Washington

Senaattori Kamala Harris oli Joe Bidenilta turvallinen valinta demokraattien varapresidenttiehdokkaaksi. Se kertoo siitä, miten Yhdysvallat on kaiken kuohunnan alla jatkanut hidasta muutostaan. Musta nainen ei ole enää radikaali valinta maan toiseksi korkeimpaan virkaan.

Harris on taustaltaan sekä demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin että presidentti Donald Trumpin vastakohta. Biden ja Trump ovat kumpikin seitsemänkymppisiä valkoisia miehiä itärannikolta. 55-vuotias Harris on kaksikymmentä vuotta heitä nuorempi musta nainen Kaliforniasta.

Monen mielestä Harris edustaa paremmin tulevaisuutta kuin vanhat herrat – ainakin demokraattipuolueen tulevaisuutta. Silti hänellä on myös pitkä kokemus politiikasta: syyttäjänä, senaattorina ja presidenttiehdokkaana. Jos Biden voittaa vaalit, hänen pitäisi olla helppo delegoida tehtäviä Harrisille.

Kokemus erotti Harrisin käytännössä kaikista muista tehtävään esillä olleista naisista, kenties senaattori Elizabeth Warrenia lukuun ottamatta. Vasemmistolainen Warren on kuitenkin poliittiselta ideologialtaan kauempana Bidenista.

Harrisin valinta oli myös kauan odotettu kumarrus mustille naisille, jotka ovat demokraattipuolueen uskollisin tukijalka.

Harris syntyi 20. lokakuuta 1964 akateemiseen ja poliittisesti aktiiviseen perheeseen Oaklandissa. Harrisin intialainen syöpätutkijaäiti ja jamaikalainen taloustieteen professori-isä veivät lapsiaan kansalaisoikeusmarsseille.

Harrisin vanhemmat olivat maahanmuuttajia, mutta hän kasvoi afroamerikkalaisen kulttuurin keskellä Oaklandissa ja opiskeli pääkaupunki Washingtonissa historiallisesti mustassa Howardin yliopistossa eli ”mustien Harvardissa”. Valmistuttuaan Harris palasi Kaliforniaan ja loi uraa syyttäjänä.

Politiikkaan Harris lähti vuonna 2003.

Hän voitti ensimmäiset vaalinsa ja tuli valituksi San Franciscon yleiseksi syyttäjäksi. Vuonna 2010 hänet äänestettiin koko Kalifornian osavaltion syyttäjäksi eli maan toiseksi suurimman oikeuslaitoksen johtoon. Kisa republikaanien vastaehdokasta vastaan oli tiukka.

Harrisilla oli tapana kutsua itseään Kalifornian ”ykköskytäksi”. Nimitys aiheuttaa puistatuksia demokraattien vasemmassa laidassa. Heidän mielestään Harris ei tehnyt tarpeeksi poliisiväkivallan kitkemiseksi ja vankimäärien vähentämiseksi.

Biden ja hänen neuvonantajansa tietävät kuitenkin, että varmin tie vaalivoittoon kulkee tänä vuonna keskeltä. Esikaupunkien keskiluokalle ”ykköskyttä” voi yhä olla meriitti – varsinkin, jos ykköskyttä on liberaali nainen.

Harrisin valinta sinetöikin tältä erää demokraattien vasemmistosiiven tappion puolueen sisäisessä valtataistelussa. Vasen laita on onnistunut vetämään sekä Bidenin että Harrisin kannanottoja vasemmalle, mutta sen omat nimet huippupaikoilla jäivät haaveeksi.

Sekä Biden että Harris edustavat perinteistä demokraattieliittiä. Harrisin sisko Maya Harris oli Hillary Clintonin neuvonantaja, kun tämä pyrki presidentiksi neljä vuotta sitten.

Harrisin oma presidentinvaalikampanja alkoi viime vuonna komeasti. Kampanja-avaus Oaklandissa veti yli 20 000 hengen yleisön.

Kampanjan mieleenpainuvin hetki nähtiin runsas vuosi sitten televisioväittelyssä, jossa Harris hyökkäsi lujaa Bidenia vastaan. Hän muistutti siitä, miten Biden oli nuorena senaattorina vastustanut bussikuljetuksia, joilla mustia lapsia kyydittiin rotuerottelun päättymisen jälkeen entisiin valkoisten kouluihin.

Harrisille Bidenin vuosikymmeniä vanha politiikka oli henkilökohtaista. Hän oli ollut yksi näissä busseissa istuneista lapsista.

Biden ei antanut kipakan väittelyn tulla varapresidenttivalintansa tielle eikä se olisi sopinutkaan ehdokkaalle, joka lupaa yhdistää rikki revityn maan.

Harris keskeytti oman presidentinvaalikampanjansa lopulta viime joulukuussa sen jälkeen, kun rahat loppuivat ja kannatus oli jumittunut alhaiseksi.

Hän oli paperilla hyvä ehdokas, jolla oli vaikeuksia luoda selvää linjaa ja innostaa äänestäjiä.

Se ei tarkoita, ettei hän voisi olla hyvä varapresidenttiehdokas. Kun Barack Obama vuonna 2008 valitsi Joe Bidenin varapresidentikseen, Bidenilla oli takanaan epäonnistunut presidentinvaalikampanja. Silti varapresidentteihin erikoistunut oikeustieteen emeritusprofessori Joel Goldstein kutsui häntä HS:n haastattelussa kaikkien aikojen tehokkaimmaksi varapresidentiksi.

Varapresidentin merkitys on vaalivoitossa vähäinen, mutta Harris tuskin tulee ainakaan voiton tielle. Hän on käynyt julkisuusmyllyn läpi ja osaa kampanjoida. Presidentinvaalikampanja on hänen ainoa tappioon päättynyt vaalikampanjansa.

Lokakuussa varapresidenttiehdokkaat Harris ja republikaanien Mike Pence kohtaavat vaaliväittelyssä, jolla on olematon merkitys vaalituloksen kannalta. Se on kuitenkin aitiopaikka kahden Amerikan kohtaamiseen: liberaali musta nainen Kaliforniasta kohtaa konservatiivikristityn valkoisen miehen Keskilännestä.

Harris on tähänastisella urallaan rikkonut monia lasikattoja. Hän oli ensimmäinen musta ja ensimmäinen nainen niin San Franciscon kuin Kalifornian osavaltion syyttäjänä. Hän oli kaikkien aikojen toinen senaattiin valittu musta nainen. Hänet äänestettiin sinne samana päivänä, kun Donald Trump valittiin presidentiksi.

”Peräännymmekö vai taistelemmeko?” Harris kysyi tuolloin voitonpuheessaan.

”Minä sanon, että taistelemme.”

Tiistaina Harrisista tuli ensimmäinen varapresidenttiehdokkaaksi päässyt musta nainen. Jos Joe Biden marraskuussa voittaa vaalit, Harrisista tulee kaikkien aikojen ensimmäinen naisvarapresidentti. Sen jälkeen rikottavaksi jää enää yksi lasikatto.