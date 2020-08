Valko-Venäjä

Laajat mielenosoitukset jatkuivat Valko-Venäjällä myös lauantaina.

Suurin oli pääkaupungissa Minskissä, jossa kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat Puškininaukiolle kunnioittamaan siellä maanantaina kuolleen mielenosoittajan muistoa.

Aljaksandr Taraikouski, 34, kuoli mellakkapoliisin ja erikoisjoukkojen hajottaessa mielenosoitusta kovaotteisesti.

Väärennettyjen presidentinvaalien uusimista ja poliisiväkivallan lopettamista vaatineet mielenosoitukset jatkuivat lauantaina monella muullakin paikkakunnalla.

Myös valtaosa isoista valtiollisista tehtaista oli lauantaina edelleen lakossa.

Mielenosoitukset alkoivat heti sunnuntaina presidentinvaalien jälkeen, kun valtiollinen ovensuukysely väitti itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan saavuttaneen murskavoiton. Poliisi ja erikoispalvelut hajottivat ne kovakouraisesti ja ottivat tuhansia ihmisiä kiinni.

Liikehdintä laajeni torstaina, kun tietoja poliisin kiinniottamien järjestelmällisestä kidutuksesta ja pahoinpitelystä alkoi tihkua. Samalla myös isoissa valtionyrityksissä alkoi lakkoja.

Lukašenka syytti taas lauantaina maan televisiossa tilanteesta ulkopuolisia voimia ja ilmoitti haluavansa puhua tilanteesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

”Pitää olla yhteydessä Putiniin, Venäjän presidenttiin, jotta voin keskustella hänen kanssaan nyt. Koska tämä ei ole enää uhka vain Valko-Venäjälle”, Lukašenka sanoi.

”Haluan sanoa, että Valko-Venäjän suojeleminen tänään ei ole vähempää kuin koko yhteisen tilamme, valtioliittomme, suojelua ja esimerkki muille.”

Pian sen jälkeen Lukašenkan ja Putin puhuivat puhelimessa.

Kreml julkaisi puhelusta maltillisen tiedotteen, jonka mukaan ”tuhoisat voimat” eivät saa käyttä tilannetta maiden suhteiden ja yhteistyön vahingoittamiseen. Kremlin mukaan molemmat totesivat, että nyt nousseet ongelmat saadaan ratkaistua pian.

Kreml myös kiitti Valko-Venäjää Minskissä aiemmin pidätettyjen palkkasotilaiden palauttamisesta.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelemassa Moskovassa vuonna 2015.

Venäjän suhtautumista tilanteeseen on seurattu tarkkaan. Putin on onnitellut Lukašenkaa voitosta, minkä lisäksi Venäjän valtiolliset televisiokanavat ovat tukeneet häntä. Venäjältä on kuulunut myös toisenlaisia ääniä ja osa Kremliä tukevista lehdistä on kritisoinut Lukašenkaa.

Lukašenka on koko kesän syyttänyt ulkopuolisia sekaantumisesta Valko-Venäjän vaaleihin. Niin on tapahtunut ennenkin, mutta tänä vuonna hän syytti erityisesti Venäjää.

Vaalien jälkeen hän on taas syyttänyt länsimaita ja Venäjän oppositiota.

Poliisien otteet ovat rauhoittuneet torstaista alkaen, mutta Lukašenka ei ole ollut valmis keskustelemaan tilanteesta opposition kanssa.

Valko-Venäjällä järjestettiin viime sunnuntaina presidentinvaalit, joiden voittajaksi keskusvaalilautakunta julisti perjantaina Lukašenkan.

Vaaleja edelsi Valko-Venäjällä ennennäkemätön yhteiskunnan politisoituminen, joka näkyi myös poikkeuksellisena vaali-intona. Taustalla oli kyllästymistä taloustilanteeseen, ärtymystä Lukašenkan tapaan hoitaa koronaviruspandemia sekä yleistä väsymistä pitkäaikaiseen itsevaltiaaseen.

Viranomaiset päästivät oppositiosta vaaleihin vain Svjatlana Tsihanouskajan. Tsihanouskaja lähti mukaan sen jälkeen, kun viranomaiset olivat vanginneet hänen ehdolle pyrkineen miehensä Sjarhei Tsihanouskin.

Muut kampanjat asettuivat Tsihanouskajan taakse ja tueksi, mikä kasvatti hänen suosiotaan ja muutti vaalit kansanäänestykseksi Lukašenkasta.

Tsihanouskaja siirtyi vaalien jälkeen Liettuaan. Perjantaina hän kutsui ihmisiä rauhallisiin mielenosoituksiin viikonloppuna.