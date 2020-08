Välimeri kimmeltää vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Länsirannan palestiinalaisalueilta, mutta pääsy sinne on vaikeaa.

Rannat ovat Israelin alueella. Välissä ovat Israelin pystyttämät raja-aidat sekä turvatarkastukset, joissa vaaditaan kulkulupaa Israeliin.

Luvan saaminen on vaikea ja pitkä prosessi. Koronaviruksesta johtuvan kriisin ajaksi lupien myöntäminen on käytännössä ollut jäissä.

Päivien ajaksi Israelin viranomaiset kuitenkin jättivät lupatarkastukset väliin. Palestiinalaiset saivat vapaasti poistua israelilaisalueille aidoissa olevien reikien kautta ilman, että sotilaat tarkastivat heidän kulkulupiaan.

Tieto rajojen avautumisesta levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja kymmenettuhannet palestiinalaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen lähteäkseen rannalle.

Asiasta kertovat muun muassa The New York Times ja The Jerusalem Post.

Reiät Länsirantaa ympäröivissä aidoissa ovat olleet olemassa vuosikausia. Yleensä yksittäiset palestiinalaiset käyttävät niitä livahtaakseen töihin Israelin rakennustyömaille.

Useat Länsirannan palestiinalaiset kertoivat The New York Timesille, että he eivät muista, että Israel olisi milloinkaan antanut tuhansien perheiden mennä aitojen rei’istä läpi rannalle.

Bussit kulkivat aidan viertä ja nappasivat palestiinalaisia kyytiin rantakaupunkeihin. Palestiinalaiset matkanjärjestäjätkin aktivoituivat heti ja alkoivat järjestää retkiä pitkän ja hiljaisen koronakevään jälkeen.

Monille kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun he pääsevät rannalle perheensä kanssa. Toiset eivät olleet nähneet merta vuosikymmeniin.

”Minusta tuntuu siltä kuin näkisin rakkaan, vanhan ystävän, jota olen kaivannut kovasti. Täällä oleminen on todellinen unelmieni täyttymys”, Nablusin kaupungista Länsirannalta tullut sisustussuunnittelija Nasreen Abu Alia sanoo The New York Timesille.

Israelilaisen Netanyan kaupungin ranta on kuuluisa matkakohde maassa. Maaliskuun 26. päivänä rantakadulla oli hiljaista koronavirusrajoitusten takia.

Israelin viranomaiset eivät kommentoineet, miksi rajavalvonta päätettiin lopettaa.

Entinen Israelin armeijan komentokeskuksen johtaja Gadi Shamni kommentoi The New York Timesille, että kyse oli luultavasti ”paineiden purkamisesta” palestiinalaisalueilla, missä työttömyys on lisääntynyt koronaviruksesta johtuvan kriisin takia.

Shamnin mukaan valvomaton läpikulku on turvallisuusriski, jota mahdolliset hyökkääjät voivat hyödyntää.

Hallinto oli hyvin hiljaa rajan avaamisesta. Shamni arvioi, että israelilaiset eivät olisi ottaneet uutisia tyytyväisinä vastaan, joten rajojen avaaminen piti tehdä matalalla profiililla.

Tiistaina valvonta kuitenkin palautettiin, kun sekä israelilais- että palestiinalaismediat alkoivat raportoida asiasta.

Palestiinalaishallinto on kritisoinut Israelia rajavalvonnan poistamisesta ilman koordinointia paikallishallinnon kanssa.

Palestiinalaishallinto on kieltänyt julkiset kokoontumiset, kuten häät ja moskeijassa rukoilun.

Nyt palestiinalaisviranomaiset ovat huolissaan siitä, että koronavirustartuntojen määrä lähtee lisääntymään palestiinalaisten rantareissujen jäljiltä.

Israelin avomielisyys herätti myös epäilyksiä palestiinalaisissa. Joidenkin mielestä kyse oli yrityksestä saada palestiinalaisten rahat pyörittämään talousvaikeuksissa olevan Israelin palveluja.

”On häpeällistä nähdä kuinka kymmenet tuhannet palestiinalaiset kiirehtivät rannoille ja ravintoloihin Israelissa samalla kun Palestiinan talous on pulassa koronavirusrajoitusten takia. Israelilaisten täytyy olla kovin onnellisia tästä, koska se auttaa heidän talouttaan”, liikemies Samir Abu al-Rob kommentoi The Jerusalem Postille.