Minsk

Kello 14.10 sunnuntaina taivas repeää.

Ukkosen jyrähdystä seuraava kova sade ei kuitenkaan hetkauta Minskin Hmelivskinkadun äänestyspisteelle jonottavia ihmisiä. Kukaan ei lähde yli sadan metrin jonosta paikaltaan, vaikka ilman sateenvarjoa tai -takkia saapuneet ovat hetkessä läpimärkiä.

Valko-Venäjän presidentinvaalit ovat tällä kertaa sen verran iso asia. Tähän asti ne ovat olleet tarkkaan ohjattu rituaali, mutta tänä kesänä mukaan on tullut yllätyselementti: suuri joukko muutosta haluavia kansalaisia.

”En olisi voinut tällä kertaa jättää äänestämättä”, sanoo juuri äänestänyt Ivan.

Hän kertoo seisseensä jonossa tunnin ja 15 minuuttia. Ehdokasta ei tarvitse edes kysyä, sillä Ivanilla on vasemmassa käsivarressaan valkoinen nauha. Se on opposition yhteisen ehdokkaan Svjatlana Tsihanouskajan symboli.

Opposition ehdokasta kannattavat saivat halutessaan käteen sidottavan valkoisen nauhan.

Tässä äänestyspisteessä useammalla muullakin on samanlainen nauha tai valkoinen ranneke. Varsin lähellä keskustaa sijaitseva alue on uutta, joten asukkaissa on paljon nuoria aikuisia. Itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka ei ole täällä suosittu.

Valko-Venäjällä on nähty tänä kesänä ennennäkemätön politisoituminen. Taustalla oli jo pitkään jatkunutta ärtymystä huonosta taloustilanteesta, mutta varsinaisena sytyttimenä liikehdintään pidetään Lukašenkan ylimielistä suhtautumista koronavirukseen.

Lisäksi koronapandemian ja talousvaikutukset osuivat moniin työntekijöihin, jotka olivat jo pitkään huomanneet reaalitulojensa ja asemansa heikenneen.

Vuodesta 1994 Valko-Venäjää johtaneen Lukašenkan kannatus on samalla sulanut useiden analyytikoiden mukaan alle 30 prosenttiin, häneen jo pitkään karsaasti suhtautuneessa Minskissä selvästi sitäkin alemmas.

Populismia, valtiokapitalismia ja kovia otteita yhdistäneellä Lukašenkalla oli pitkään aitoa suosiota, kun talous kasvoi. Tähän asti hän on ollut aina vaalien suosituin ehdokas, missä on tosin auttanut mahdollisuus valita kilpailijat. Silti enemmistö on hyväksynyt hänen voittonsa.

Nyt tilanne on eri. Lukašenka on syyttänyt Tsihanouskajaa Venäjän marionetiksi ja väittänyt ulkovaltojen yrittävän luoda maahan kaaosta. Poikkeuksellisesti hän on syyttänyt myös Venäjää.

Minskin taivas repesi sateeseen keskellä vaalipäivää sunnuntaina.

Hmelivskinkatu ei ollut sunnuntaina mikään poikkeus. Monella muulla äänestyspisteellä jonot olivat vielä pidempiä. Paikoin raportoitiin jopa useampien tuntien jonoista.

Tsihanouskaja oli nimenomaan kehottanut ihmisiä menemään äänestämään vasta sunnuntaina iltapäivällä. Hänen mukaansa niin vaikeutettaisiin vilppiä, mutta todellinen tavoite oli todennäköisesti saada keskusvaalilautakunta näyttämään naurettavalta.

Keskusvaalilautakunta ilmoitti lauantaiaamuna, että ennakkoon oli äänestänyt 41,7 prosenttia äänioikeutetuista. Luku on poikkeuksellisen korkea ja vapaaehtoisten vaalitarkkailijoiden mukaan selvästi paisutettu.

He ovat istuneet äänestyspaikkojen edustoilla laskemassa sisään meneviä.

”Meidän laskujemme mukaan ennakkoäänestyksen aikana äänestämään meni 165 ihmistä, mutta virallisesti ääniä oli annettu 266”, tarkkailija Viktar Kasura sanoi äänestyspaikalla numero 35 Minskin keskustassa.

Vaalitarkkailija Viktar Kasura (vas.) ja Aljaksej Jalashevich.

Samalla äänestyspaikalla äänestänyt Volha Tšekulajeva sanoo valinnan olleen helppo.

