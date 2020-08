Skotlannissa on tapahtunut junaonnettomuus, kertovat mediat. Brittilehti The Guardianin mukaan juna on suistunut raiteilta Aberdeenshiressä, lähellä Stonehavenin satakaupunkia Skotlannin itärannikolla.

Lehden mukaan paikalla on kolmisenkymmentä pelastusajoneuvoa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on matkustajajuna. Yksi ihminen on kuollut onnettomuudessa, kertoo paikallinen uutistoimisto PA Media Reutersin mukaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet kuolemaa.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kuvaili Twitterissä onnettomuutta ”äärimmäisen vakavaksi” ja arvioi, että useilla ihmisillä on vakavia vammoja.

Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa. Skotlannissa oli tiistain ja keskiviikon välisenä yönä rankkasateita ja myrskyjä, ja medioiden mukaan juna olisi saattanut suistua raiteilta myrskyjen aiheuttaman maanvyöryn takia.

Rataverkosta huolehtivan Network Rail Scotland -yhtiön mukaan onnettomuuden vakavuutta ei vielä voida arvioida, koska pelastustyöt ovat kesken.

BBC:n mukaan hälytys onnettomuudesta tuli aamulla hieman ennen kymmentä.