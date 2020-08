Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lyönyt vettä myllyyn väitteille, joiden mukaan demokraattien varapresidenttiehdokkaan Kamala Harrisin syntyperä olisi ongelma eikä Harrisilla välttämättä ole oikeutta pyrkiä varapresidentiksi. Senaattori Harris, 55, on Kaliforniassa syntynyt Yhdysvaltain kansalainen, jonka äiti on kotoisin Intiasta ja isä Jamaikalta.

Kansalaisuuden aitoutta ja Harrisin kelvollisuutta pyrkiä maan kakkosvirkaan on viime päivinä epäilty monilla salaliittoteorioita pyörittävillä verkkosivuilla ja myös tuoreessa Newsweek-lehden julkaisemassa kolumnissa. Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden nimesi Harrisin taisteluparikseen tiistaina, mistä alkoi valtava Harrisin taustoihin kohdistuva ruotiminen.

Trumpin kommentit torstaisessa tiedotustilaisuudessa toivat monille amerikkalaisille mieleen hänen aiemmat hyökkäyksensä demokraattipresidentti Barack Obamaa vastaan. Trump kyseenalaisti vuosien ajan – väitetysti ulkomailla syntyneen – Obaman oikeuden olla presidentti ja kasvatti väitteillään kansansuosiotaan.

Trumpilta kysyttiin Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa torstaina, onko Harris kelvollinen varapresidenttiehdokkaaksi, mihin hän vastasi:

”Kuulin tänään, että hän ei täytä vaatimuksia. Ja muuten, kyseisen argumentin esittänyt lakimies on hyvin pätevä ja lahjakas lakimies. Minulla ei ole aavistustakaan, onko se totta [väite Harrisin taustasta]. Olisin kuitenkin kuvitellut, olettanut, että demokraatit olisivat tarkistaneet tämän asian ennen kuin häntä valitaan varapresidenttiehdokkaaksi.”

Trumpin kommentti on tyypillinen esimerkki siitä, kuinka hän voimistaa huhua ja sen jälkeen toteaa, ettei hänellä ole kykyä arvioida sen paikkansapitävyyttä, ja kansa tehköön omat johtopäätöksensä.

Sama taktiikka oli käytössä vuosina 2011–2016, kun hän nousi Obaman syntyperää arvostelevan birtherism-liikkeen keulakuvaksi, kuten esimerkiksi tältä CNN-kanavan videokoosteelta voi todeta.

Vasta vuoden 2016 presidentinvaalien alla Trump myönsi, että Havaijilla kenialaisisälle ja amerikkalaisäitille syntynyt Obama on laillinen presidentti. Samassa yhteydessä hän syytti demokraattiehdokasta Hillary Clintonia kyseisen salaliiton alullepanosta, mikä ei pitänyt paikkansa.

Kamala Harrisiin liittyvät kelpoisuusepäilyt nousivat aivan uusille kierroksille, kun Newsweek-lehti julkaisi keskiviikkona konservatiivisen oikeustieteen professorin John C. Eastmanin kirjoituksen, jonka mukaan Yhdysvalloissa tulkitaan väärin vuonna 1868 voimaan astunutta perustuslain 14. lisäystä, jonka mukaan kuka tahansa Yhdysvaltain maaperällä syntynyt olisi maan kansalainen ja siten oikeutettu pyrkimään maan korkeimpiin virkoihin.

Hänen mukaansa samassa lisäyksessä on kohta, jonka perusteella olisi selvitettävä, olivatko Harrisin Yhdysvalloissa opiskelleet ulkomaalaisvanhemmat ”laillisia pysyviä asukkaita” ja oliko Kamala Harrisilla mahdollisesti ulkomaihin – Intiaan ja Jamaikaan – kohdistuvaa kansalaisuskollisuutta. Eastman perusteli kantojaan 1800-luvun loppupuolen oikeudellisilla kiistoilla sekä 1900-luvulla kehittyneillä siirtolaisiin liittyvillä käytännöillä.

