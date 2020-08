Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi tiistaina uutistoimistojen mukaan, että maassa on kehitetty koronavirusrokote, joka tarjoaa ”pysyvän immuniteetin” virusta vastaan.

Terveysministeriö rekisteröi rokotteen tiistaiaamuna, presidentti sanoo. Venäjä on täten ensimmäinen maa, joka on hyväksynyt koronavirusrokotteen käyttöön.

Putinin mukaan hänen tyttärensä on jo saanut rokotteen.

Presidentti kertoi uutisista videovälitteisessä ministerikokouksessa. Hän sanoi puheessaan toivovansa maan pian ryhtyvän rokotteen massatuotantoon.

Venäjällä suunnitellaan rokoteohjelman aloittamista jo tässä kuussa. Ensimmäisenä vuorossa ovat muun muassa terveydenhuollon työntekijät sekä opettajat, kertoo The Washington Post.

Uutistoimisto Reutersin mukaan rokotetta oli testattu ihmisillä alle kaksi kuukautta. Rokotetta oli Washington Postin mukaan testattu vasta joillakin kymmenillä ihmisillä.

Rokotetta annettiin sitä kehittäneille tieteilijöille, viidellekymmenelle armeijan palveluksessa olevalle sekä kouralliselle muita vapaaehtoisia.

Niin kutsuttua kolmatta vaihetta, eli laajaa massatestausta, ei ole vielä aloitettu.

Viime viikolla Maailman terveysjärjestö WHO toppuutteli Venäjää ja suositteli käymään kaikki turvallisen rokotteen kehittämiseksi vaaditut vaiheet läpi, uutistoimisto AFP kertoo.

Maailmassa on parhaillaan tekeillä ainakin 160 erilaista koronavirusrokotetta, joista ainakin 21 on edennyt ihmiskoevaiheeseen saakka. Meneillään on siis kilpajuoksu, jossa pelissä on rahan lisäksi politiikka ja kansallinen ylpeys.

Venäjän ilmoitus herättääkin huolta siitä, onko rokotteen hyväksymisessä asetettu kansallinen ylpeys turvallisuuden ja terveyden edelle, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.

The Washington Postin mukaan Kiina on jo rekisteröinyt yhden rokotteen armeijan käyttöön, vaikka rokotteen turvallisuudesta ja tehokkuudesta ei ole vielä tarpeeksi tietoa.

Aiemmin tässä kuussa Yhdysvaltain tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci ilmaisi huolensa rokotteiden käyttöönotosta ilman laajaa testaamista.

”Toivon että kiinalaiset ja venäläiset oikeasti testaavat rokotteita ennen kuin he antavat sitä kenellekään, sillä väitteet levitykseen valmiista rokotteesta ennen testaamisia on parhaimmillaankin ongelmallisia”, Fauci sanoi.