Kosovon pääministeri Avdullah Hoti (vasemmalla) osallistuu Valkoisen talon neuvotteluihin presidentti Hashim Thaçin (oikealla) sijaan, joka vetäytyy neuvotteluista Haagin sotarikostuomioistuimen nostamien syytteiden takia. Kuva on otettu heinäkuussa 2020.

Serbian ja Kosovon johtavat tapaavat Valkoisessa talossa Yhdysvalloissa parin viikon päästä, viranomaiset kertoivat perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yhdysvaltojen oli tarkoitus pyrkiä välittämään sopua kahden balkanilaisen valtion välille jo kesäkuussa, mutta neuvotteluja siirrettiin Kosovon presidentin Hashim Thaçia nostettujen sotarikossyytteiden takia. Rikoksiin liittyy lähes sata murhaa.

Presidentti pysyy edelleen sivussa Washingtonin neuvotteluista, joissa Kosovoa edustaa pääministeri Avdullah Hoti. Hänen mukaansa neuvottelujen keskiössä ovat ”merkittävät projektit, jotka muuttavat Kosovon ja laajemman alueen taloudellisia näkymiä”.

Serbian presidentti Aleksandar Vučić sanoi, että myös Serbia ottaisi osaa keskusteluihin ja että aiheet liittyvät talouteen.

Haagin sotarikostuomioistuimen syyttäjät syyttävät Kosovon presidentti Thaçia Kosovon sodan yhteydessä tapahtuneista rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Thaçi on kieltänyt syytökset.

Sodasta on kulunut jo yli 20 vuotta, mutta Serbian ja Kosovon suhde on yhä jännitteinen. Serbia ei suostu tunnustamaan vuonna 2008 itsenäiseksi julistautunutta Kosovoa. YK:n jäsenvaltioista 97 on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden, Suomi mukaan lukien.

Kosovon presidentti Hashim Thaçi.

Euroopan unioni on johtanut lähes vuosikymmenen ajan maiden välisiä neuvotteluja, mutta viime aikoina Yhdysvallat on hakenut julkisesti aktiivista roolia presidentti Donald Trumpin nimittämän diplomaatin Richard Grenellin johtamana.

”Ilmoitamme ilolla, että Kosovon ja Serbian johtajat tapaavat Valkoisessa talossa neuvotteluja varten syyskuun 2. päivänä”, Grenell kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.

Serbian presidentti Aleksandar Vučić.

Yhdysvaltain Saksan-suurlähettiläänä aiemman toiminutta Grenelliä on aiemmin arvosteltu EU:n johtamien sovitteluyritysten monimutkaistamisesta.

Grenell kiistää moitteet ja sanoo Yhdysvaltain painopisteen olevan taloudellisten yhteyksien kasvattamisessa naapurimaiden välien korjaamiseksi.

EU-välitteinen dialogi jatkui heinäkuussa oltuaan katkolla lähes kaksi vuotta maiden välisen kauppasodan takia.

Kosovon presidentti Thaçi ei pysty osallistumaan neuvotteluihin Haagin prosessin takia. Haagissa nostetut syytteet liittyvät Thaçin rooliin Kosovon vapautusarmeijan poliittisena johtajana sodassa Serbiaa vastaan vuosina 1998–1999. Thaçia epäillään murhien lisäksi vainosta ja kidutuksesta.

Seuraavaksi sotarikostuomioistuimen tuomarit arvioivat syyttäjien esittämiä syytteitä todisteineen.

Kosovon konfliktissa kuoli yli 13 000 ihmistä. Suurin osa uhreista oli Kosovon albaaneja, mutta myös Kosovon vapautusarmeija osallistui raakuuksiin serbejä ja albaaneja kohtaan.

Sota päättyi Naton pommituksiin, joiden jälkeen Serbia veti joukkonsa pois Kosovosta.