Intian valtameressä sijaitsevalla Mauritiuksen saarivaltiolla on takanaan kaoottinen ja pelonsekainen puolitoistaviikkoinen, jonka aikana suuri osa saaren väestöstä lähti torjumaan karille ajaneen rahtialuksen öljyonnettomuutta kotikutoisin menetelmin.

Öljyntorjujien joukkoon liittyi myös saarella asuva suomalainen Sari Nikka, joka kertoi lauantaina paikallisen väestön huikeista ja myös kaoottisen oloisista toimista saaren luonnon pelastamiseksi.

”Ponnistus saarella oli koskettavaa nähtävää. Tuntui, että jossain määrin koko saari lähti liikkeelle torjumaan tuhoa”, Nikka kertoo puhelimessa Mauritiukselta, joka julisti onnettomuuden vuoksi kansallisen hätätilan ja vetosi kansainväliseen apuun viime viikon perjantaina.

Tämän hetkisten tietojen mukaan kansalaisten ponnistelut yhdistettynä viranomaistoimiin ja ulkopuoliseen apuun estivät pahimman katastrofin. Mereen ehti päästä noin tuhat tonnia öljyä, mikä ei sinänsä ole valtava määrä moniin muihin onnettomuuksiin verrattuna. Muu aluksella ollut noin 3 000 tonnia öljyä ehdittiin pumpata talteen.

Turma sattui kuitenkin hyvin lähellä herkkää rannikkoa, minkä takia se luokitellaan suuronnettomuudeksi. ”Iso ongelma tässä tapauksessa on paikka, jossa öljyonnettomuus on tapahtunut, eli herkkä ympäristö ja vähäiset öljyntorjuntaresurssit”, kertoo ympäristöjärjestö WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Ryan.

Öljyä vuotava MV Wakashio -alus kuvattuna 10. elokuuta.

Alkuperäinen onnettomuus sattui jo 25. heinäkuuta, kun japanilaisomisteinen rahtialus MV Wakashio törmäsi koralliriuttaan lähellä Mauritiuksen kaakkoisrannikkoa Pointe d’Esnyn rannan lähistöllä. Ensin luultiin, että päästiin säikähdyksellä ja paikalleen jumittunut alus odotti pois hinaamista parin viikon ajan.

Myrskytuulet kuitenkin murjoivat alusta ja aiheuttivat sen runkoon repeämiä, minkä jälkeen turismista ja kalastuksesta elävässä saarivaltiossa alettiin pelätä pahinta.

”Tilanne eskaloitui viime viikolla, kun alkuviikosta alkoi sosiaalisessa mediassa olemaan viestejä, että alus näyttää nitkahtaneen huolestuttavasti kahtia. Vielä tuolloin viranomaiset sen kielsivät ja sanoivat kuvien olleen manipuloituja”, Sari Nikka kertoo.

Elokuun 6. päivään mennessä öljyä oli levinnyt ainakin 3,3 neliökilometrin alueelle, ja muutamaa päivää myöhemmin alue oli kasvanut lähes kymmenkertaiseksi. Näin päätteli BBC-kanavan mukaan amerikkalainen Ursa Space Systems -yhtiö analyysissään, joka perustui suomalaisten Iceye-satelliittien keräämään dataan.

Sari Nikan mukaan tiedot onnettomuudesta synnyttivät valtavan, spontaanin ja sosiaalisessa mediassa mobilisoituneen avustusponnistuksen, johon osallistuivat tavalliset ihmiset kalastajista maanviljelijöiden kautta parturikampaajiin. Parturit on syytä mainita erikseen, sillä saarelaiset alkoivat valmistaa hyvin kotikutoisia öljyntorjuntayksiköitä: hiuksilla täytettyjä sukkahousuja.

”Hiusten lahjoittaminen öljyntorjuntaan sai kansanliikkeen piirteitä. Ilmeisesti Ranskassa on käytetty sukkahousuihin tungettuja ihmishiuksia öljyn keräämiseen. Somejuttujen mukaan ihmishius keräisi öljyä paremmin kuin mikään muu”, Rovaniemeltä kotoisin oleva 53-vuotias Nikka kertoo.

Tällaisiin keinoihin piti turvautua, koska Mauritiuksen viranomaiset ja kansalaisjärjestöt olivat valmistautuneet hyvin kehnosti suureen öljyonnettomuuteen: osaamisen lisäksi kalustoa oli puutteellisesti.

Sari Nikka kävi keräämässä muovipulloja, joita käytettiin kansalaisten väsäämien öljyntorjuntapuomien kohoina.

Sari Nikan mukaan koko toiminta oli kaoottista, mutta jotenkin itsestään organisoituvaa. Nikkaa hirvitti kuitenkin katsella, kun jotkut kyläläiset ja kalastajat säntäsivät puhdistamaan rantoja täysin puutteellisin varustein.

”Tätä puhdistustyötä he tekivät lähes ilman mitään suojavarusteita, korkeintaan heillä oli kumpparit ja jotkut muovihanskat. Öljyä kauhottiin kuka milläkin kättä pidemmällä, lapioilla, haravilla, ämpäreillä ja muovikanistereista tehdyillä äyskäreillä. Täytyy sanoa, että siinä ei näyttänyt olevan mitään koordinointia, mutta jotenkin se vain toimi.”

