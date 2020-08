Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagonissa on toiminut ennenkin ufohavaintoja tutkinut ryhmä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ilmoitti perjantaina perustavansa uuden työryhmän, joka alkaa tutkia ufohavaintoja.

Tunnistamattomia lentohavaintoja tutkivan ryhmän toivotaan parantavan ymmärystä ja hankkivan lisää tietoa havaintojen synnystä ja laadusta, puolustusministeriön tiedottaja Susan Gough kertoi lausunnossa.

Yhdysvaltain armeija on huolissaan siitä, että ufohavaintojen taustalla voi olla Kiinan lennokkeja tai muita lentäviä vakoilulaitteita.

”Ryhmän tarkoitus on etsiä, analysoida ja luetteloida ilmestyksiä, jotka voisivat mahdollisesti luoda uhkia Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle”, Gough sanoi.

Pentagon tulee hänen mukaansa ottamaan ”todella vakavasti” kaikki havainnot, jotka raportoidaan sen harjoitusalueella tai ilmatilassa. Tähän kuuluvat myös havainnot, joita ilmoittaja ei tunnista heti.

Uuden ryhmän perustaminen hyväksyttiin elokuun alussa. Yhdysvaltain senaatin komitea kertoi kesäkuussa, että se haluaa säädellä Pentagonin ufo-ohjelmaa. Näin se vahvisti The New York Timesin vuonna 2017 paljastamat tiedot, joiden mukaan Pentagonilla on epävirallinen ufotyöryhmä, vaikka kyseisen ryhmän toiminnan oli pitänyt loppua jo vuonna 2012.