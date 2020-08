Valko-Venäjällä on käynnissä laaja internetin häirintäoperaatio, uutistoimistot, kansalaisjärjestöt ja HS:n paikalla oleva toimittaja Jussi Niemeläinen kertovat.

Niemeläisen mukaan nettiyhteydet alkoivat jumittaa noin kello yhdeksältä sunnuntaiaamuna, kun maassa pidettiin presidentinvaalit.

”Illalla noin yhdeksän aikaan netti lakkasi toimimasta kokonaan”, kertoo Niemeläinen, joka on HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja.

Virallisesti ilmoitettujen tulosten mukaan pitkäaikainen presidentti Aljaksandr Lukašenka sai noin 80 prosenttia äänistä sunnuntaisissa vaaleissa. Opposition mukaan vaalit olivat vilpilliset ja maassa käynnistyi yöllä mielenosoituksia, joissa on nähty myös väkivaltaa.

Belsat-kanava kertoi sunnuntaina, että netti alkoi hidastua joka puolella Valko-Venäjää ja jotkut sivustot eivät toimineet lainkaan. Kanava lainasi Internet Protection Society -järjestön toiminnanjohtajaa Mihail Klimarauta, jonka mukaan Valko-Venäjän johdolla on tietämystä, jolla internetin toiminta saadaan pysäytettyä jopa kokonaan.

”Valko-Venäjän nettiä on hankalampi sulkea kuin Kiinassa, mutta helpompaa kuin Venäjällä”, hän totesi suositulla TUT.by-sivustolla, jolle ei päässyt maanantaiaamuna.

Netin vapautta tarkkaileva Netblocks-järjestö kertoo verkkosivuillaan, että netin rajoitustoimet kohdistuvat koko Valko-Venäjän alueelle ja vaikuttavat lankalinjoihin, kännykkäoperaattoreihin, moniin verkkosivuihin ja sosiaalisen median sivustoihin.

Usein Valko-Venäjällä käynyt Niemeläinen sanoo, ettei hän muista vastaavan laajuista operaatiota.

”Ei ole yllätys, että nettiä blokataan, mutta on yllätys, että se on näin totaalista”, Niemeläinen kertoo puhelimessa pääkaupungista Minskistä.

Hän sanoo, ettei ole koskaan aiemmin kokenut Valko-Venäjällä tilannetta, jossa hän ei pysty lähettämään mitään tietoa digitaalisesti ulos maasta.

Niemeläisen mukaan rajoitustoimet koskevat ainakin sosiaalista mediaa, hallinnolle kriittisiä mediasivustoja ja myös VPN-verkkoja eli virtuaalisia erillisverkkoja. VPN-yhteyksillä voidaan yleensä kiertää netin maantieteellisiä rajoituksia ja sensuuria.

Hänen puhelimessaan eivät maanantaina toimineet mitkään sosiaalisen median sovellukset, kuten Whatsapp ja Signal. Puhelin toimi vain toisinaan.

Niemeläinen kertoi, että Minskin keskustan kahviloissa wifi-verkon salasanatiedusteluihin vastattiin sanoilla ”hah hah”.

Netin sulkemiseen tai rajoittamiseen oli varauduttu jo ennalta. Oppositio järjestää tänään maanantaina mielenosoituksia, joiden yksityiskohdista tiedotettiin jo ennen vaalipäivää.

Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan noin 9,5 miljoonan asukkaan Valko-Venäjä on maailman yhdeksänneksi voimakkain sensuurin harjoittaja. Maata kutsutaan usein ”Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi”, jota Lukašenka on johtanut vuodesta 1994 lähtien.

Kyseisen listan kärkisijoja pitävät Eritrea, Pohjois-Korea ja Turkmenistan.

Amerikkalaisen Brookings-ajatushautomon raportin mukaan ainakin osa Valko-Venäjän netin tarkkailuun soveltuvasta tekniikasta on ostettu Venäjältä. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan myös kiinalaisyritykset ovat myyneet valvontateknistä osaamistaan Valko-Venäjälle.

Jussi Niemeläisen mukaan Valko-Venäjällä on paljon kotimaista it-osaamista, josta osa on valjastettu hallinnon käyttöön. Computer Weekly -lehden mukaan Valko-Venäjällä on peräti 100 000 it-alan ammattilaista.

Neuvostoliiton aikana Valko-Venäjä tunnettiin teknologian keskuksena ja maan vahvat panostukset teknologiaan, matematiikkaan ja insinööritieteisiin näkyvät myös nykyosaamisessa, lehti kertoo.

Valko-Venäjällä on kehitetty muun muassa pikaviestipalvelu Viberiä, World of Tanks -peli ja kasvojenvaihtosovellus MSQRD

Brookingsin mukaan Kiina on myynyt netin valvontaan ja rajoittamiseen liittyvää tekniikkaa ainakin 18:aan maahan, joissa on autoritaarisia hallintoja. Ilmiötä kutsutaan ”digitaalisen diktatuurin vienniksi”, jolla internet on alkanut ”balkanisoitua” eli sirpaloitua merkittävästi.

Freedom House -järjestö luokittelee Valko-Venäjän ”ei vapaaksi maaksi” internetin suhteen.