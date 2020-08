Johannesburg

Aamu ei ole vielä valjennut, kun Bongani Dlahlani, 34, aloittaa päivän työnsä Johannesburgin kaduilla. Hän herää neljältä ehtiäkseen keräämään roskia viideltä.

Dlahlani työskentelee maanantaista perjantaihin Etelä-Afrikan pääkaupungin keskiluokkaisilla alueilla, kuten Greensiden, Parkhurstin ja Parktownin naapurustoissa. Jätteiden kerääjänä hän on toiminut neljä vuotta.

”Vien keräämäni jätteet joka perjantai kierrätyskeskukseen, joka maksaa niistä. Tämän avulla pystyn juuri ja juuri elättämään perheeni.”

Dlahlani on yksi yli 90 000 ihmisestä, jotka saavat tulonsa suoraan tai välillisesti jätteiden kierrätyksestä. Suurin osa kierrätyksen parissa työskentelevistä on yksittäisiä ihmisiä tai pienyrityksiä. He toimittavat kierrätysmateriaalia maan yli 300 kierrätyskeskukseen.

Kierrätykselle onkin suuri tarve Etelä-Afrikassa, jossa asuu lähes 60 miljoonaa ihmistä. Kaikesta jätteestä alle 40 prosenttia kierrätetään, ja kaatopaikoille päätyy jätettä 96 miljoonaa tonnia vuodessa. Jätteen määrä nousee maan talouden kehittyessä ja kulutuksen kasvaessa.

Vertailun vuoksi: 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa yhdyskuntajätettä syntyy alle kolme miljoonaa tonnia vuodessa, ja se päätyy melkein sataprosenttisesti kierrätysmateriaaliksi tai energiakäyttöön.

Noin kolmasosalla eteläafrikkalaisista ei ole käytännössä edes mahdollisuutta kierrättää, koska jätteidenkeruu on puutteellista tai kierrätyspisteet kaukana.

Tilanne on kuitenkin kohentunut merkittävästi viime vuosina, ja kaksi materiaalia nousee kierrätyksessä ylitse muiden: muovi ja metalli.

Etelä-Afrikka kierrättää yli 70 prosenttia tuotetuista metallitölkeistä ja jopa yli 46 prosenttia kaikesta muovijätteestään.

Esimerkiksi EU-maissa kierrätetään kaikesta muovijätteestä keskimäärin 30 prosenttia.

Etelä-Afrikka onkin muovinkierrättäjien huippumaita.

Viime kuukausina muovinkierrätys ja kierrättäjät ovat kuitenkin kärsineet. Koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat liikkumisrajoitukset sekä öljyn hinnan kansainvälinen romahdus tekivät uuden muovin tuottamisesta kierrätysmuovia edullisempaa.

Tämä laski kierrätysmuovista maksettavaa palkkiota ja vaikutti suoraan kerääjien tuloihin. Useita muovin kierrättämiseen perustuneita yrityksiä kaatui.

PET-muovista, josta tehdään tyypillisesti virvoitusjuomapulloja ja vihannespakkauksia, maksettiin kierrätyskeskuksissa aiemmin noin viisi randia eli noin 25 eurosenttiä kilolta. Yksittäinen kerääjä, kuten Dlahlani, sai siis jo ennen epidemiaa kerätä päivän aikana valtavasti muovia ansaitakseen edes muutaman euron.

Nyt, öljyn hinnan laskettua, PET-muovista maksetaan vain yhdestä kahteen randia eli 5–10 eurosenttiä per kilo.

”Työ on tällä hetkellä selviytymistä”, Dlahlani sanoo.

Työ on raskasta ja hidasta. Jätteenkerääjät voivat kävellä jopa toistakymmentä kilometriä päivässä vetäen perässään metallikärryä, jossa kököttää suuri säkki. Säkki täyttyy päivän aikana metallista, muovista, kartongista ja paperista.

Hidasta työstä tekee se, että jätteenkerääjät joutuvat myös lajittelemaan ja pakkaamaan keräämänsä materiaalit. Toisin kuin Euroopassa, täällä harva yksittäinen kuluttaja lajittelee jätteitään.

Muovipulloja Bongani Dlahlanin kierrätyssäkissä.

Moni kierrätyskeskus hyväksyy vain PET-muovin ja HDPE-muovin, josta valmistetaan muun muassa mehupulloja, kanistereita ja ämpäreitä.

Loput muovit päätyvät usein sekajätteen mukaan.

Lisäksi pahvipakkaukset täytyy purkaa ja taitella, tölkit ja muovit litistää. Tämä vie arvokasta keräysaikaa.

Muovijätteestä maksetun hinnan romahdus on saanut jätteidenkerääjät kierrättämään lähes kaiken mahdollisen materiaalin.

”Kerään metallitölkit, metalliromua ja -lankaa sekä elektroniikkajätettä, jos jollakulla on sitä antaa”, Dlahlani sanoo.

”Metallissa on parempi hyötyarvo. Se on painavampaa, joten minun tarvitsee kerätä hieman vähemmän.”

Dlahlani asuu Sowetossa, joka tunnetaan mustille osoitettuna asuinalueena Etelä-Afrikan rotuerottelun aikaan, mutta arkisin hän yöpyy muiden kerääjien kanssa Parkhurstin alueella sijaitsevissa majoissa.

Työyhteisöstä on suuri apu. Miehet jakavat ja laittavat ruokaa yhdessä sekä huolehtivat toistensa turvallisuudesta. Viikonloppuisin Dlahlani palaa kotiin perheensä luo.

