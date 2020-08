Tutkivat journalistit ovat paljastaneet uutta tietoa Venäjän hallinnon liepeillä toimivasta yksityisarmeija Wagnerista ja sen perustajana pidetyn Jevgeni Prigožinin oletettuakin kiinteämmästä yhteydenpidosta Kremliin. Uusiin paljastuksiin kuuluu myös yksityisarmeijan Afrikan-johtajan henkilöllisyys ja se, miksi johtaja piipahteli Suomessa vuosina 2015 ja 2016.

”Putinin kokiksi” nimitetyllä Jevgeni Prigožinilla on läheiset suhteet Venäjän presidentinhallintoon, kokonainen tiimi Afrikassa ja erikoinen tapa saada ihmiset vaihtamaan nimensä Dmitri Utkiniksi.

Yksityinen sotilasyhtiö Wagner nousi esiin viimeksi heinäkuun lopussa, kun Valko-Venäjän erikoisjoukot pidättivät 33 yksityisarmeijan sotilasta epäillen heitä pyrkimyksistä osallistua Valko-Venäjän presidentinvaalien häirintään.

Tutkivan tutkivan journalismin verkosto Bellingcatin, venäläisen The Insider -julkaisun ja saksalaisen Der Spiegelin yhteistyönä tekemä selvitys osoittaa, että Prigožinilla on läheiset välit presidentti Vladimir Putinin assistentti Dmitri Peskoviin, presidentinhallinnon turvallisuuspalvelu FSO:iin, Venäjän puolustusministeriön johtoon ja sotilastiedustelu GRU:iin. Asia kävi ilmi Prigožinin puhelutiedoista.

Uusi paljastus Prigožinin verkostossa on henkilö nimeltään Konstantin Pikalov ja se, että hän on tai on ainakin ollut Wagnerin laajojen Afrikan-toimintojen salaperäinen johtaja.

Prigožinin palvelut Venäjän valtiolle eivät rajoitu pelkästään sotatoimiin, vaan yhtiön nimissä ja liepeillä toimii politiikan strategeja, vaalivaikuttajia ja henkivartijoita. Bellingcat kiinnitti huomiota Mosambikissa vuonna 2018 havaittuun ”Konstantiniin”, joka toimi Venäjän vaalisuosikin henkivartijana. Venäjän hallinnon vaihtaessa suosikikseen Andry Rajoelinan, joka myöhemmin voitti vaalit, myös eversti ”Konstantin” vaihtoi suojattavaa.

Aiemmista Prigožinin Afrikan-toimintoja käsittelevistä sähköpostivuodoista kävi ilmi, että Prigožinilla oli Afrikassa noin viidentoista ihmisen tiimi. Tiimin johtajaan viitattiin vain nimellä ”Mazay”, jota pidettiin Venäjän puolustusministeriön tai jopa Kremlin edustajana. ”Mazay” ei pelännyt Prigožinia vaan puhui tälle kuin vertaiselleen, alaiset kirjoittivat. Everstiksi ja Konstantiniksi kutsuttu ”Mazay” oli tarkka siitä, ettei joudu valokuviin ilman aurinkolaseja.

Mazay tunnistettiin tutkimalla Venäjän Keski-Afrikan tasavallan presidentille nimittämän sotilasneuvonantaja Valeri Zaharovin puhelutietoja. Zaharov asioi kahteen numeroon, jotka oli rekisteröity Convoy-nimiselle pietarilaisyritykselle. Yrityksen toimiala oli tarjota sotilaspalveluja, ja sen toimitusjohtaja oli Konstantin Pikalov.

Käänteisiä puhelinnumerohakuja tekevää sovellusta käyttämällä Bellingcat ja sen yhteistyökumppanit saivat selville, että ihmiset olivat tallentaneet Pikalovin numeroita sellaisilla nimillä kuin Mazajev, Mazay, Kostja Pikalov ja Konstantin Kasakka. Mazayn henkilöllisyys oli paljastunut.

Konstantin Pikalovin passikuvaa verrattiin Afrikassa otettuihin valokuviin.

Tunnistus varmistettiin vielä Bellingcatin, The Insiderin ja Der Spiegelin lähteiden pääsyllä Venäjän passitietokantaan ja vertaamalla Konstantin Pikalovin passikuvaa Madagaskarissa otettuihin kuviin henkivartija-eversti Konstantinista.

Konstantin Pikalov on eläkkeellä Venäjän armeijan säteilytutkintaan liittyvästä yksiköstä, joka sijaitsee Storoževossa lähellä Pietaria. Vuonna 2016 hän halusi pyrkiä kunnanvaltuustoon, mutta vaalilautakunta ei hyväksynyt hänen ehdokkuuttaan. Bellingcatin mukaan tämä on saattanut liittyä siihen, että Pikalovia oli epäilty rahanpesusta. Tuomiota miehellä ei kuitenkaan ole.

