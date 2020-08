Japanin pääministeri Shinzō Abe on saanut atomipommi-iskujen uhreiksi joutuneiden ihmisten ja heidän omaistensa vihat niskaansa hänen pidettyään kaksi lähes identtistä puhetta Hiroshimassa ja Nagasakissa, kertovat muun muassa The Guardian ja japanilaislehti The Mainichi.

75 vuotta sitten vuonna 1945 Yhdysvallat pudotti kaksi atomipommia Japaniin, toisen Hiroshimaan ja toisen Nagasakiin. Kymmenet tuhannet ihmiset kuolivat molemmissa kaupungeissa välittömästi pommin iskeydyttyä niihin. Lisäksi säteilyä aiheuttaneiden pommien jälkivaikutuksiin on arvioitu jälkeenpäin kuolleen jopa satoja tuhansia ihmisiä.

Puheiden samankaltaisuus kävi ilmi, kun ne ajettiin plagiointia tunnistavan sovelluksen läpi. Sovelluksen mukaan Aben puhe sunnuntaina Nagasakissa oli 93-prosenttisesti sama kuin kolme päivää aiemmin Hiroshimassa annettu puhe.

Puheissa on siis lähinnä vaihdettu tapahtumapaikkojen nimet. Abe myös kuvaili kaupunkien jälleenrakennusta hieman eri tavoin.

Päätös pitää lähes identtiset puheet suututti pommituksista selviytyneitä, jotka tunnetaan nimellä hibakusha.

”Sama toistuu joka vuosi. Hän höpisee jotain ja poistuu, ikään kuin sanoakseen ’siinä teille, hyvästi’. Hän vain vaihtoi sanan Hiroshima sanaan Nagasaki. Hän ylenkatsoo atomipommista selviytyneitä”, sanoo 80-vuotias nagasakilainen hibakushaneuvoston johtaja Koichi Kawano The Mainichille.

Pommituksista selvinneet ovat myös pettyneitä Aben toimiin ydinaseettoman maailman puolesta.

Selviytyneet ovat pyytäneet Abea ajamaan ydinaseriisuntaa, mutta Japani ei ole allekirjoittanut vuonna 2017 YK:n yleiskokouksen hyväksymää ydinaseet kieltävää sopimusta.

Myöskään Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta, kuten ei ole myöskään yksikään ydinasevaltio.