Keväällä yksi kuumimmista puheenaiheista oli se, hakevatko maat laumasuojaa antamalla koronaviruksen levitä ihmisten joukossa.

Laumasuojalla tarkoitetaan tilannetta, jossa riittävän monelle ihmiselle on kehittynyt immuniteetti tautia vastaan. Laumasuoja suojelee myös niitä, joilla immuniteettia ei ole. Tavallisesti laumasuoja saavutetaan rokotteilla.

Etenkin Ruotsin kohdalla epäiltiin, että laumasuojan hakeminen saattoi olla hyvin paljon muista maista poikkeavan strategian taustalla. Yhteiskunta pidettiin auki, eikä ankaria rajoituksia asetettu.

Nyt Expressen-lehti paljastaa, että Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell keskusteli laumasuojasta sähköpostitse myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen kanssa.

Kirjeenvaihto alkoi, kun Tegnell sai maaliskuun 13. päivänä sähköpostia eläköityneeltä ruotsalaislääkäriltä.

Sähköpostissa lääkäri ihmetteli, eikö koronavirusta voisi nuorten ihmisten keskuudessa käsitellä samoin kuin vesirokkoa, eli tartutetaan tahallaan virusta eteenpäin, jotta nuorille syntyy immuniteetti ilman rokotteita.

Tegnell lähetti viestin eteenpäin Ruotsin terveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlsonille sekä THL:n Salmiselle.

”Yksi pointti puhuisi koulujen aukipitämisen puolesta laumasuojan nopeammaksi saavuttamiseksi”, Tegnell kirjoitti saatetekstiksi.

Salminen vastaa viestiin nopeasti.

”Olemme myös ajatelleet sitä. Mutta ajan kanssa lapset levittäisivät infektiota kuitenkin...”

Samana päivänä HS julkaisi Salmisen haastattelun, jossa hän kommentoi myös kouluja. Salmisen mukaan koulujen sulkeminen ei ratkaise kerralla kaikkia ongelmia, koska lapset ovat koulujen ulkopuolellakin toisten ihmisten kanssa tekemisissä, eikä heitä voi pitää loputtomiin sisätiloissa.

”Tuskin he kahta kuukautta sisällä istuisivat. Siitä tulee jo mielenterveydellisiäkin ongelmia. Kun tehdään eri toimia, on tiukalla kammalla käytävä läpi, mitä muita vaikutuksia niillä on”, Salminen sanoi.

Suomessa oppilaat lähetettiin koteihin etäopetukseen maaliskuun 18. päivästä eteenpäin.

Ruotsissa koulut olivat auki koko kevätlukukauden ajan.

Kyseisestä kirjeenvaihdosta on viisi kuukautta aikaa. Nyt Tegnell vastaa Expressenille, että päätös pitää koulut auki Ruotsissa ei johtunut laumasuojan hakemisesta.

Laumasuoja on kuitenkin toistunut Tegnellin lausunnoissa ja hänelle esitetyissä kysymyksissä koko kevään ajan.

Maaliskuussa kaikki maat eivät olleet vielä astuneet tiukkojen rajoitusten ja karanteenien pariin, eikä Ruotsi ollut yksin valintojensa kanssa.

Esimerkiksi Britanniassa iäkkäät ja sairaat ihmiset pyrittiin eristämään, mutta muuten elämän ajateltiin jatkuvan normaalisti ja viruksen leviävän terveiden ihmisten joukossa niin, että lopulta monilla on luonnollinen suoja virusta vastaan.

Ruotsi totesi olevansa Britannian kanssa samoilla linjoilla.

”Olen kuunnellut mitä britit sanovat, ja he sanovat täsmälleen samaa mitä me Ruotsissa teemme. Kaksi maata erottuu siinä, että meidän mielestämme olemme ottaneet hieman tieteellisemmän linjan tässä. Politiikan ja tieteen tasapaino meillä on hieman erilainen kuin monessa muussa maassa”, Tegnell sanoi Aftonbladetille maaliskuun 16. päivä.

Ruotsin strategiaa on myös arvosteltu ankarasti, sillä kuolinluvut maassa ovat esimerkiksi Suomeen ja Norjaan verrattuna moninkertaiset.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Ruotsissa kuollut lähes 6 000 ihmistä. Suomessa koronavirus on aiheuttanut runsaan 300 ihmisen kuoleman.

Tegnell on aiemmin sanonut, että muut maat kyllä ottavat Ruotsin kiinni synkissä luvuissa.

Kevään mittaan Tegnell on toistuvasti saanut selittää suhdettaan laumasuojan käsitteeseen.

Tegnell on kerrannut, että laumasuoja ei ole sinänsä maali, mutta Ruotsin valitseman strategian sivuvaikutus.

Tegnellin mukaan strategiana oli suojella vanhuksia ja hidastaa taudin leviämistä niin, että virus kulkee väestön läpi hallitusti. Tarkoituksena oli minimoida yhteiskunnalliset haitat.

Huhtikuun puolessavälissä Tegnell totesi tiedotustilaisuudessa, että laumasuojan vaikutus alkaisi pian näkyä yhteiskunnassa.

Tegnell on järkähtämättömästi seissyt Ruotsin koronastrategian takana. Hänen mielestään Ruotsin tämänhetkinen tilanne on osoitus siitä, että yhteiskuntaa ei tarvitse laittaa kokonaan säppiin tartunnan leviämisen estämiseksi.

”Taudin leviämisen pysäyttävä laumasuoja ilman rokotetta on mahdoton. Mutta immuniteetti, joka pienentää leviämisen nopeutta, meillä jo suurella todennäköisyydellä on”, Tegnell kommentoi Expressen-lehdelle.