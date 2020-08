Presidenttiehdokas Tsihanouskaja HS:lle: Maanantai pelottaa minua

Minsk

Minskin keskustassa sijaitsevan entisen huonekalutehtaan yläkerrassa on lauantaina iltapäivällä kiire.

Isohko avokonttori on yksi Valko-Venäjän sunnuntaisten presidentinvaalien hermokeskuksista. Alun perin se oli sittemmin vangitun Viktar Babarykan kampanjatoimisto, mutta kolmen oppositiokampanjan yhdistettyä voimansa siitä tuli yksi yhteisistä.

Valoisan tilan vanhat tiiliseinät on maalattu valkoisiksi ja niille on ripustettu kampanjamateriaalia. Keskellä on lasiseinäisten neuvottelukoppien jono. Yhdessä niissä pitää palaveria opposition pääehdokas Svjatlana Tsihanouskaja. Salin takanurkassa omassa kokouksessaan istuu Babarykan kampanjapäällikkö Maria Kalesnikava.

Täältä johdetaan Valko-Venäjän historian voimakkainta opposition vaalikampanjaa. Sen tilaisuudet ovat keränneet pikkukaupungeissakin tuhansia ihmisiä. Minskin kampanjatilaisuuteen saapui 65 000 ihmistä.

”Ihmiset haluavat muutosta”, Tsihanouskaja sanoo.

Tänä kesänä Valko-Venäjän yhteiskunta on politisoitunut ennennäkemättömällä tavalla. Laaja enemmistö oli aiemmin poliittisesti passiivista ja keskittyi omiin asioihinsa, vaikka huono taloustilanne on koskettanut ja ärsyttänyt monia jo pitkään.

Itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka on johtanut maata sekoituksella populismia ja kovia otteita. Tsihanouskaja sanoo kuitenkin nähneensä viime aikoina pelon hitaasti vähentyneen, kun hänen miehensä Sjarhei Tsihanouski kiersi ympäri maata jututtamassa ihmisiä videoblogiinsa.

Sitten tuli koronaepidemia, jota Lukašenka julkisesti vähätteli. Se suututti monia, mutta samalla se sai ihmiset auttamaan toisiaan ja järjestäytymään.

Tsihanouskajan kampanjan päälupaus on yksinkertainen. Tavoitteena on vapauttaa poliittiset vangit ja järjestää ensimmäiset reilut vaalit sitten Lukašenkan valtaannousun 1994. Näissä vaaleissa ei todellakaan kiistellä sisältökysymyksistä tai ulkopolitiikasta.

Tsihanouskaja kehottaa kannattajiaan äänestämään vaalipäivänä, sillä ennakkoäänestyksessä vilppi on yleensä helpompaa.

Keskusvaalilautakunta kertoi lauantaiaamuna, että tiistaina alkaneessa ennakkoäänestyksessä äänesti neljänä ensimmäisenä päivänä jo 32,24 prosenttia äänioikeutetuista. Vapaaehtoiset tarkkailijat ovat nytkin sanoneet äänestäneiksi merkatun useassa paikassa enemmän ihmisiä kuin ovesta on mennyt sisään.

Tsihanouskajan suurin huoli liittyy kuitenkin maanantaihin, jolloin vaalitulos on määrä julistaa. Osa oppositiosta valmistautuu mielenosoituksiin, joihin virkavalta todennäköisesti vastaa kovin ottein.

Tsihanouskaja puolestaan sanoo, että ääniä pitää puolustaa lain mukaan ja rauhallisesti. Siis esimerkiksi valittamalla väärinkäytöksistä.

Hän kertoo olevansa peloissaan. Hän sanoo tietävänsä, kuinka vahva väkivaltakoneisto on ja kuinka valmis Lukašenka on käyttämään sitä.

”Se hermostuttaa minua, enkä siksi kutsu ihmisiä kaduille. Näin, mitä tapahtui täällä vuonna 2010 ja vuonna 2014 Ukrainassa, enkä halua sen toistuvan.”

