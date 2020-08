Pulpeteista on tullut yksi loppukesän kuumimmista puheenaiheista Italiassa.

Perinteisesti italialaiset lapset ovat nimittäin istuneet koulussa pulpetissa pareittain. Tänä syksynä pareittain istuminen on kielletty koronaviruksen takia.

Yhden hengen pulpeteista on kuitenkin pulaa. Pulpettitilauksia on tehtailtu kiireellisesti, jotta syyskuun puolessavälissä kouluilla olisi tarjota istumapaikka kaikille, kertovat muun muassa CNN ja The Washington Post.

Hallituksen toiveissa on saada syyskuun alkupuolen aikana kouluihin toimitettua kolme miljoonaa pulpettia. Tilauskyselyjä on lähetetty pitkin Eurooppaa.

Koulukalustevalmistajat Italiassa ovat pöyristyneet hallituksen pyynnöstä. Normaalioloissa moinen määrä pulpetteja saataisiin italialaisvoimin rakennettua viidessä vuodessa.

”Ajoin melkein ulos tieltä kun kuulin asiasta”, sanoo erään kalusteyhtiön johtaja Alessandro Zecchin The Washington Postille.

Toisen kalusteyhtiön johtaja sanoo lehdelle, että tehtävä on mahdoton.

Italia kärsi kovasti koronapandemian alkuvaiheessa, mutta nyt tartuntamäärät ovat Euroopan matalimpien joukossa.

Yhteiskunta on hiljalleen avautunut, mutta julkisissa tiloissa on maskipakko ja turvaväliä on noudatettava aina kun mahdollista.

Italian opetusministeri Lucia Azzolina julkisti kesäkuun lopulla suunnitelmansa kouluunpaluusta. Suunnitelman mukaan oppilaiden lukumäärää luokkahuoneissa rajoitetaan ja oppilaiden välillä on oltava ainakin metrin turvaväli.

Opettajat käyttävät maskeja ja kasvosuojuksia, ja oppilaidenkin on suojattava kasvonsa.

Luokkahuoneita puhdistetaan useita kertoja päivässä ja jos mahdollista, tunteja tulee pitää ulkona.

Kouluissa pähkäillään, kuinka yhtälö ratkaistaan. Hallitus on kehottanut kouluja etsimään lisätiloja oppilaille museoista, elokuvateattereista ja kirkoista, jotta koulunkäynti tapahtuisi tarpeeksi väljästi ja pienissä ryhmissä.

Jotkut suunnittelevat jakavansa oppilaita niin, että he saavat vuoropäivin lähiopetusta ja etäopetusta.

Joissakin kouluissa aiotaan turvautua sahaan. Vanhat paripulpetit pistetään keskeltä kahtia, jotta lapset saadaan istumaan sääntöjen mukaisesti.

Hankalat säännöt ja rajoitukset ovat nostattaneet myös vastalauseita Italiassa.

Esimerkiksi mahdollisuus etäopiskeluun ei toteudu tasa-arvoisesti ja rajoitusten pelätään madaltavan opetuksen laatua, sanoo laajempaa koulutusuudistusta vaativa protestiryhmä, jolla on myös opettajaliittojen tuki, CNN kertoo.

Julkisten koulujen rahoitus on niukkaa, joten maskien hankkiminen on myös suuri kysymys opettajille ja perheille.