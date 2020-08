Salamanca

Poika jäi heitteille.

Huono omatunto hiertää kymmenvuotiaan espanjalaisen Darío García Arroitan vanhempia.

Työpaine venytti Elisabet Fragoso Crespon, 40, ja Oscar García Arroitan, 47, henkistä jaksamista koronaviruspandemiasta aiheutuneen valtiollisen hätätilan aikana.

Koulut menivät kiinni. Ulos ei saanut mennä ilman pätevää syytä. Poliisit ja sotilaat tarkastivat lupalappuja kotinurkilla. Espanjan eristäytymismääräykset kuuluivat Euroopan tiukimpiin.

Darío kahlasi oppimateriaalia ja läksyjä läpi yksin.

”Jotkut ystäväperheet kiittelevät, miten kotiin sulkeutuminen soi enemmän aikaa lasten kanssa. Meillä oli toisin: Darío jäi oman onnensa nojaan”, Elisabet Fragoso pahoittelee.

Kolmihenkinen perhe kertaa kerrostalohuoneistossaan ajanjaksoa, joka on satuttanut espanjalaista yhteiskuntaa syvältä. He asuvat Salamancan yliopistokaupungissa Kastilia ja Leónin itsehallintoalueella. Vahvistettuja tartuntoja on täällä ollut väkilukuun suhteutettuna neljänneksi eniten Madridin, Katalonian ja Kastilia-La Manchan jälkeen.

Espanjalaiset ovat harjoitelleet ”uutta normaalia” 21. kesäkuuta päättyneen poikkeustilan jälkeen.

Kansan suurista uhrauksista huolimatta epidemia ei ole vielä tukahtunut. Uuden aallon uhka pelottaa 47 miljoonan asukkaan maassa. Epidemiapesäkkeitä roihahtelee, ja tartuntoja on nyt kahdeksankertaisesti verrattuna poikkeustilan päättymishetkeen.

Hermostuneisuus väreilee Salamancassakin. Vain harva kulkee kadulla ilman hengityssuojainta.

Pelko koronatartuntojen uudesta yltymisestä pitää hiljaisena ikivanhan yliopistokaupungin Salamancan keskusaukion, jota pidetään yhtenä Espanjan kauneimmista.

Fragoso-Garcían perheessä ulkopuolinen psykologinen tuki ei ole ollut tarpeen, vaikka välillä elettiin ”paniikkivaihteella”.

Elisabet Fragoso vastaa Salamancan mielenterveysseuran tukiasunnoista pitkäaikaissairaille. Hän jäi poikkeustilassa etätöihin. Asukkaiden ja apuhenkilöstön turvallisuus virusta vastaan piti taata.

María del Rosario Santos Urbano asuu Salamancan mielenterveysseuran tukiasunnossa. Hän pohtii sietäneensä eristäytymistä ja koronapelkoja ehkä paremmin kuin muu väestö keskimäärin, koska oma sairaus on tuonut elämään kriisejä aiemminkin.

Fragoso roikkui aamusta iltaan tietokoneella ja puhelimessa. Uusia viranomaisohjeita putkahteli tiuhaan.

”Päivät olivat välillä silkkaa ahdistusta! Itkin ja hoin, etten kestä enää. Tuskailin, etten huomioi puolisoa ja että olin hylännyt poikani eikä meillä ollut edes ruokaa laitettuna”, Fragoso muistelee.

Oscar García työskentelee tavarataloketjun kulutuselektroniikan jakeluvarastossa. Hän astui etulinjaan asiakkaiden pariin kriisikauden ajaksi.

”Kiersin kaikissa työtehtävissä, joihin apua tarvittiin. Supermarketin kassalle, kun ihmiset rynnistivät päättömästi hamstraamaan. Pakkasin noutoruokapaketteja ja kotiinkuljetuksia. Työtaakan päälle stressasin, tartutanko kotiväen suorien asiakaskontaktien vuoksi.”

