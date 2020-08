Minsk/Helsinki

Kymmenen aikaan sunnuntai-iltana ihmisiä alkoi kerääntyä Minskin keskustaan. Heitä käveli pieninä ryhminä kohti jokivartta ja sotamuseota.

Vaalihuoneistot olivat sulkeutuneet kahdeksalta. Pian sen jälkeen viranomaiset olivat julkaisseet presidentinvaalien valtiollisen ovensuukyselyn tulokset, joiden mukaan maan itsevaltainen presidentti Aljaksadr Lukašenka olisi saanut noin 80 prosenttia äänistä.

Viralliseksi tulokseksi oli toki uumoiltu jotain sellaista jo pitkään, mutta silti se näytti tulleen monelle kuin isku palleaan. Ei järjestetty vain vilpillisiä vaaleja vaan täysin väärennetyn vaalit.

”Ei kansalaisia voi näin kohdella”, parikymppinen Oleg sanoi suljetulla pääkadulla.

Tänä kesänä on puhuttu paljon valkovenäläisten poliittisesta heräämisestä.

Ensin sadat tuhannet jonottivat allekirjoittamaan ehdolle pyrkineiden tukilistoja. Sitten opposition yhteiseksi ehdokkaaksi päätyneen Svjatlana Tsihanouskajan vaalitilaisuudet keräsivät isoja joukkoja jopa pikkukaupungeissa. Sunnuntaina jonot äänestyspaikoille olivat monin paikoin satojen metrien mittaisia.

Merkittävin muutos liittyy kuitenkin siihen, että yhä useampi valkovenäläinen on alkanut hahmottaa olevansa kansalainen ja käyttäytyä niin.

Valko-Venäjä on nimittäin ollut perinteisesti paitsi poliittisesti passiivinen myös hyvin atomisoitunut kansakunta. Valtaosa on keskittynyt vain lähipiiriinsä ja omaan elämäänsä, eikä mistään kansalaisyhteiskunnasta ole oikein voinut puhua Minskin keskustan ulkopuolella.

Se on ollut vallanpitäjien tavoite, jonka he ovat varmistaneet tähän asti monin keinoin. Lukašenka käytti pitkään taitavasti populismin ja väkivallan sekoitusta.

Tyytymättömyyttä on ollut ilmassa jo pitkään. Pääsyy on taloustilanne, joka on ollut monelle ankea jo pitkään. Samalla modernisoituvan enemmistön ja muutosta lähtökohtaisesti vastustavan Lukašenkan väliin on kasvanut railo.

Koronavirus toimi lopullisena sytykkeenä. Lukašenka vähätteli sitä ja onnistui loukkaamaan monia. Samalla epidemia satutti taloudellisesti monia sellaisia, joiden reaalitulot ovat muutenkin kutistuneet viime vuosina.

Ratkaisevaa oli kuitenkin se, että koronavirus vahvisti kansalaisyhteiskuntaa. Ihmiset alkoivat auttaa sairaaloita ja toisiaan, kun viranomaiset eivät pystyneet hoitamaan tehtäväänsä. Minskin luovan luokan parissa niin ollut jo pidempään, mutta nyt se levisi muihinkin kansankerroksiin.

Se herätti katselemaan ympärilleen muutenkin.

Sunnuntai-iltana mielenosoitukseen saapui yhteensä lopulta ainakin 15 000 ihmistä, mahdollisesti enemmänkin. Lisäksi keskustaan saapui paljon autoja, joista vähän varttuneempi väki antoi tukeaan äänimerkeillä.

Kadut ja jalkakäytävät täyttyivät ihmisistä vaali-iltana Minskissä.

Viranomaisten vastatoimet olivat heti sunnuntaina kovia, mutta maanantaina ihmisiä tuli silti taas useissa kaupungeissa ainakin tuhansittain kaduille, samoin tiistaina. Tiistaina tuli tietoja lakoista eri puolilta maata.

Otteet eivät olleet sinänsä yllätys, Valko-Venäjän mellakkapoliisi ja eri turvallisuuspalvelut ovat aina olleet julmia. Näyttävä satuttaminen on niiden keskeinen toimintatapa. Olen nähnyt sen itsekin monta kertaa, kun olen viimeiset 10 vuotta raportoinut Valko-Venäjältä. Muistan esimerkiksi, kuinka joulukuussa 2010 presidentinvaalien jälkeen poliisi nosti verisen mielenosoittajan tukasta putkabussiin.

Silti nyt toimet olivat poikkeuksellisen raakoja jopa Valko-Venäjän mittarilla. Poliisit ajoivat ihmisiä päin kuorma-autolla. Tainnutuskranaatteja ammuttiin solkenaan ilman varoituksia. Ihmisiä ammuttiin kumiluodeilla. Kiinnisaatuja piestiin. Ympäri keskustaa näkyi paljon ilman rekisterikilpiä ajavia turvallisuuselinten pakettiautoja, joihin noukittiin kovaotteisesti satunnaisia ihmisiä.

Poliisi ilmoitti tiistaina ottaneensa siihen mennessä kiinni jo 5 000 ihmistä. Ainakin 200 ihmistä on sairaalassa. Ainakin yksi ihminen on kuollut.

Vaaleja vastaan protestoineita mielenosoittajia otettiin kiinni ja pamputettiin Minskissä vielä maanantai-iltanakin.

