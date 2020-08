Tuhannet hallituksen eroa vaatineet mielenosoittajat suuntasivat lauantaina Marttyyrien aukiolle Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Heidät sai liikkeelle Beirutin satama-alueella tiistaina tapahtunut valtaisa räjähdys, jonka seurauksena lähes 160 ihmistä on kuollut ja runsas 5 000 loukkaantunut.

Räjähdystä on pidetty lopputulemana hallinnon välinpitämättömyydestä: satamavarastossa pidettiin tuhansia tonneja räjähdysherkäksi tiedettyä ammoniumnitraattia, jota ei ollut pyynnöistä huolimatta siirretty turvallisempaan säilytyspaikkaan.

Suuri osa mielenosoittajien turhautumisesta kumpuaa kuitenkin syvemmältä, perustavanlaatuisesta väsymyksestä talouskurimukseen ja korruptoituneeksi koettuun politiikkaan.

Siitä kertovat heidän voimakkaat reaktionsa. Lauantaina mielenosoittajat tunkeutuivat uutistoimisto AFP:n mukaan niin Libanonin ulkoministeriöön, energiaministeriöön kuin pankkiyhdistyksen toimistotiloihinkin. Ulkoministeriössä presidentti Michel Aounin kuva revittiin alas ja paiskattiin maahan.

Ulkoministeriö julistettiin ”vallankumouksen keskukseksi”. Marttyyrien aukiolle tuotiin esineitä, jotka esittivät hirttolavaa ja -köyttä.

Lauantain mielenosoitukset kokosivat Beirutin kaduille tuhansia protestoijia.

”Olemme sodassa hallintomme kanssa”, aktivisti Hayat Nazer totesi AFP:lle.

Turhautuneita maan tilanteeseen on myös osa poliitikoista. Sunnuntaina viestintäministeri Manal Abdel Samad ilmoitti uutistoimisto Reutersin mukaan eroavansa, ja aiemmin vastaavan päätöksen ovat tehneet ulkoministeri Nassif Hitti sekä muutamat parlamentin jäsenet.

Taavi Sundell

Libanonin pää­ministeri Hassan Diab yritti tyynnytellä tilannetta viikon­loppuna ehdottamalla, että parlamentti­vaaleja voitaisiin aikaistaa, mahdollisesti jo noin kahden kuukauden päähän, brittilehti The Guardian kertoo.

Se, että vaalit rauhoittaisivat protestoivia kansalaisia, on kuitenkin epä­todennäköistä, arvioi tutkija Taavi Sundell Suomen Lähi-idän instituutista.

Korkeimpien arvioiden mukaan jopa kymmeniätuhansia ihmisiä paikalle houkutelleille lauantain protesteille on suunniteltu pääministerin ilmoituksesta huolimatta jatkoa.

Lisäksi vaalien aikaistaminen oli vasta ehdotus, josta keskustellaan maanantaina. Vaikka yksimielisyyteen päädyttäisiin, haasteita uudistusmielisillä olisi vielä edessä. Sundellin mukaan heidän olisi todennäköisesti vaikea saada riittävän suurta edustustoa parlamenttiin, josta vanhalla vallalla olisi jatkossakin luja ote.

Muistettava on myös se, että ilman uutta vaalilakia on kärjistäen ilmaistuna lähes yhdentekevää, järjestetäänkö vaaleja vai ei, Sundell kertoo. Nykyinen, monimutkainen vaalilaki on suunniteltu uusintamaan voimassa olevaa järjestelmää. Esimerkiksi äänestäjän vaalipiiri on sidottu hänen synnyinpaikkaansa, ei nykyiseen asuinpaikkaan.

Libanonin nykyinen poliittinen järjestelmä on rakentunut 18 tunnustetun uskontokunnan ympärille. Siitä hyötyvät etenkin poliittinen ja taloudellinen eliitti, ja uskontokunnat keskittyvät usein haalimaan etuja itselleen ja kannattajilleen. Siitä, että muutoksia ei ole jouduttu tekemään, on pidetty kynsin ja hampain kiinni.

Uuden vaalilain ja sitä myötä täysin uudenlaisen hallinnon voimaan saattaminen olisi pitkä prosessi. Ensin pitäisi saada valittua maahan parlamentti, joka olisi halukas lain säätämään. Vasta sen jälkeen voitaisiin valita sen pohjalta uusi parlamentti ja hallitus.

Kynnys nykyisen järjestelmän ulkopuolelle astumiseen on ollut muutenkin korkealla, sillä esimerkiksi sosiaaliturvaa Libanonissa ei juurikaan ole.

Lokakuussa jokin kuitenkin muuttui, kun suuret mielenosoitukset alkoivat kerätä kymmeniätuhansia ihmisiä kaduille kuukausien ajan. Sen jälkeen on koettu täydellinen talouden romahdus ja vakavia puutteita on ollut esimerkiksi ravitsemuksessa ja sähkönjakelussa. Tiistain räjähdys oli viimeinen pisara. Libanonilaiset ovat Sundellin mukaan lopen uupuneita.

Poliisi käytti lauantaina kyynelkaasua mielenosoittajajoukkojen hajoittamiseen.

Jos muutosta haluttaisiin viedä läpi vaalien kautta, ainoita mahdollisia keinoja siihen olisi se, että oppositio onnistuisi luomaan yhteisen, hyvin perustellun ohjelman suoraviivaisen aatteen tai tavoitteen ympärille. Hajaantuneessa nykyjärjestelmässä sellaisia ei toistaiseksi ole.

Monilla päällimmäisenä ajatuksena alkaa kuitenkin olla, että asioiden korjautumisen odottelemisen sijaan maasta olisi päästävä pois. Jos vaalit järjestetään nykyisen vaalilain puitteissa, äänestysprosentti saattaa jäädä matalaksi, Sundell sanoo.

”Äänestämisellä voitaisiin legitimoida samanlaisen toiminnan jatkuminen seuraavan neljän vuoden ajan.”