Darío-poika kuuntelee olohuoneen sohvalla tyynesti. Hän ei vieritä syytä vanhemmilleen. Myös hän kertoo itkeneensä, turhautuneensa ja pelänneensä. Opettajat pitivät netissä yhteyttä vain kerran viikossa.

”Ensin iloitsin, ettei kouluun tarvinnut mennä. Mutta seuraavalla viikolla ongelmat kotona alkoivat. Meille puhkesi isoja riitoja läksyjen aikatauluista. Lähetimme kotitehtäviä viime tingassa yötä myöten. Onneksi lopulta kaikki päättyi hyvin ja läpäisin jokaisen aineen”, hän painottaa.

Surullinen hetki oli Daríon hyvän ystävän isoisän kuolema koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

”Ystävä ei alkuun vastannut soittoihin, tekstiviesteihin eikä videopuheluihin. Sitten juttelimme paljon vaarista. Heidän perheensä ei tunnu vieläkään toipuneen.”

Pitkittyneen surun kanssa kamppailevat omaiset muodostavat uuden huomattavan ryhmän, joka työllistää nyt Espanjan mielenterveysalaa.

”Meillä on tällaisia tapauksia kuutisensataa pelkästään Madridissa”, Madridin itsehallintoalueen psykologiliiton toiminnanjohtaja, dekaani Fernando Chacón kertoo HS:lle puhelinhaastattelussa.

Koronavirus riisti henkiä oudoissa ja ahdistavissa olosuhteissa. Murheesta selviytyminen on osalle läheisistä traumaattisen vaikeaa, Chacón selittää.

”Monet kuolivat yksin. Omaisten oli mahdotonta mennä hoivakotiin tai sairaalaan heittämään hyvästejä. Vainajaa ei päässyt näkemään. Hautajaiset viivästyivät varsinkin tartuntojen huippukaudella maalis–huhtikuussa, kun potilaita kuoli päivässä miltei tuhat.”

Ystävät ovat kyselleet neuvoja koronan aiheuttamaan stressiin Angel Rosado Garridolta. Hän on kroonisesti sairaiden tukihenkilö Salamancan Mielenterveysseurassa. ”Mielenterveyden ongelmia häpeillään Espanjassa, mutta pandemia on varmasti madaltanut kynnystä uskoutua.”

Ensimmäistä kertaa Espanjan lähihistoriassa eläkeläisten määrä on notkahtanut.

Vahvistettuja tai epäiltyjä covid-19-sairauteen kuolleita on ollut maaliskuun puolestavälistä heinäkuun loppuun yli 44 800, valtalehti El País laski eri lähteistä. Virallisesti vahvistettuja koronaviruksen uhreja on terveysministeriön mukaan noin 28 500, mikä on miltei kymmenen prosenttia tartunnan saaneista.

Kaiken kaikkiaan Espanjassa on ollut kuolemantapauksia tilastollisesti kolmannes enemmän kuin tavallisesti vastaavana aikana.

Psyykkiset ongelmat vaivaavat korostuneesti myös terveydenhuollon loppuunpalaneita ammattilaisia, Chacón kertoo.

”Arviolta 15 prosenttia terveystyöntekijöistä kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä. Etenkin teho-osastoilla jouduttiin potilasvyöryssä tekemään elämän ja kuoleman päätöksiä, jotka sotivat hoitohenkilöstön eettisiä periaatteita vastaan.”

Kaksivuotiaan Gael-pojan sanavarasto supistui, kun leikkitovereita ei saanut kuukausiin tavata Espanjan tiukan sisälläolopakon aikana. Äiti Mercedes de Blas Herrera iloitsee paluusta puistoleikkeihin kodin lähellä Salamancassa. "Olen optimisti, mutta en tunne oloa täysin onnelliseksi ennen kuin epidemia talttuu", sosiaalityöntekijä de Blas sanoo.

Espanjan itsehallintoalueiden psykologijärjestöt käynnistivät kriisilinjan pandemian puhjettua. Puheluita tuli 2,5 kuukaudessa noin 30 000, Chacón kertoo.