Lukašenkan tiedettiin olevan valmis käyttämään voimaa. Kovia otteita oli nähty koko kesä, mutta vaalien alla hän kiersi erityisesti varuskunnissa ja voimaviranomaisten parissa. Tavoitteena oli selvästi varmistaa joukkojen lojaalisuus.

Ainakin vielä niin näyttää olevan, vaikka myös irtisanoutumisista on kerrottu.

Lukašenka on myös ympäröinyt itsensä väkivaltakoneiston edustajilla. Hän ei selvästikään luota hallinnon teknokraatteihin, joista osa on valkovenäläisessä katsannossa ”liberaaleja”. Niihin kuuluivat laajasti ottaen myös ehdolle pyrkineet entinen suurlähettiläs Valery Tsapkala ja pankinjohtaja Viktar Babaryka.

Vaalitulos todennäköisesti ruokkii tätä epäluuloa entisestään. Useat Valko-Venäjän suurlähetystöt ilmoittivat vain vähän väärennettyjä tai jopa oikeita äänestystuloksia, jotka olivat tietenkin kaukana keskusvaalilautakunnan virallisista tuloksista.

Edessä on siis lisää vainoa ja voimaväen voimistumista.

Tiistaina selvisi, että Tsihanouskaja on siirtynyt Liettuaan. Sitä ennen hän oli selvästi painostuksen alla lukenut videolle viestin, jossa kehotettiin ihmisiä kunnioittamaan virallista tulosta.

Tsihanouskajan lausunnolla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä. Hän ei ole mikään kansanliikkeen johtaja. Vaalit olivat käytännössä kansanäänestys Lukašenkasta. Useimmat tukivat Tsihanouskajaa, koska tämä oli ainoa vastaehdokas.

Lukašenka loi itse maahan ensimmäistä kertaa yhtenäisen opposition, kun hän esti Tsihanouskajan miehen Sjarhei Tsihanouskin, Babarykan ja Tsapkalan ehdokkuudet. Babaryka ja Tsihanouski vangittiin jo alkukesästä.

Tällä liikehdinnällä ei ole selvää johtajaa.

Kaduille komennetut mellakkapoliisit eivät saaneet sunnuntai-iltana minskiläisiltä sympatiaa.

Ainakin vielä näyttää siltä, että Lukašenkalla on Venäjän tuki. Venäjän johto todennäköisemmin lähinnä sietää häntä, mutta Lukašenka on Venäjälle hyödyllinen. Lukašenka on nyt aiempaa heikompi, mikä on Venäjälle hyvä.

Näissä vaaleissa Venäjä ei ollut teemana kuin Lukašenkan ärhentelyssä, joka ei ottanut tulta. Enemmistö valkovenäläisistä arvostaa itsenäisyyttä, mutta suhtautuu Venäjään vähintään neutraalisti. Venäjän kaasuyhtiön Gazpromin omistamaa pankkia johtaneella Babarykalla on Venäjällä hyvä maine, kuten myös Tehtaankadulla neuvostoaikana diplomaattiuransa aloittaneella Tsapkalalla, joka pakeni pidätysuhkaa Moskovaan.

Silti kuka muu johtaja tahansa saisi laajennettua Valko-Venäjän kansainvälistä asemaa. Venäjälle on hyvä, että Lukašenka on nyt taas aiempaa vastenmielisempi lännelle. Päätavoitteena kun on estää Valko-Venäjän lähentyminen länteen.

Lännessä ollaan vaikean tilanteen edessä. Lukašenkan sikamainen käytös on tietenkin tuomittava, mutta maata ei haluta työntää täysin Venäjän syliin. Naton naapurimaan itsenäisyys on monelle EU-maalle strateginen kysymys.

Valko-Venäjän mielenosoittajat ottavat isoja riskejä, sillä he ovat omillaan. Eliitti on edelleen yhtenäinen, Lukašenka on estänyt voimakkaiden liikemiesten synnyn.

Siksi on hyvin mahdollista, että viranomaiset saavat mielenosoitusliikehdinnän tukahdutettua käyttämällä voimaa ja vainoa. Ainakin joksikin aikaa. Tosin mikäli lakot laajenevat, ne voivat olla mielenosoituksia isompi asia.

Lukašenka ei saa kuitenkaan kelloa käännettyä taaksepäin. Valkovenäläiset tietävät, ettei hän ole enää legitiimi johtaja vaan vaalit varastanut tyranni. Hänen entinen aito kannatuksensa on supistunut pieneksi.

Kannattajat ovat kaiken lisäksi passiivisia, pitkälti maakuntien vanhuksia. Niinpä Lukašenkalle ei edes yritetty järjestää mitään voitonjuhlalta näyttävää. Sunnuntai-iltana Minsk muistutti lähinnä miehitettyä kaupunkia, jossa kaikki aukiot oli suljettu.

Pelkoa on vaikea karistaa hetkessä, varsinkin kun näkee viranomaisten brutaalin käytöksen. Mielenosoituksiin on mennyt yhteensä kymmeniä tuhansia tavallisia ihmisiä, mutta moni tukee niitä vielä hiljaa kotoaan.

Silti Valko-Venäjä tuskin atomisoituu uudelleen, vaikka moni tänä kesänä politiikasta kiinnostunut pettyikin viikonloppuna ja menetti illuusionsa. Kansalaisyhteiskunta vahvistuu, kun valtioon ei voi luottaa.

Tämä kesä onkin merkittävä. Se on Lukašenkan lopun alku.