Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat käyneet uuden paljastuskirjan mukaan kirjeenvaihtoa, jonka sisältö on erityislaatuista. Kirjassa Kimin kerrotaan kuvailevan johtajien suhdetta fantasiaelokuvamaiseksi.

Kulunut vuosi on ollut yhtä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia käsittelevien kirjojen julkaisujuhlaa.

Presidentin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton ja Trumpin sukulainen Mary Trump ovat jo tuoneet esiin omat selvityksensä Trumpin todellisesta luonnosta.

Aihetta ei suinkaan ole kaluttu loppuun, sillä syyskuussa julkaistaan jälleen uusi kirja, joka käsittelee Trumpin käyttäytymistä ja päätöksentekotapoja. Kirjasta kertovat muun muassa CNN ja The Guardian.

Sen on kirjoittanut tunnettu tutkiva toimittaja, kahdesti Pulitzer-palkittu Bob Woodward. Kyseessä on jo hänen toinen kirjansa Trumpista.

Hänen ensimmäinen Trump-kirjansa, vuonna 2018 julkaistu Fear, oli myyntimenestys.

Uuden kirjan nimi on Rage. Kirjan kustantaja pitää sitä kustantamon vuoden tärkeimpänä kirjana.

Kirjan nimi on peräisin Woodwardin haastattelusta Trumpin kanssa vuodelta 2016. Woodward oli esittänyt väitteen, että republikaanipuolueesta oli tullut ”angstin ja raivon” tyyssija. Trump vastasi kertomalla suhteestaan raivoon.

”Minä nostatan raivoa. Minä todella nostatan raivoa. Olen aina tehnyt niin. Luulen että se oli... En tiedä onko se vahvuus vai rasite, mutta mitä tahansa se on, niin tapahtuu”, tuolloin presidentiksi pyrkivä Trump vastasi.

”Tuon myös suurta yhteisyyttä, lopulta. Olen ollut tällaisessa tilanteessa monta kertaa, missä ihmiset vihaavat minua enemmän kuin ketään muuta. Ja kun kaikki on ohi, heistä tulee ystäviäni.”

Woodward itse kommentoi tuota haastattelua Politicolle vuonna 2016. Silloin Woodward sanoi, että Trump kuulosti lähes ylpeältä kertoessaan kykenevänsä raivostuttamaan ihmisiä.

”En ole varma, tarvitsemmeko me presidenttiä, joka raivostuttaa ihmisiä. Presidentin tulisi tuoda ihmisten parhaat puolet esiin”, Woodward totesi tuolloin.

Vuonna 2018 Woodward kommentoi edellistä kirjaansa The Guardianille. Hänen mukaansa Valkoinen talo on ollut ”hermoromahduksessa” Trumpin kauden aikana, eikä se ole hyvä asia. Mutta media on myös mennyt liian tolaltaan presidentin toilailujen takia, Woodward sanoi.

Median pitäisi keskittyä kuvailemaan todisteiden kera tarkasti sitä, mitä oikeastaan tapahtui.

”Antaa poliittisen systeemin vastata siihen”, Woodward sanoi vuonna 2018.

Erityistä kirjassa on se, että Woodward on haastatellut Trumpia itseään useaan otteeseen kirjaa varten.

Trumpin suostumista haastatteluihin on hämmästelty, etenkin Fearin jälkeen, johon Trump ei antanut haastatteluja.

Edellisessä kirjassa monet Trumpin lähipiirin toimijat puhuivat Trumpista ankaraan sävyyn ja kertoivat, kuinka he yrittävät estää Trumpia toimimasta hänen impulssiensa mukaisesti.

Esimerkiksi silloinen puolustusministeri James Mattis sanoi presidentin ymmärryksen olevan viides- tai kuudesluokkalaisen tasolla. Trumpin entinen asianajaja taas kutsui Trumpia valehtelijaksi ja vihjasi, että Trump joutuisi vankilaan, mikäli erikoissyyttäjä Robert Mueller haastattelisi tätä.

CNN:n mukaan Woodward on tehnyt uutta kirjaa varten satojen tuntien verran haastatteluja, ja kustantajan mukaan hän on saanut käsiinsä monenlaisia dokumentteja, kuten sähköposteja, päiväkirjoja, kalentereita ja muita luottamuksellisia asiakirjoja.

Woodward on saanut käsiinsä myös yli kaksikymmentä Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin välistä kirjettä.

Vuonna 2019 The Washington Postin haastattelemat Valkoisen talon työntekijät kuvailivat viestejä ”rakkauskirjeiksi”. Eräässäkin kirjeessä Kim kuvailee johtajien suhteen olevan kuin fantasiaelokuvasta.