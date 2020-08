Berliini/Helsinki

Asettele maski kasvoille tiiviisti niin, ettei hengitysilma karkaa reunoilta. Älä kosketa maskia. Vaihda maski uuteen joka kerta, kun otat sen naamalta – mieluiten korkeintaan puolen tunnin välein. Pese vähintään 60 asteessa tai mieluummin keitä.

Suomen mediassa asiantuntijoilla on tiukka lista ohjeita maskien turvalliseen käyttöön nyt kun suositus on annettu.

Berliinin metrossa ollaan kaukana näistä ohjeista. Löysät maskit nyitään leualta naamalle, sitten pois puhelun ajaksi, taas takaisin.

Täällä maskia on vaadittu julkisessa liikenteessä, kaupoissa ja kioskeissa huhtikuun lopusta lähtien, siis koko kesän. Ravintoloihinkin tullaan sisään maski naamalla, mutta sen voi riisua omassa pöydässä syömisen ajaksi.

Muutamassa kuukaudessa kasvomaskeista on tullut osa arkea. Samalla niiden käyttöön on muovautunut oma käytännöllinen kulttuurinsa.

Ihmisiä maskit kasvoilla Berliinin päärautatieasemalla 6. elokuuta. Maskitta julkisissa kulkuvälineissä matkustava voi joutua maksamaan sakon.

Maskeja näkee lähes kaikilla tilanteissa, joissa laki sitä vaatii, ja usein myös ulkona julkisilla paikoilla kulkiessa. Loppuja ohjeita noudatetaan miten kuten. Julkisessa liikenteessä maski asetellaan naamalle ja taskuun tai laukkuun tarpeen mukaan. Ravintoloissa maskit lepäävät pöydillä tai sujautetaan taskuun, ja ruokailun päätteeksi ihmiset poistuvat kasvoillaan sama maski kuin tullessakin.

Paikallisilta tutuilta kyselemällä selviää, että heillä on tapana pestä maskit muutaman päivän välein muun pyykin mukana, tavallisesti 40 asteen lämpötilassa. Tunnollisempiakin pesijöitä toki on.

Saksalaiset eivät ole rennon lähestymistapansa kanssa yksin.

Maskien arkikäyttöä ei ole juuri ehditty tutkia, mutta HS:n kirjeenvaihtajilla on samankaltaisia kokemuksia asemapaikoiltaan: esimerkiksi maskin vaihtaminen uuteen kesken päivän ei näytä olevan erityisen yleistä missään, ei edes Washingtonissa, vaikka Yhdysvaltojen epidemiatilanne on ollut vakava. Käytännöt tietenkin vaihtelevat ihmisestä toiseen. Yksi on toista tunnollisempi.

Edes pahoin koronavirusepidemiasta kärsineessä Italiassa maskeja ei yleensä vaihdeta kahvilakäynnin vuoksi uuteen, kerrotaan Suomen Rooman-suurlähetystöstä.

Maskien käytön aloittivat keväällä ensimmäisenä monet Aasian maat, joissa suojavarusteet ovat kansalle tuttuja vuoden 2003 sars-epidemian ajalta. Lisäksi niitä on käytetty laajasti pahimpien ilmansaasteiden aikaan.

Hongkongissa arki maskien kanssa muistuttaa silti monin tavoin Berliiniä, kertoo Suomen Hongkongin pääkonsulaatissa harjoitteluaan suorittava Emmi Vallittu. Vaikka paine käyttää maskia on suuri, yksityiskohtien kuten vaihtamisen ja pesemisen suhteen suhtautuminen on käytännönläheistä.

Vallittu on seurannut hongkongilaisten varautumista epidemiaan helmikuusta alkaen.

”Vaikka virallista velvoitetta ei keväällä ollut, valtaosa, yli 90 prosenttia ihmisistä, käytti jo kasvomaskia”, hän kertoo.

”Saavuin Hongkongiin ilman maskia, mutta jo ensimmäisessä hississä tuntematon nainen antoi minulle maskin käsilaukustaan.”

Hongkongissa kasvomaskeja käytetään myös ulkona kaduilla.

Maskien käyttöön ei ole Vallittun mukaan liittynyt sellaista vastustusta tai kipuilua kuin Euroopassa. Maskit osataan asettaa oikein nenän ja suun yli. Toisaalta maskien käyttö on tottunutta ja käytännöllistä.

