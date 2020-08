Maanantaina 22. marraskuuta 2004 menin aamukahville melko rähjäisen Ukraina-hotellin baariin Kiovan keskustassa, Maidan-aukion laidalla.

Ukrainan presidentinvaalien toinen kierros oli käyty edellisenä päivänä, ja keskusvaalilautakunta oli juuri julkaissut alustavat tulokset.

Niiden mukaan pääministeri ja Venäjän suosikki Viktor Janukovytš oli voittanut vaalin 49 prosentin ääniosuudella. Länsimielinen haastaja Viktor Juštšenko oli saanut 46 prosenttia äänistä. Luvut olivat melko tasan päinvastoin kuin laajojen ovensuukyselyjen perusteella olisi voinut luulla.

”Siinäkö se nyt oli?” mutisin kahvin kaataneelle baarimikolle.

”Nythän se vasta alkaa”, hän vastasi.

Siitä maanantaista se todella alkoi, Ukrainan niin sanottu oranssi vallankumous.

Opposition kannattajat heiluttavat lippuja 2004 Kiovassa.

Viikon kuluessa Maidanilla oli päivittäin arviolta puoli miljoonaa ihmistä osoittamassa mieltään. Meno muuttui päivä päivältä isänmaallisemmaksi, aukiolla rakennettiin kansakuntaa.

Vaalien jälkeisenä maanantai-iltana Juštšenko päätti puheensa siihen, mihin puheet ovat Ukrainassa sen jälkeen useimmiten päättyneet.

”Slava Ukraini!” eli ”Kunnia Ukrainalle!”

Nainen jakoi kukkia poliiseille Kiovassa 2004.

Seurakunta ei vielä silloin vastannut niin kuin se nykyisin tekee: ”Herojam Slava!” – ”Sankareille kunnia!”

”Kunnia Ukrainalle” juontuu 1920-luvulta. ”Sankareille kunnia” on 1930-luvun lisäys ja länsiukrainalaisen OUN-vastarintaliikkeen tunnus, jota moni taisi vielä vuonna 2004 arastella neuvosto-opetuksen mukaan ”fasistisena”.

Mielenosoittaja heiti polttopullon kohti poliisijoukkoja Kiovassa tammikuussa 2014.

Ukrainan arastelut loppuivat 2014 vallankumoukseen, Krimin valtaukseen ja Itä-Ukrainan sotaan.

Valko-Venäjän tilanne näytti tänä kesänä hyvin samanlaiselta kuin Ukrainan poliittinen maisema vuonna 2004 – aina sunnuntain presidentinvaaleihin saakka. Oppositiosta nousi kansanliike vastustamaan 26 vuotta jatkunutta presidentti Aljaksandr Lukašenkan valtaa. Kansallismielisyyskin voimistui.

Vaalien jälkeinen maanantai oli kuitenkin toisenlainen kuin 16 vuotta aiemmin Ukrainassa. Valko-Venäjän kaupunkien kaduilla oli yhteensä kymmeniätuhansia mielenosoittajia. Sisäministeriön mukaan 3 000 pidätettiin. Minskissä yksi ihminen kuoli, kun poliisi tukahdutti protestin väkivallalla.

Ihmiset jättivät kukkia maanantaina kuolleen mielenosoittajan muistoksi Minskissä.

Lukašenkan haastaja Svjatlana Tsihanouskaja pakeni Liettuaan. Väärennetyt vaalitulokset jäivät voimaan.

Voisiko käydä kuten aiemmissa Valko-Venäjän vaaliprotesteissa? Että kaikki on kohta ohi ja elämä jatkuu kuten ennenkin? Koska valkovenäläiset ovat ukrainalaisia hillitympää ja kärsivällisempää väkeä, jotka arvostavat vakautta yli kaiken? Lukašenka varmaan toivoo ja uskoo niin.

Vai onko Minsk 2020 sittenkin Kiova 2014? Onko edessä väkivaltainen vallankumous? Mihin se johtaisi? Venäjän väliintuloon?

Molemmat vaihtoehdot ovat epätodennäköisiä, mutta väkivaltainen kehitys on todennäköisempi.

Vaikka lähtötilanne Valko-Venäjällä on samanlainen kuin Ukrainassa vuonna 2004, vallankumouksen toistuminen sellaisenaan Valko-Venäjällä on mahdotonta.

Ukrainan oranssi vallankumous perustui eliitin hajoamiseen. Poliisin, turvallisuusjoukkojen ja asevoimien väkeä siirtyi nopeasti opposition riveihin.

Näin kävi, koska Ukraina oli useiden valtaryhmien ympärille valmiiksi jakautunut maa. Valko-Venäjä ei ole, siitä Lukašenka on pitänyt huolen.

Mielenosoittaja polvistui tiistaina Minskissä paikalla, jossa protestiin osallistunut opposition kannattaja kuoli päivää aiemmin.

Tämä ei tarkoita, että Lukašenka voisi nukkua yönsä rauhassa, sillä vaaliprotestin tukahduttaminen on eri asia kuin kansanliikkeen nujertaminen. Nyt pitäisi pamputtaa minskiläisen opiskelijan lisäksi vitebskiläistä lastentarhanopettajaa.

Ukrainan oranssi vallankumous menetti puhtinsa tammikuussa 2005, kun Juštšenko oli ylimääräisen äänestyskierroksen jälkeen julistettu presidentiksi.

Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas Tsihanouskaja puolestaan on sanonut, ettei hän halua kalifiksi kalifin paikalle vaan uudet, rehelliset vaalit. Tsihanouskajan nimeä ei huudeta mielenosoituksissa – ei edes Svjatlanaa, vaikka siihen rytmi sopisi paremmin.

Valko-Venäjän vallankumous on vasta keräämässä puhtiaan. Sillä ei ehkä ole näkyvää johtajaa, mutta se ei myöskään ole hirttäytynyt yhteen ihmiseen.

Verinen kehitys on aina mahdollinen, sillä väkivalta ruokkii itseään. Tarvitaan vain kourallinen väkivaltaa janoavia mielenosoittajia ja turvallisuuskoneiston yksi täydellinen virhearvio, jotta kukaan ei enää tiedä, mitä tuleman pitää.

Todennäköistä tämäkään ei ole, sillä niin Tsihanouskaja kuin monet hänen kannattajansakin ovat kertoneet kammoavansa toisintoa Kiovan Maidanista vuonna 2014. Sehän oli savun- ja verenkatkuinen sotilasleiri.

Valkovenäläinen poliisi otti yhteen mielenosoittaja kanssa maanantaina Minskissä.

Lukašenka ei ole kuitenkaan hallinnut pelkällä väkivallalla vaan myös rahalla, jota tuottoisa öljykauppa Venäjän kanssa on Valko-Venäjälle tuonut. Tämä liiketoiminta on hyytynyt vuoden 2015 jälkeen, kun Venäjällä on ollut omiakin talousmurheita.

Kansanliike ja kansalaisyhteiskunta on alullaan. Se ei poistu kepillä, ja porkkanarahat ovat lopussa. Todennäköisin kehitys johtaa Lukašenkan luoman valtajärjestelmän asteittaiseen rapautumiseen, koska siltä on kadonnut pohja.

Eliitissä ja turvallisuuskoneistossa yhä useampi alkaa vilkuilla sivuilleen. Pian presidentti huomaa, että hänen käskyilleen on nyökytelty mutta mitään ei sitten tehtykään.

Moskova saattaa löytää jonkun paikallisen ahtikarjalaisen omaksi seuraajasuosikikseen mutta ei jaksa sitten olla kovin pahoillaan, vaikka tämä ei menesty.