Eastman kirjoitti, että monet faktantarkastajat ja oikeusoppineet ovat todenneet hänen tulkintansa virheelliseksi, mikä on hänen mielestään väärin. Esimerkiksi The New York Times -lehden mukaan monet oikeusoppineet pitävät Eastmanin tulkintaa perustuslain lisäyksestä ”vaarallisena” tai humpuukimaisena ”litteän Maan teoriana”.

Newsweek totesi Eastmanin artikkelin alla olevassa esittelyssä, että Eastman pyrki Kalifornian oikeuslaitoksen johtajaksi republikaanien esivaaleissa vuonna 2010. Hän hävisi esivaalin, jonka voittaja puolestaan hävisi Kamala Harrisille myöhemmin samana vuonna.

Monet Yhdysvaltain valtaviestimet julkaisivat verkkosivuillaan artikkeleita, joiden otsikoissa Trumpin – ehdollisesti – tukemaa ajatusta nimitettiin perusteettomaksi, virheelliseksi, valheelliseksi ja / tai rasistiseksi salaliittoteoriaksi.

Newsweek-lehti sen sijaan puolusti voimakkaasti päätöstään julkaista Eastmanin kolumnin. Lehden mukaan perustuslain 14. lisäys on ollut kiistelyn aihe aiemmissakin vaaleissa, kuten silloin, kun Panamassa amerikkalaisvanhemmille syntynyt edesmennyt republikaani John McCain pyrki presidentiksi vuonna 2008.

Lehden mukaan vertaus Obamaan ja birtherism-liikkeeseen on virheellinen, koska kukaan ei kiistä Harrisin syntyneen Yhdysvalloissa taikka hänen syntymätodistuksensa aitoutta.

Obamaan kohdistuvat epäilyt kävivät niin kuumina, että hän päätti lopulta julkaista syntymätodistuksensa – jota Trump epäili julkisesti väärennykseksi.

Trump oli aiemmin lupaillut julkistavansa verotietonsa, jos Obama julkaisee syntymätodistuksensa. Trump ei kuitenkaan ole julkaissut verotietojaan vaan käy niiden salassa pitämiseksi kovaa oikeustaistelua.

Barack Obama onnitteli seuraajaansa Donald Trumpia 20. tammikuuta 2017 sen jälkeen kun Trump oli pitänyt virkaanastujaispuheensa Washingtonissa.

Trump on aiemmin esittänyt vastaavanlaisia syntyperäepäilyjä Obaman ja Harrisin lisäksi hänen entisestä vastaehdokkaastaan republikaanien esivaaleissa 2016, texasilaisesta senaattorista Ted Cruzista, joka syntyi Kanadassa. Cruzin äiti oli Yhdysvaltain kansalainen ja isä kuubalainen.

Vuoden 2016 esivaalien alkutiimellyksessä Trump totesi haastattelussa, että Cruzin tausta Kanadassa syntyneenä henkilönä synnytti ”hyvin vaarallisen” tilanteen republikaanipuolueelle. Hän varoitti, että Cruzin valinta pääehdokkaaksi voisi johtaa vuosia kestävään oikeustaisteluun hänen asemansa laillisuudesta.

”Minusta olisi kamalaa, että jokin sellainen kohtaisi häntä. Mutta hyvin monet ihmiset puhuvat siitä ja tiedän, että jopa jotkut osavaltiot tarkastelevat hyvin voimallisesti sitä, että hän syntyi Kanadassa ja hänellä oli tuplapassi”, Trump sanoi.

Cruzin kelvollisuudesta olla ehdolla nostettiin useita oikeusjuttuja. Hänet todettiin vaalikelpoiseksi ja hän sai lopulta toiseksi eniten valitsijamiehiä esivaaleissa, joissa Trump jyräsi kuusitoista republikaanivastustajaansa.