”Tapa on löystynyt, samaa maskia käytetään koko päivä tai useampi päivä.”

Tämä koskee myös kertakäyttömaskeja, joita suurin osa ihmisistä käyttää. Käytettyjä maskeja näkee laskostettuna ravintoloiden pöydillä ihmisten syödessä lounastaan. Osa pitää maskia sille tarkoitetussa suojakotelossa, mutta tasku lienee yleisempi säilytyspaikka, Vallittu arvioi.

Kangasmaskit pestään Vallittun havaintojen mukaan enimmäkseen vaatteiden kanssa. Hallituksen jakamia maskeja ei ohjeen mukaan saisikaan pestä yli 40 asteessa.

”En ole kuullut minkäänlaista keskustelua maskien keittämisestä.”

Toki Hongkong on viruksen kannalta erilainen ympäristö kuin Suomi. Valtavat tuloerot vaikuttavat maskien käyttöön, sillä köyhimmillä ei ole varaa tai mahdollisuutta vaihtaa ja puhdistaa maskejaan tiheään. Hongkong on myös hyvin tiheään asuttu kaupunki, jossa turvavälien pitäminen on usein vaikeampaa kuin Suomessa, Vallittu muistuttaa.

”Ylipäätään ihmisille on todella tärkeää, että maskeja käytetään. Mutta samalla ajatus on, että vaikka maskia ei käytettäisi sataprosenttisen täydellisesti, siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa.”

Matkustajia Honkongin MTR-junassa heinäkuussa.

Suomalaisasiantuntijoilla on keväästä lähtien ollut toinen ääni kellossa. Täällä on varoiteltu, että jos maskia käyttää, sitä pitää käyttää ohjeiden mukaan – pesuineen ja vaihtamisineen. Pääpiirteissään tämä kanta pitää yhä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

”On totta, että maskien arkikäyttö eroaa maailmalla selvästi ohjeistuksista. Suomesta meillä ei vielä ole siitä kokemusta, mutta Euroopassakaan ei ole kauheasti opittu käytön sääntöjä tai rutiineja.”

Oletus maskien puutteellisesta käytöstä oli Salmisen mukaan yksi syy siihen, että virallista suositusta ei keväällä annettu.

”Tämä oli ilman muuta asia, jota pohdittiin pitkään ja joka vaikutti haluttomuuteen antaa suositus tilanteessa, jossa epidemia oli selvästi hiipumassa. Nyt suunta on jossain määrin erilainen.”

Vaikka suomalaiset tunnollisia ovatkin, täälläkään tuskin kaikki viitsivät noudattaa ohjeita.

”Tämä on yritetty ottaa huomioon siten, että annetaan käyttöopastusta, mutta selvää on, että tietty oppimiskäyrä on olemassa.”

Suomalaisille ohjeistuksia on laatinut ja viestinyt muun muassa työterveyslaitos. Johtavan asiantuntijan Martti Humppilan mukaan asiantuntijat ovat seuranneet maskien käyttöä ulkomailla pettyneenä.

”Televisiossa näkyy hirveitä käyttöesimerkkejä ulkomailta. Maskit roikkuvat leuan alla tai pois nenältä. Kyllä siinä suoja katoaa tai laskee.”

Humppilan mukaan on vaikea arvioida, kuinka paljon vaaraa väärästä käytöstä aiheutuu, mutta Suomessa lähtöajatus on, että maskien kanssa toimitaan ”tarkasti”.

Humppilan mukaan maski ei esimerkiksi toimi turvallisesti, jos sen laittaa välillä laukkuun ja ottaa sieltä uudestaan naamalle. Silloin pöpöt leviävät käsiin, naamalle ja laukkuun. Julkisilla liikkuessa minimivaatimus on siis yksi maski suuntaa kohden , ja käytetty maski pannaan muovipussiin. Pesuun riittää 60 astetta, mutta Humppila suosittaa 90:tä astetta.

”Kyllä sen käyttöhyödyn osalta tällä opastuksella on oikeasti merkitystä. Näyttää siltä, että ihmiset luulevat, että kunhan maski vaan on, se suojaa.”