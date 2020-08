Hollannin poliisi kertoo löytäneensä maansa historian suurimman kokaiinilaboratorion, uutisoi muun muassa uutistoimisto AFP.

Kokaiinitehdas löytyi Drenthen provinssista vanhan ratsastuskoulun tiloista perjantaina. Poliisi on pidättänyt AFP:n mukaan 17 ihmistä, joista suurin osa on kolumbialaisia.

Kolme pidätetyistä on hollantilaisia, joista yhdellä on hollantilaislehti De Telegraafin mukaan myös Kolumbian passi. Yksi pidätetyistä on turkkilainen.

AFP:n ja De Telegraafin haastatteleman poliisipäällikön mukaan kyseessä on suurin kokaiinilaboratorio, joka Hollannissa on ikinä löydetty.

Laboratorion purkaminen kesti kolme päivää. Ratsastuskouluun oli kokaiinitehtaan lisäksi rakennettu muun muassa nukkumatilat ilmeisesti tehtaassa työskennelleille.

”Arviomme mukaan laboratorion tuotantokapasiteetti on ollut 150–200 kiloa kokaiinia päivittäin”, poliisipäällikkö Andre van Rijn sanoi.

Kilomäärän arvo katukaupassa on poliisipäällikön mukaan 4–6 miljoonaa euroa.

Laboratoriosta löytyi myös sata kiloa kokaiinia.

Hollannin kautta kuljetetaan paljon huumeita muualle Eurooppaan.

Maan suhtautuminen huumeisiin on osin liberaalia. Esimerkiksi kannabiksen maan hallitus luokittelee mietoihin huumeisiin ja siihen suhtaudutaan suvaitsevasti. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kannabiksen myyminen kannabiskahviloissa on laitonta, mutta poliisi ei puutu myyntiin. Pienten huumausainemäärien hallussapito on myös dekriminalisoitu.

Koviksi huumeiksi luokitellut aineet, kuten kokaiini, ovat laittomia.