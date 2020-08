Valko-Venäjä

Yksi Valko-Venäjän mielenosoituksissa pidätetty mies on kuollut, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan 25-vuotias mies kuoli sen jälkeen, kun hänet oli siirretty vankilaan.

Viranomais­lausunnon mukaan mies pidätettiin sunnuntaina Homelin kaupungissa ja hänet tuomittiin 10 päiväksi vankeuteen.

Kyseessä on viranomaistietojen perusteella toinen Valko-Venäjän mielenosoituksiin liittyvä kuolemantapaus. Tiistaina mielenosoituksissa kuoli yksi ihminen, kun jonkinlainen räjähde laukesi hänen kädessään.

Valko-Venäjällä on järjestetty mielenosoituksia sunnuntaisten presidentinvaalien jälkeen. Protesteihin on osallistunut tuhansia ihmisiä, ja Reutersin mukaan poliisi on pidättänyt jopa 6 000 ihmistä.

Keskiviikkona mielenosoittajat muodostivat ihmisketjuja ja marssivat kaduilla kantaen mukanaan kukkia. Keskiviikkona protesteissa näkyi myös paljon valkoisiin pukeutuneet naisia, jotka vastustivat poliisiväkivaltaa mielenosoituksissa.

Valkoiseen pukeutuneet protestoijat osallistuivat keskiviikkona poliisiväkivaltaa vastustavaan mielenosoitukseen Minskissä Valko-Venäjällä.

Virallisten tulosten mukaan Valko-Venäjän istuva presidentti Aljaksandr Lukašenka voitti sunnuntain vaalit ylivoimaisesti saamalla noin 80 prosentin kannatuksen. Oppositio sekä useat länsimaat ovat ilmaisseet epäilynsä siitä, että vaalit olivat vilpilliset.

Opposition presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja on kieltäytynyt hyväksymästä vaalien virallisia tuloksia ja on vaatinut, että Lukašenka luopuu vallastaan.

Tsihanouskajan on sittemmin kerrottu olevan Liettuassa, ja hän on saanut maalta vuoden viisumin. Tsihanouskaja on kehottanut kannattajiaan olemaan vastustamatta poliisia ja pyytänyt, etteivät he asettaisi henkeään vaaraan.

EU-maiden ulkoministerit järjestävät perjantaina ylimääräisen kokouksen pohtiakseen tilannetta Valko-Venäjällä. EU totesi jo aikaisemmin, etteivät vaalit olleet sen paremmin vapaat kuin rehellisetkään. Unioni on myös väläytellyt mahdollisuutta pakotteisiin vaalituloksen vääristelyn vuoksi.

Väkivalta Valko-Venäjällä jatkui sunnuntain presidentinvaalien jälkeen keskiviikon vastaisena yönä. Valko-Venäjän sisäministeriön edustajan mukaan protestoijia oli kuitenkin edellisiä öitä vähemmän, ja mielenilmaukset keskittyivät entistä harvempiin kaupunkeihin.

Edustajan mukaan poliisit pidättivät keskiviikon vastaisena yönä runsaat tuhat ihmistä.

Yhteenotot olivat kuitenkin silminnäkijöiden mukaan rajuja. Poliisit muun muassa hyökkäsivät toimittajien ja kuvaajien kimppuun. Kuvaajien kameroista vietiin muistikortteja ja kameroita rikottiin.

Sosiaaliseen mediaan ladatuista videoista näkyy, miten poliisit kiskovat väkivalloin ihmisiä autoista rikottuaan ensin niiden ikkunat.

Lisäksi poliisi kertoi haavoittaneensa tuliasein yhtä protestoijaa Brestin kaupungissa, jossa joukko kävi poliisin kimppuun metalliputkien kanssa. Poliisin mukaan mielenosoittajat eivät totelleet varoituslaukauksia, joten poliisi ampui kohti.

Ukrainan Kiovassa tukimielenosoittajat toivat kukkia Minskin mielenosoituksissa aiemmin tällä viikolla kuolleen protestoijan muistoksi.

Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeo vetosi keskiviikkona Valko-Venäjän viranomaisiin, jotta nämä eivät vahingoittaisi mielenosoittajia.

”Haluamme Valko-Venäjän kansan saavan itselleen ne vapaudet, joita he vaativat, ja jotka ovat kansan etujen mukaisia”, Pompeo sanoi.

Hän kommentoi asiaa Prahassa Tshekin-vierailunsa aikana. Pompeo lisäsi, että rauhanomaisia mielenosoituksia pitäisi turvata eikä hajottaa väkivalloin.

”Se ei ole kenenkään etujen mukaista.”