Bellingcat ja sen yhteistyökumppanit haastattelivat ihmisiä, jotka ovat työskennelleet Jevgeni Prigožinin tiimissä. Heidän mukaansa Pikalov on osallistunut sotatoimiin sekä Ukrainassa että Syyriassa. Täyttä varmuutta tästä ei matkustustietojen perusteella ole, mutta Pikalov on vuosien 2014 ja 2017 välillä tehnyt useita matkoja Ukrainan rajojen lähelle jo tunnettujen Wagnerin johtohahmojen kanssa.

Syyskuussa 2014 Pikalov matkustiBosnia ja Hertsegovinaan kuuluvaan Serbitasavaltaan. Serbitasavallassa oli presidentinvaalit, joissa Kremlille myönteinen pMilorad Dodik pyrki varmistamaan uudelleenvalintansa.

Pääkaupunki Banja Lukassa kummastutti kaduille tanssimaan saapunut kasakkaryhmä, jossa oli 144 jäsentä. Kummallinen performanssi sai paikalliset viestimet kysymään ryhmältä, ovatko nämä Venäjän erikoisjoukoista. Ryhmän edustaja kiisti asian virnistellen.

Konstantin Pikalovista ei ole Banja Lukassa otettuja valokuvia. Hänen yhtiökumppaninsa Convoy-yhtiöstä kuitenkin lisäsi kasakkakuvia sosiaalisen median tililleen.

Pikaloville on myönnetty Bellingcatin mukaan kolme kertaa viisumi EU:n schengen-maihin. Ensimmäinen vuoden mittainen viisumi myönnettiin vuonna 2015 ja toinen, kaksivuotinen, vuonna 2016. Kolmevuotinen viisumi, jonka voimassaolo päättyy vuoden 2021 talvella, myönnettiin vuonna 2018. Viisumien myöntämisperusteena on ollut turismi.

Viisumit on Bellingcatin mukaan myöntänyt Suomen konsulaatti Pietarissa.

Ensimmäisen Schengen-viisuminsa saatuaan Konstantin Pikalov matkusti Viroon ja Suomeen. Suomeen saapumisen ja Suomesta poistumisen välillä oli viisi päivää. Vuonna 2016 Pikalov vieraili Suomessa kahdesti: ensimmäinen matka huhtikuussa kesti kolme päivää ja jälkimmäinen marras-joulukuun vaihteessa viisi päivää.

Suomen-matkojen syistä ei ole tarkempaa tietoa. Bellingcat arvioi, että vuoden 2015 matkailun syynä on voinut olla osoittaa vasta myönnetyn viisumin tarkoituksenmukaisuus.

Afrikan-matkat Pikalov aloitti tiettävästi vuonna 2018. Hän oli Keski-Afrikan tasavallassa noin kolme viikkoa ennen kuin Jevgeni Prigožinin ja Wagnerin toimia tutkineet kolme venäläistä toimittajaa murhattiin.

Wagnerin palkkasotilaat toimivat harmaalla alueella, jossa Venäjän valtaapitävät eivät välttämättä halua operoida virallisesti tai toiminta myönnetään vasta epävirallisen vaiheen jälkeen. Siitä ei ole varmuutta, kenen ajatus epävirallisen sotilasjoukon perustaminen valtion tarpeisiin on ollut.

Wagnerin sotilaita on osallistunut Itä-Ukrainan ja Sudanin lisäksi sotiin myös esimeriksi Syyriassa, Libyassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Viime vuosina Wagnerin toiminta on laajentunut jopa kahteenkymmeneen Afrikan maahan Libyasta Mosambikiin ja Keski-Afrikan tasavallasta Sudaniin. Prigožinin yksityiskone on samaan aikaan käynyt toistuvasti Syyriassa ja Afrikan keskiosissa.

Bellingcatin, The Insiderin ja Der Spiegelin uudet tiedot tarkentavat käsitystä siitä, miten lähellä Venäjän johtoa Wagner toimii. Tiedot perustuvat puheludataan, jonka julkaisi ensimmäisen kerran venäläinen hakkeriryhmä Shaltai Boltai. Data on vuoden 2013 lopusta ja 2014 alusta.