”Hauskasti kävi niin, että vallanpitäjät tekivät kaikkensa helpottaakseen valintaamme. Oli kolme minua lähellä olevaa vaihtoehtoista kandidaattia, mutta jäikin vain yksi. Vallanpitäjät yrittivät jakaa äänestäjäkuntaa, mutta yhdistivätkin sen”, hän sanoi.

Tšekulajeva viittaa siihen, että alkukesästä presidentiksi kertoi pyrkivänsä kolme haastajaa. Tunnettu videobloggari Sjarhei Tsihanouski, pankinjohtaja Viktar Babaryka ja it-puistoa johtanut entinen suurlähettiläs Valery Tsapkala.

Volha Tšekulajeva äänestyspaikalla.

Viranomaiset vangitsivat Tsihanouskin ja Babarykan, Tsapkalaa ei päästetty ehdolle. Miehensä vangitsemisen jälkeen Svjatlana Tsihanouskaja ilmoitti pyrkivänsä ehdolle, minkä viranomaiset sallivat.

Pian sen jälkeen Babarykan ja Tsapkalan kampanjat ilmoittivat yhdistyvänsä Tsihanouskajan kampanjan kanssa. Yhteisehdokkaaksi muuttuneen Tsihanouskajan suosio kasvoi selvästi, joskin siitä on nyt iso osa Lukašenkan vastustamista.

Tsihanouskaja on korostanut, ettei ole poliitikko. Hänen keskeinen lupauksensa on vapauttaa poliittiset vangit ja järjestää reilut vaalit mahdollisimman nopeasti.

Raskaana ollut Tatsiana oli ottanut jonoon mukaan sateenvarjon lisäksi myös istuimen.

Hmelivskinkadulla sateen tauottua tunnelma nousi taas. Joku soitti puhelimestaan neuvostorokkari Viktor Tsoin Peremen-kappaletta, josta on tullut opposition suosikki.

Tunnelma oli siis kuin opposition tilaisuudessa. Jonoon huudettiin ohjeita: kuvatkaa äänenne, taittakaa äänestyslipukkeenne neljään osaan ja merkatkaa äänestäjäluetteloon allekirjoituksenne viereen päivämäärä.

”Tätini varmaan äänestää Lukašenkaa”, Mariaksi esittäytynyt nainen sanoi. Marialla itsellään oli valkoinen ranneke.

”Saa nähdä, mitä tästä tulee”, Galina-niminen nainen pohti.

”Virallinen äänestysprosentti on varmaan 140.”

Puoli seitsemältä vapaaehtoiset tarkkailijat ilmoittivatkin, että Minskissä monessa paikassa äänestysprosentti on noussut yli sadan, kun mukaan lasketaan vaalilautakunnan mukaan ennakkoon äänestäneet ja sunnuntaina äänestämään saapuneet.

Äänestyskoppeihin oli suora näkyvyys.

Pinnan alla kuitenkin väreili hermostuneisuus. Kaikki tiesivät, että keskusvaalilautakunta julistaa Lukašenkan maanantaiaamuna voittajaksi. Kukaan ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Tai sitä ennen sunnuntai-iltana.

Lukašenka itse sanoi sunnuntaina äänestettyään, että oppositio on niin heikko, ettei sitä kannata edes vainota.

Viranomaiset kuitenkin valmistautuivat Minskissä selvästi koviin otteisiin. Keskustaan saapui sunnuntain mittaan sekä poliiseja että erikoispalveluiden ja armeijan joukkoja. Minskin sisääntuloväylillä oli myös armeijaa valvomassa liikennettä.

Satunnaiset kiinniotot alkoivat jo lauantai-iltana Minskin keskustassa. Illan mittaan ainakin kahdeksan Tsihanouskajan läheistä avustajaa otettiin kiinni, ja Tsihanouskaja pakeni asunnostaan salaiseen paikkaan. Hän oli jo aiemmin lähettänyt lapsensa ulkomaille.

Viranomaiset ovat käyttäneet koko kesän kovia otteita mielenosoittajia tai sellaisiksi epäiltyjä vastaan. Ainakin Minskissä internet toimi vain hyvin heikosti koko sunnuntain. Useimpiin vpn- ja viestipalveluihin oli pääsy estetty.

Osa oppositiosta on kehottanut ihmisiä kaduille sunnuntai-iltana kello 22 ja taas maanantaina virallisen tuloksen selvittyä.

Kesäinen rankkasade kasteli äänestykseen jonottaneita sunnuntaina.