Koko kampanja-ajan taustalla onkin häilynyt Ukrainan Euromaidan mielenosoitusliikehdintä, joka päättyi verisesti keväällä 2014. Ukrainassa se on monelle ylväs virstanpylväs, mutta Valko-Venäjällä se on useimmille varoittava esimerkki.

Lukašenka onkin syyttänyt oppositiota maidanin valmistelusta ulkovaltojen tuella, tällä kertaa poikkeuksellisesti erityisesti Venäjän. Minskissä onkin loppuviikosta kiertänyt huhuja poikkeustilan julistamisesta.

Oppositio pitää syytöksiä vain pelotteluna ja perusteena käyttää kovia otteita. Syytöksiä toimimisesta Venäjän marjonetteina se kutsuu huvittaviksi.

Tsihanouskaja on vähän vahinkoehdokas. Alun perin ehdolle pyrki hänen miehensä Sjarhei Tsihanouski. Hänet kuitenkin vangittiin.

Vankeudessa on myös toinen ennakoitu ja suosittu pääehdokas Babaryka. Kolmas pääehdokas Valery Tsapkala ei päässyt ehdolle, ja hän pakeni myöhemmin maasta.

Tsihanouskaja päätti pyrkiä ehdolle ja pääsikin. Sen jälkeen Babarykan ja Tsapkalan kampanjat asettuivat hänen tuekseen ja yhdistyivät pian yhdeksi kampanjaksi.

Toimistolla on kuvia yhdistetyn kampanjan kolmesta johtohahmosta: Maria Kalesnikavasta, Svjatlana Tsihanouskajasta ja Veronika Tsapkalasta.

Tsihanouskajasta, Babarykan kampanjapäälliköstä Kalesnikavasta ja Tsapkalan vaimosta Veronika Tsapkalasta tuli usein yhdessä esiintyvä trio ja vaalien supertähtiä. Kalesnikava sähköisti opposition mielenilmauksen torstai-iltana saapumalla paikalle, vaikka hän on siis hylätyn ehdokkaan kampanjapäällikkö.

Samalla kampanja voimistui. Sitä tukee nyt monipuolisempi joukko, joille yhteistä on pääasiassa Lukašenkan vastustus.

Viktar Babarykan kampanjapäällikkö Maria Kalesnikava on jatkanut yhdistetyn kampanjan johdossa.

Myös Kalesnikava sanoo vaalien jälkeisen tilanteen olevan uusi.

Lukašenkalla on edelleen aitoakin suosiota, mutta se on paljon aiempaa pienempi. Tähän asti hänen vaalivoittonsa ovat olleet paisuteltuja, mutta kaikki ovat tienneet hänen olleen suosituin ehdokas. Siinä on auttanut toki mahdollisuus valita omat vastaehdokkaansa, mutta enemmistö on hyväksynyt hänen voittonsa.

Nyt hän ei todennäköisesti ole enää suosituin ehdokas. Hänen uskotaan tietävän sen itsekin.

”Tilanne on vaarallinen, koska ensimmäistä kertaa 26 vuoteen ihmiset ymmärtävät, ettei Lukašenka ole enää heidän johtajansa”, Kalesnikava sanoo.

”Kun ihmiset ymmärtävät olevansa enemmistönä, mutta Lukašenka sanoo voittaneensa, kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu.”

Huomio on keskittynyt trioon, mutta Kalesnikavan mukaan ihmiset organisoituvat itse.

Se näkyi esimerkiksi perjantaina. Silloin hallinnon tilaisuudessa opposition tunnuslaulun soittaneet dj:t saivat 10 päivän vankeustuomiot. Heille kerättiin nopeasti joukkorahoituksella lähes 25 000 euroa.

Illalla Minskin keskustassa näkyi myös tukimielenosoitus, kun autoilijat soittivat kappaletta ja antoivat äänimerkkejä. Sen jälkeen pyöräilijät ajoivat tukimarssejaan.

Pääkatu suljettiin autoilta, mutta pyöräilijöitä otettiin kovakouraisesti kiinni.