollon kannalta tärkeitä viljavarastoja. Samalla katosi noin puolet muun muassa covid-19-potilaiden hoitoon tarkoitetuista lääketarvikkeista. Truhposen mukaan sekä EU:n tiimissä että Suomen teknisen avun ryhmässä on myös terveydenhuollon osaamista, jota hyödynnetään nyt parhaan mukaan.

Hän kuitenkin korostaa, että heidän tehtävänsä on tukea paikallisten viranomaisten toimintaa.

Suomalaisten suunnitellun kahden viikon komennuksesta oli lauantaina jäljellä 13 vuorokautta. Sittenkö he palaavat kotiin?

”Inshallah, niin kuin täällä sanotaan”, Truhponen vastaa.

Jos Jumala suo.