Al-Holin leirin lasten kuolemien taustalla ovat ongelmat leirin terveys- ja ravitsemuspalveluissa. Kuva on otettu tammikuussa.

Syyriassa Al-Holin leirillä on kuollut kahdeksan lasta muutaman päivän aikana, kertovat UNICEF ja Pelastakaa Lapset. Lapset olivat alle 5-vuotiaita.

Määrä on selvästi koholla. Esimerkiksi alkuvuoden aikana leirillä on kuollut noin 2,5 lasta viikossa.

Pelastakaa Lapset -järjestö kertoo, että hiljattain kuolleista lapsista kaksi oli irakilaisia ja yksi syyrialainen. Loppujen kansallisuutta ei ole kerrottu tai ei tiedetä.

Kuolemat johtuivat muun muassa aliravitsemuksen aiheuttamista komplikaatioista, ripulia seuranneesta nestehukasta, sydämen vajaatoiminnasta ja sisäisestä verenvuodosta.

Kuolemien taustalla ovat kuitenkin ennen kaikkea puutteet leirin terveys- ja ravitsemuspalveluissa. Koronaviruspandemian takia lähin rajanylityspaikka on suljettu, mikä vaikuttaa humanitaarisen avun toimittamiseen.

Leirin työntekijöillä on myös todettu koronavirustartuntoja, mikä on vaikuttanut palvelujen toimintaa. Terveyslaitoksista ja kenttäsairaaloista vain osa on toiminnassa ja nekin rajoitetusti. Suojavarusteita ja työntekijöitä ei ole riittävästi.

”Nämä lapset olisivat voineet jäädä eloon, jos vain olisivat saaneet tarvitsemaansa hoitoa”, toteaa Pelastakaa Lasten Syyrian hätäavun johtaja Sonia Khush tiedotteessa.

Al Jazeeran mukaan leirin ensimmäiset koronavirustartunnat havaittiin kolmella työntekijällä 3. elokuuta. Sen jälkeen leirillä on saanut toimia vain välttämätöntä työtä tekevä henkilökunta suojavarusteissa. Ensimmäinen leirin asukkaalla todettu tartunta havaittiin 10. elokuuta, kertoi Pelastakaa Lapset.

Al-Holissa on tällä hetkellä yli 65 000 ihmistä, joista noin 40 000 on lapsia. Syyrialaisten ja irakilaisten lisäksi leirillä pidetään yli 60 muun maan kansalaisia, jotka pakenivat Isisin viimeisestä tukikohdasta Baghouzista. Leiriläisten joukossa on Isisin naisjäseniä ja heidän lapsiaan.

Suomalaisia on leirillä vielä noin parikymmentä lasta ja alle kymmenen aikuista, kerrottiin ulkoministeriöstä elokuun alussa. Tuolloin al-Holista paennut äiti ja alle 10-vuotiaat lapset palasivat Suomeen. Toukokuun lopussa Suomeen saapui kolme naista ja yhdeksän alle 10-vuotiasta lasta kolmesta eri perheestä. Ulkoministeriön mukaan palanneet ovat onnistuneet pakenemaan leiriltä omin neuvoin.

Tiedossa ei ole, onko kuolleiden joukossa suomalaisia lapsia.