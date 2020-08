Norja ottaa käyttöön entistä tiukemmat matkustus­rajoitukset, maan hallitus kertoi keskiviikkona tiedotus­tilaisuudessa. Norjalaisia kehotetaan nyt välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille.

Tähän asti Norja on jaotellut maat vihreisiin eli sallittuihin kohteisiin ja punaisiin eli kohteisiin, joista tullessa on oltava kymmenen päivää karanteenissa.

Lauantaista lähtien punaisella listalla ovat uusina kohteina Puola, Malta, Islanti, Kypros, Hollanti, Färsaaret sekä laajoja alueita Tanskassa ja Ruotsissa.

”Teemme tämän nyt, jotta kaikki voivat mahdollisimman pian elää mahdollisimman vapaasti”, totesi pääministeri Erna Solberg uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Kaikkeen ulkomaanmatkailuun liittyy tartuntariski.”

Aiemmin punaiselle listalle on laitettu jo useita maita kuten Espanja, Ranska ja Sveitsi.

Vihreiden maiden sijaan Norjassa puhutaan jatkossa keltaisista maista, joista palatessa ei tarvitse olla karanteenissa. Näihinkään paikkoihin matkustamista ei silti suositella.

Suomi on keltaisella listalla ainoana Pohjoismaana. Listalle pääsee muun muassa, jos tartuntoja on alle kaksikymmentä 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Koronatartuntojen määrä on kasvanut Norjassa. Viime viikolla todettiin 357 uutta tartuntaa. Kuten monissa muissakin maissa, tartunnat ovat lisääntyneet erityisesti nuorten keskuudessa.

Eniten tartuntoja on kuluneen kahden viikon aikana havaittu Etelä-Norjassa Oslon, Stavangerin ja Bergenin alueilla sekä Trondheimissa, selviää sanomalehti VG:n tilastosta.

Suomalaisten kesälomailijoiden suosikkikohteissa tartuntatilanne on pitkälti rauhallinen. Lofooteilla tai Senjassa ei ole havaittu uusia tartuntoja viime aikoina. Tromssassa on ollut kaksi uutta tartuntaa kahden viikon aikana.

Pohjois-Norja on ollut erityisen suosittu tänä kesänä. Norjan tiehallinnon tilastojen mukaan liikenne Suomen Kilpisjärven ja Norjan Skibotnin välillä on ollut huomattavasti viime vuotta vilkkaampaa.

Norjassa kohua ovat ehtineet herättää Hurtigruten-risteilyillä levinneet tartuntaryppäät. Viime viikolla raportoitiin, että yhteensä 62 ihmistä oli saanut koronavirus­tartunnan risteilymatkoilta heinäkuun lopulla.

Tapausta tutkii myös poliisi, sillä laivayhtiön epäillään sivuuttaneen tiedon siitä, että yksi risteilyllä ollut matkustaja oli saanut positiivisen koronatestituloksen. Terveysviranomaisten mukaan oireiden alkamisesta päätellen hän sai tartunnan viikon kestävällä risteilyllä ollessaan.

Asiasta tiedotettiin laivayhtiötä, jonka toinen risteily oli jo käynnissä. Norjan terveysviranomaiset kehottivat yhtiötä ilmoittamaan tartunnasta molemmilla risteilyillä olleille, kertoo yleisradioyhtiö NRK.

Hurtigruten ilmoitti tartunnoista kuitenkin vasta pari päivää myöhemmin, kun myös neljällä työntekijällä todettiin tartunta.

Yhtiön ilmoittaessa tartunnoista toisen risteilyn matkustajat oli jo päästetty takaisin maihin Tromssassa ja osa oli poistunut kaupungista.

Suurin osa risteilylaivan työntekijöistä on Filippiineiltä, joka on Norjan punaisella listalla. Työntekijät eivät kuitenkaan olleet karanteenissa, vaan he aloittivat työskentelyn laivalla heti saavuttuaan Norjaan. Tartuntaketjun epäillään alkaneen filippiiniläisestä työntekijästä.

Miehistön 160 jäsenestä 134 on yhä karanteenissa laivalla. Yhteensä kahdella risteilyllä on ollut 384 matkustajaa. Heidät kaikki on asetettu karanteeniin ja määrätty testeihin.

Tapahtuneen takia Norjan hallitus kielsi yli sataa ihmistä kuljettavia laivoja rantautumasta maan satamiin. Keskiviikkona kieltoa jatkettiin vielä viikolla.

Tartuntojen kasvun takia Norja on ylittänyt Suomen hallituksen määrittelemän kahdeksan tartunnan rajan 100 000 asukasta kohden. Maassa on viimeisen 14 vuorokauden aikana havaittu 11,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Pääkaupunki Oslossa tartuntaluku on 22,49 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Viimeisen 14 päivän aikana kaupungissa on rekisteröity 156 tartuntaa.

Suomi ei ole kuitenkaan vielä asettanut Norjasta tuleville uusia rajoituksia.