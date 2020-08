Valko-Venäjä

Valko-Venäjän viime sunnuntain presidentinvaalien tulos on ajanut työntekijöitä lakkoon useissa tehtaissa Valko-Venäjällä. Viimeksi suuri joukko työntekijöitä marssi ulos Minskin autotehtaalta sekä Belazin autotehtaalta Minskin pohjoispuolella.

Lakkoilijat vaativat rehellisiä vaaleja ja mellakkapoliisia pois kaduilta, kertoo uutissivusto Tut.by.

Sodan jälkeen perustettu, raskasta kalustoa tuottava Belaz kuului aikoinaan Neuvostoliiton suurimpiin autotollisuuslaitoksiin ja on jatkanut tuotantoaan ja vientiään tähän päivään asti. Työntekijöitä Žorzinan kaupungissa Minskin pohjoispuolella on noin 11 000.

Tiistaina tehtaalta marssi ulos oppositiolähteiden mukaan ”satoja” työntekijöitä, kertoo venäläinen uutistoimisto Lenta. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella lakkolaisia on enemmän.

Tehtaan johto on kiistänyt lakot kokonaan, eikä protestiin osallistuvien työtekijöiden määrästä ole tarkkaa käsitystä.

Aiemmin on raportoitu lakoista ainakin Puolan-vastaisella rajalla sijaitsevalta Žabinkan sokeritehtaalla, jossa tuotanto on paikallisten lähteiden mukaan pysähtynyt kokonaan. Myös Valko-Venäjän tiedeakatemian kemian-instituutin väki on marssinut ulos työpaikaltaan.

Lakossa on myös minskiläinen terästehdas ja Hrodnassa länsirajalla sijaitseva huonekalutehdas. Ainakin osa Minskin sähkötekniikan tehtaan ja Minskin margariinitehtaan väestä on marssinut ulos.

Minskin sisutuslaattatehtaan Keraminin väki on lakossa, vaikka yhtiön johto väitti venäläiselle Sputnik-kanavalle tuotannon jatkuvan.

Venäläiset tiedotusvälineet valtiolliset kanavat mukaan lukien ovat kertoneet laajasti Valko-Venäjän protesteista. Sen sijaan valkovenäläisten tiedotusvälineiden verkossa julkaisemat protestiuutiset eivät torstaina iltapäivällä aina auenneet.

Kaksi Hrodnassa toimivaa IT-firmaa ilmoitti torstaina maksavansa protesteissa pidätetyille työntekijöilleen palkan pidätysajalta.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet koko viikon eri puolilla Valko-Venäjää. Torstain tietojen mukaan poliisi on pidättänyt mielenosoituksien vuoksi 700 ihmistä lisää, mikä nostaisi viikon aikana kiinni otettujen määrän lähes seitsemääntuhanteen. Kaksi mielenosoittajaa on kuollut poliisin väkivallan vuoksi.

Presidentti Aljaksandr Lukašenka julistettiin sunnuntain vaalien jälkeen voittajaksi yli 80 prosentin ääniosuudella, mitä pidetään yleisesti täysin tuulesta temmattuna lukuna. Opposition ehdokas Svjatlana Tsihanouskaja pakeni maanantaina Liettuaan ja vedonnut kannattajiinsa, jotta nämä välttäisivät väkivaltaa.