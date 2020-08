Valko-Venäjä

Valko-Venäjän laajoissa mielenosoituksissa kiinniotettuja ihmisiä on pahoinpidelty, kertovat useat kansainväliset mediat. Valkovenäläiset ovat protestoineet viime sunnuntain presidentinvaalien tulosta.

Istuva presidentti Aljaksandr Lukašenka julistettiin voittajaksi yli 80 prosentin ääniosuudella. Oppositio sekä useat länsimaat ovat ilmaisseet epäilynsä siitä, että vaalit olivat vilpilliset.

Pidätettyjä on jo lähes 7 000. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut mielenilmauksissa. Valko-Venäjän poliisin mukaan tällä viikolla pidätetyt pääsevät vapaaksi perjantaina, uutistoimisto Reuters kertoo.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan näyttää siltä, että kiinniotettuja mielenosoittajia on kidutettu laajasti, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ihmisoikeusaktivistien ja tarkkailijoiden mukaan poliisin pidätettyihin kohdistamasta väkivallasta kertyy yhä lisää todistusaineistoa. Kun kiinniotettuja on vapautettu, on paljastunut, että osassa heistä on jälkiä pahoinpitelystä, Reuters kertoo.

Nainen halasi Okrestinan vankilasta vapautettua omaistaan Valko-Venäjän Minskissä torstaina. Hänet oli pidätetty opposition kokoontumisessa.

Vapautetut kertovat, että heidät on sullottu ahtaasti selleihin. Heitä on myös lyöty.

Sergei-niminen vapautettu mielenosoittaja sanoi Reutersille, että 28 ihmistä sullottiin selliin, joka on tarkoitettu viidelle ihmiselle. Pidätetyt nukkuivat vuoroissa eivätkä saaneet käytännössä juuri lainkaan ruokaa kahden päivän aikana.

”He ottivat minut sellistä ulos ja löivät minua siellä”, Sergei kertoi.

Osa vapautetuista jakoi internetissä kuvia saamistaan mustelmista ja turvonneista ruumiinosistaan, BBC kirjoittaa. He olivat saaneet vammoja muun muassa pakaroihin ja selkään, ja niiden sanottiin olevan poliisin aiheuttamia.

Amnesty Internationalin mukaan ihmiset ovat kertoneet, että heidät oli riisuttu alastomiksi, heitä oli lyöty ja uhattu raiskaamisella, BBC kertoo.

”Vapautetut kertoivat meille, että pidätyskeskuksista on tullut kidutuskammioita, joissa mielenosoittajat on pakotettu makaamaan liassa, kun poliisi on potkinut heitä ja lyönyt pampuilla”, Marie Struthers Amnesty Internationalista sanoi BBC:lle.

Ambulanssi poistui Okrestinan vankilasta perjantaina omaisten odottaessa mielenosoittajien vapautusta.

Valko-Venäjän sisäministeri Juri Karajev yritti rauhoittaa tilannetta ja pyysi anteeksi, että ”ihmisiä on loukkaantunut mielenosoitusten yhteydessä”.

Reuters tulkitsee, että Karajevin anteeksipyyntö viestii Lukašenkan aseman haavoittuvuudesta.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet koko viikon eri puolilla Valko-Venäjää. Työntekijöitä on myös mennyt lakkoon.

Opposition ehdokas Svjatlana Tsihanouskaja pakeni maanantaina Liettuaan ja on kehottanut kannattajiaan olemaan vastustamatta poliisia ja pyytänyt, etteivät he asettaisi henkeään vaaraan.

Euroopan unioni suunnittelee pakotteita Valko-Venäjää vastaan. Ne saattavat tulla voimaan jo tässä kuussa. EU:n ulkoministerit kokoontuvat perjantaina keskustelemaan Valko-Venäjän tilanteesta.