Kotona odottavat vaimo sekä 6- ja 10-vuotiaat lapset.

Bongani Dlahlani viettää arkipäivät töissä keskiluokkaisilla alueilla Johannesburgin kantakaupungin pohjoispuolella, vaikka hän asuu länsipuolella Sowetossa, joka oli rotuerottelun aikana tunnetuin mustille varattu asuinalue.

Etelä-Afrikan kasvava työttömyys on ajanut lisää ihmisiä jätteidenkeräyksen pariin. Moni kerääjä on kotoisin naapurimaista Zimbabwesta, Mosambikista, Malawista ja Namibiasta.

Dlahlani kertoo, että kerääjiä on kaduilla yhä enemmän.

Suurimmat ongelmat kumpuavatkin siitä, että kaikille ei riitä töitä.

”Mutta emme voi ajaa heitä pois, koska heillä ei todennäköisesti ole muuta vaihtoehtoa. Yritämme kaikki vain tulla toimeen”, Dlahlani sanoo hiljaa.

Dlahlani kerää viikossa kolmesta neljään valtavaa säkkiä erilaista materiaalia. Tästä kertyy hänelle nykyään noin 300–400 randia eli 15–20 euroa viikossa. Ennen koronavirusepidemiaa tulot olivat hieman paremmat, noin 500–600 randia viikossa.

”Tämän avulla menen kotiin, voin ostaa ruokaa ja lapsilleni jotain.”

Kierrätyksen selkärangan muodostavat niin yksittäiset kerääjät kuin jätteitä keräävät pienyritykset ja keskukset. Nämä puolestaan toimittavat – tai niistä jätteet kerätään – suurten kierrätysyhtiöiden, kuten MPacin, laareihin. Yhtiöiden isoissa jätteidenkäsittelykeskuksissa jätteet punnitaan, lajitellaan ja puristetaan kuutioiksi.

Paperijätettä oli pakattu kuutioksi MPac-yhtiön kierrätyskeskuksessa Tulisa Parkissa.

Kun prosessi on valmis, kierrätetty muovi-, paperi- ja kartonki- sekä metalli- ja lasimateriaali päätyy jälleen teollisuuden, kuten elintarvike- ja lääketeollisuuden, pakkausten materiaaleiksi tai muiden kierrätysyhtiöiden raaka-aineeksi.

MPac on prosessoidun jätteen määrässä mitattuna Etelä-Afrikan suurin kierrätysyhtiö. Se keskittyy erityisesti muovin ja paperin sekä kartongin kierrätykseen, mutta käsittelee myös muita materiaaleja.

MPac maksaa materiaaleista niin yksittäisille kerääjille, jotka tuovat kärryillään materiaalia, kuin yrityksille, joiden rekat rullaavat sisään aamuvarhaisesta auringonlaskuun.

Yhtiö ostaa jätemateriaalia sadalta eri alihankkijalta, ja sillä on 16 omaa kierrätysmateriaalia keräävää keskusta eri puolilla Etelä-Afrikkaa.

Lisäksi MPac tekee yhteistyötä muun muassa yli 2 000 koulun, kirkkojen, vanhainkotien ja muiden yhteisöjen kanssa. Yhtiö toimittaa kierrätyslaarit, opettaa kierrätyksen tärkeydestä ja teroittaa ympäristöarvoja.

”Etelä-Afrikan olemassa olevat kaatopaikat täyttyvät. Sen jälkeen kaatopaikkajäte täytyy toimittaa yhä kauemmas, uusille alueille. Mitä vähemmän jätettä kaatopaikoille päätyy, sen parempi”, MPacin Tulisa Park -keskuksen viestintäjohtaja Donna-Marie Noble toteaa.

Noble huomauttaa, että esimerkiksi yhteisöt innostuvat kierrätyksestä ymmärtäessään paitsi sen ympäristöarvon myös mahdollisen taloudellisen hyödyn.

MPac maksaa jätettä kiloittain tuoville kerääjille palkkion päivittäin.

”He ovat merkittävä osa jätteiden kierrätysrengasta”, Noble sanoo.

Työntekijä lakaisi pahvijätettä MPac-yhtiön kierrätyskeskuksessa Tulisa Parkissa.

Johannesburgin kaduilla kulkiessa vaikuttaa siltä, että moni jätteiden kerääjä keskittyy muoviin ja kartonkiin. Kerääjät tietävät hyvin, mistä materiaalista saa parhaan hyödyn.

Mutta materiaalien ostohintojen heilahdellessa esimerkiksi koronaepidemian tai muiden markkinatekijöiden vuoksi kerääjien tulot voivat helposti romahtaa. Noble toteaakin, että yhtiö suosittelee kerääjiä toimittamaan mahdollisimman monenlaista materiaalia.

”Silloin he eivät ole riippuvaisia vain yhdenlaisesta tulonlähteestä.”

Entä miltä Etelä-Afrikan kierrätystulevaisuus näyttää?

”Vaikka tämä vuosi on ollut haastava, tulevaisuus ylipäätään näyttää valoisalta. Kierrätysyrittäjäksi on helppo ryhtyä, ja kierrätysmateriaaleille on täällä kasvava tarve”, Noble sanoo.

Erityisesti kierrätyspaperille on kova kysyntä. MPac myy kierrätetyn sanomalehtipaperin Egyptiin, Intiaan ja jopa Kiinaan saakka.