Puhelutietojen mukaan ”Putinin kokki” Prigožin soitti tai lähetti tekstiviestejä Dmitri Peskoville tuolla ajanjaksolla 144 kertaa. Putinin esikuntapäällikkö Anton Vainon kanssa yhteydenpitoa oli 99 kertaa. Putinin turvallisuuspäällikkö Aleksei Djuminin kanssa Prigožin asioi 25 kertaa. Djumin oli tuohon aikaan myös sotilastiedustelu GRU:n varajohtaja, joka vastasi Krimin valtaukseen liittyvistä toiminnoista, Bellingcat huomauttaa.

Puolustusministeri Sergei Šoigun kanssa Prigožin tapasi kasvokkain kahdesti, ja vuodetuista sähköposteista käy ilmi että tapaamisia oli ainakin suunnitteilla enemmänkin. Varapuolustusministeri Dmitry Bulgakovin kanssa Prigožin asioi puhelimitse 31 kertaa.

Prigožin omistaa pitopalveluyrityksen, jolla on sopimukset sekä presidentinhallinnon että puolustusministeriön kanssa. Bellingcatin mukaan ei kuitenkaan ole uskottavaa, että johtajan yhteydenpito olisi käsitellyt aterioita ja tarjoiluja.

Jevgeni Prigožin (vasemmalla) tarjoili presidentti Vladimir Putinille Moskovan lähellä Cheval Blanc -ravintolassa vuonna 2011.

Prigožinin yhtiöryppääseen Concordiin kuuluu myös trollitehtaaksi kutsuttu Internet Research Agency, joka tekee informaatiovaikuttamista sosiaalisessa mediassa.

Venäläinen The Bell on kertonut aiemmin, että Prigožin yhtiöineen valikoitui Wagnerin perustajaksi lähinnä siksi, että hänellä oli jo valmiiksi suhteet hallintoon ja puolustusministeriöön. Prigožin ei ollut erityisen halukas hommaan, mutta ei voinut siitä kieltäytyäkään.

Wagnerin operatiivisena johtajana on pidetty Dmitri Utkin -nimistä miestä. Bellingcatin mukaan Utkin on ollut jonkinlainen joukkueenjohtaja, ja käytännössä Wagnerin johtaminen on ollut sotilastiedustelu GRU:n hyppysissä.

Tämä käy ilmi Utkinin puhumista puheluista, joita on saatu talteen ja julkaistu ajalta, jolloin Utkin oli Itä-Ukrainassa. Vuodelta 2015 peräisin olevissa puheluissa hän raportoi Andrei Troševille, joka on entiseltä ammatiltaan poliisi, sekä Venäjän armeijan kenraalimajuri Jevgeni Nikiforoville. Bellingcat on löytänyt myös matkustustietoja, joiden mukaan Utkin, Trošev ja sotilastiedustelu GRU:n korkea-arvoinen upseeri Oleg Ivannikov ovat tehneet yhteisiä matkoja Moskovan ja Krasnodarin välillä. Heidän matkalippunsa oli varattu yhtä aikaa.

Andrei Trošev on toinen vasemmalta ja presidentti Putinin vieressä. Dmitri Utkin oikealla reunimmaisena. Kuva on joulukuulta 2016.

Bellingcatin mukaan on todennäköistä, että yksityisarmeija Wagnerin komentoketjussa Utkinin yläpuolella on tai on ainakin ollut Andrei Trošev. Vuonna 2016 sekä Trošev että Utkin palkittiin arvomerkeillä, ja he poseerasivat palkittujen vastaanotolla Putinin kanssa. Bellingcatin sosiaalisesta mediasta löytämässä kuvassa lähempänä Putinia seisoo kuitenkin Trošev.

Vuonna 2016 Prigožinia vastaan asetettiin Yhdysvalloissa ensimmäiset pakotteet. Tämän jälkeen, vuonna 2017, Dmitri Utkin nimitettiin Prigožinin Concord-yhtiöiden toimitusjohtajaksi. Kyseisen Utkinin henkilökohtainen verotustunnus kuitenkin viittasi toiseen pietarilaiseen, joka on todellista Utkinia 18 vuotta nuorempi. Bellingcat arvioi toimitusjohtajaksi rekisteröidyn ihmisen vaihtaneen nimensä.

Sama tapahtui toistamiseen myös alkuvuodesta 2018, kun toinen pietarilaismies vaihtoi nimensä Dmitri Utkiniksi. Tällä Utkinilla ei ollut aiemmin mitään yritystoimintaa, mutta keväällä 2018 hänen nimiinsä rekisteröitiin neljä uutta yritystä. Bellingcatin mukaan yhtiöillä oli epäsuoria yhteyksiä Prigožinin Concord-yhtiöihin.

Utkin numero kahden toimitusjohtajuus Concordissa kesti hädin tuskin vuoden, ja Utkin numero kolmen uudet yhtiöt lopettivat toimintansa vuonna 2019.