Brasiliassa on toisena maana koko maailmassa todettu yli satatuhatta koronavirustaudin aiheuttamaa kuolemaa. Asiasta kertovat uutistoimistot ja BBC.

Sadantuhannen kuoleman raja ylittyi viikonloppuna. Samalla ylittyi kolmen miljoonan koronavirus­tartunnan määrä Brasiliassa.

Ainoastaan Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut enemmän ihmisiä.

25-vuotiaan covid-19-tautiin kuolleen miehen isä Marcio Antonio do Nascimento Silva kommentoi tilannetta uutistoimisto AFP:lle mielenosoituksessa, jossa päästettiin tuhat punaista ilmapalloa irti epidemian uhrien muistoksi.

”Tämä on kansalaisuuden osoitus. Minuun sattuu olla täällä, minuun sattuu, että poikani ei ole vierelläni isänpäivänä, ja minuun sattuu nähdä ohikulkijoiden sanovan, että tämä on valetta, tämä on valeuutisia, että tämä on terrorismia”, Silva sanoi AFP:lle.

Brasiliassa epidemiatilanne ei näytä helpottuvan. Silti kaupat ja ravintolat ovat auki.

Paikallisviranomaiset pyrkivät avaamaan taloutta, eikä maalla ole keskitettyä suunnitelmaa koronaviruksen torjumiseksi, BBC kertoo.

Viime viikkoina tartuntaryppäitä on todettu erityisesti maaseudulla. Erityisen ankarasti virus on iskenyt mustaan väestönosaan sekä köyhiin favela-slummeihin. Virus on iskenyt ankarasti myös Brasilian alkuperäisväestöön.

Väkirikkaimmissa kaupungeissa, kuten São Paulossa ja Rio de Janeirossa, uusien tartuntojen määrät ovat kuitenkin olleet laskussa.

Kuvat Rio de Janeiron ihmisiä kuhisevista baareista ja uimarannoista sekä jalkapallo­juhlintoihin osallistuneista ihmisjoukoista ovat herättäneet julkista närkästystä Brasiliassa.

Mielenosoittajat lähettivät tuhat punaista ilmapalloa koronavirukseen kuolleiden muistoksi lauantaina Copacabana-rannalta Rio de Janeirossa.

Maan presidentti Jair Bolsonaro on jatkuvasti vähätellyt viruksen vaarallisuutta. Bolsonaro sairastui itsekin covid-19-tautiin aiemmin kesällä.

Hän on jatkanut äänestäjiensä tapaamista suurissa kokoontumisissa tervehtymisensä jälkeen.

Bolsonaro raivostui sunnuntaina maansa suurimmalle televisiokanavalle Globolle sen jälkeen, kun kanavan uutislähetyksen ankkurit arvostelivat presidenttiä koronakriisin huonosta hoitamisesta.

Uutisankkurien mukaan terveys on Brasilian perustuslaissa taattu oikeus kaikille kansalaisille.

”Onko presidentti tehnyt velvollisuutensa tasavallalle”, ankkurit kysyivät.

Bolsonaro vastasi Twitterissä, että ”disinformaatio tappaa enemmän kuin virus”. Hänen mukaansa Globo käyttää koronavirustautia poliittisiin tarkoitusperiin, mikä voi johtaa suurempaan määrään kuolemia.

Lauantaina useat maan poliitikot lähettivät surunvalittelu­viestejä 100 000 kuolleen omaisille. Brasilian kongressi ja korkein oikeus julistivat suruajan.

Bolsonaro puolestaan ei kommentoinut asiaa muutoin kuin jakamalla hallituksen tiedottajan twiitin, jossa korostettiin taudista parantuneiden määrää eikä mainittu kuolonuhrien lukuja.