”Ihmiset oirehtivat ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja erilaisia pelkotiloja, kuten virustartunnan saamista ja työttömäksi jäämistä. Päivittäin kolmesta neljään henkeä pyysi keskusteluapua itsetuhoisten ajatusten vuoksi.”

Normaalisti hiljainen heinäkuu toi ruuhkan psykologien yksityisvastaanotoille Madridin itsehallintoalueella. ”Kaikki kertovat vilkkaimmasta heinäkuusta koskaan. Vastaanottoaikoja on varattu syyskuulle asti.”

Jo ennen koronaviruskriisiä jonotus julkisen puolen psykologeille ja psykiatreille kesti kuukausia, Chacón kertoo.

Julia Andrés Lópezin, 58, psyykkinen sairaus otti takapakkia, kun sosiaalinen eristäytyminen alkoi. Andrés avaa näytille reppunsa Salamancan mielenterveysseuran Afemcin päiväkeskuksessa. Repun sisältö pullottaa muovikelmupakkauksista.

Hän sairastaa kroonista pakko-oireista häiriötä, joka kohdistuu tarttuvien sairauksien kauhuun. Silloin haluaisi vain lukkiutua yksin sisään tautien ulottumattomiin.

”Koko maailma pelkää nyt, mutta pelko ei saa voittaa”, Julia Andrés López sanoo.

”Tarpeeni kääriä mukana kuljettamani esineet suojamuoviin on yltynyt. Siivoan muutoinkin vimmatusti. Mutta ei liene desinfiointi- ja pesuainetta, jolla en olisi jynssännyt kotiani tuntikaupalla karanteenin aikana”, Andrés kertoo.

Kammo valtasi hänet television uutisvirtaa seuratessa. ”Päässäni jyskytti ’koronavirus, koronavirus, pum, pum!’”

Ihmisten ilmoille uskaltautuminen vaatii nyt isompia ponnisteluita kuin ennen, hän sanoo. ”Mielenterveysseuran keskus helpottaa arkirutiineita, ja ohjattu toiminta keskeyttää pakonomaisen hermoilun viruksesta.”

Varotoimet jatkuvat Elisabet Fragoson ja Darío ja Oscar Garcían perheessä.

Darío näkee kerrallaan vain muutamia kavereita. Silloinkin kohdataan mieluiten ulkona pyöräillen, jotta fyysinen etäisyys säilyy.

”Toivon paluuta kouluun syyskuussa. En haluaisi jäädä uudestaan kotiin. Kaikki kaverit ovat samaa mieltä. Vanhempamme potevat väsymystä eivätkä enää haluaisi sijaistaa opettajia.”

Oscar García kuvailee, miten haikeaa on pidättäytyä tapakulttuuriin kuuluvasta pistäytymisestä kahvilla ja tapaksilla. Seuraelämä on vaihtunut heillekin vain harvojen ystävien tapailuksi.

Tuttavapiirissä ounastellaan syksystä karua kansantalouden ongelmien vuoksi. Tilastokeskuksen mukaan Espanjan bruttokansantuote vajosi vuoden toisella neljänneksellä 18,5 prosenttia. Rajumpi pudotus koettiin viimeksi vuosina 1936–1939 käydyn sisällissodan aikana. Työttömyysaste voi nousta jopa yli 20 prosentin.

”Kesä kuluu helpotuksen merkeissä, koska karanteeni on ohi. Syksyllä julkinen kriisituki yrityksille päättyy. Vastaan lyö karvas todellisuus monien toimeentulon kohtalosta”, Oscar García sanoo.

Perhe on yksissä tuumin päättänyt antaa toisilleen kadotettua aikaa. Kesäloma elokuussa kuluu siksi täydessä rauhassa ilman erityisiä suunnitelmia. Heidän mielestään kuohahtelevilla espanjalaisilla tuntuu olevan nyt paljon enemmän malttia kuin ennen. Kiire on väistynyt.

”Rutiinit saattoivat tuntua ennen puuduttavilta. Karanteenikausi osoitti, miten tärkeää tavallinen arki on”, Elisabet Fragoso sanoo.