Ihmisiä kokoontui sokeriruokopelloille väsäämään käsin öljyntorjuntapuomeja. Näin tekivät myös Nikka ja hänen paikallinen aviomiehensä.

”Enkä todellakaan tiedä, mitkä kansalaisjärjestöt olivat sitä järjestämässä, mutta minulle lykättiin verkonompeluneula käteen ja näytettiin miten homma tehdään, mistä hakea lisää nailonlankaa ja siitä sitten ompelemaan puomeja kasaan. Väliin käytiin myös hakemassa pullonkeräyspisteistä lisää muovipulloja kohoiksi”, Nikka kertoo.

Tällaisia kotikutoisia, sokeriruokojen korsilla ja lehdillä täytettyjä puomeja syntyi neljässä päivässä sadan kilometrin pituisesti. Nikan mukaan niillä onnistuttiin suojaamaan laguuneja ja lahdelmia.

Suureksi onneksi tuholta säästyi myös Blue Bay Marine Parkin luonnonsuojelualue, missä suosiollisesti puhaltaneet tuulet ja merivirrat olivat myös apuna. Paikallinen luonnonsuojelujärjestö MWF lähetti väkensä siirtämään turvaan kasveja ja eläimiä öljytuhojen tieltä.

Vapaaehtoinen puhdistamassa rantaa öljystä Mauritiuksella perjantaina.

Pitkään vapaaehtoisessa öljyntorjuntatyössä Suomessa työskennellyt WWF:n Vanessa Ryan on tutustunut Mauritiuksen operaatioon ja sanoo, että hän suhtautuu siihen ”pelonsekaisella kunnioituksella”.

”Olin äärimmäisen vaikuttunut siitä, miten nopeasti valtava määrä ihmisiä ryhtyi toimiin öljyn leviämisen estämiseksi ja öljyn keräämiseksi, mutta samaan aikaan kuvat vapaaehtoista, jotka työskentelivät hengenvaarallisissa olosuhteissa ilman työhön soveltuvia suojavarusteita, hirvittivät minua. Suretti ja pelotti heidän puolestaan.”

Ryanin mukaan ilman suojavarusteita vapaaehtoiset altistuvat öljyn sisältämille myrkyllisille yhdisteille, jotka voivat aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, vakavia hengitystieoireita, ihoärsytystä ja pahimmillaan jopa ihosyöpää.

”Jotkut oireista ovat lyhytaikaisia, toiset voivat jatkua pitkään. Kenenkään ei tulisi työskennellä öljyn parissa ilman suojavarusteita, ja tarjolla tulisi olla myös ensiapu- ja terveyspalveluita. Henkinen uupuminen on myös todennäköistä lohduttomassa tilanteessa”, Ryan sanoo.

Ryan toivoo, että onnettomuus herättää Mauritiuksen viranomaiset näkemään öljytuhoihin varautumisen tärkeyden ja myös vapaaehtoistyön potentiaalin. Onnettomuus voi hänen mielestään herätellä suomalaisetkin muistamaan, kuinka Itämerellä on joka päivä riski läsnä.

”Itämerellä liikkuu joka hetki noin 2 000 alusta. Öljyonnettomuuden riski ei ole läsnä pelkästään öljykuljetusten yhteydessä, kuten tämä Mauritiuksen tapaus osoitti. Suurissa rahtialuksissa on huomattava määrä polttoainetta.”

WWF:n vapaaehtoiseen öljyntorjuntajoukkoon kuuluu yli 8 000 suomalaista. Järjestö kouluttaa vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja jatkuvasti, ja heidät kutsutaan apuun onnettomuuden sattuessa. Vapaaehtoisjoukot toimivat viranomaisten apuna ja heidän kutsustaan – ja asianmukaisesti varustettuina.

”Vaikka Suomen öljyntorjunnan taso on hyvä, emme saa silti tuudittautua uskoon, että olemme riittävän hyviä. Öljyntorjunta vaatii jatkuvaa tekniikan kehittämistä, varusteiden uusimista, harjoittelua ja koulutusta”, Ryan sanoo.

Kansainvälisen rahoituksen asiantuntija Sari Nikka on asunut Afrikassa vuodesta 2007 alkaen ja Mauritiuksella vuoden 2016 lopusta lähtien. Hän luonnehtii Mauritiusta maaksi, joka on poliittisesti vapaa monipuoluedemokratia, mutta jossa on ongelmia nepotismin ja korruption kanssa.

Öljyonnettomuus on saanut monet ihmiset suutuksiin ja opposition räyhäkkääksi, koska se paljasti viranomaisten huonon varautumisen ja hitaan reagoinnin.

”Ihmiset ovat järkyttyneitä ja vihaisia, että miksi ei pyydetty apua aiemmin, ennen kuin tämä katastrofi tuli. Lähes kaikki Aasiasta Latinalaiseen Amerikkaan kulkevat alukset kulkevat tätä reittiä, joten öljyntorjuntaan olisi pitänyt varautua paremmin”, hän sanoo.

Tämän viikon alkupuolella hallitus komensi siviilit pois rannoilta ja nyt loppu öljyonnettomuuden siivoamisesta on määrä hoitaa viranomaisvoimin.

Nikan mukaan noin 1,3 miljoonan asukkaan Mauritius on kärsinyt covid-19-pandemiasta erityisesti sen takia, että saarivaltio on suljettu elintärkeältä turismilta. Öljyturman takia monien kalastajaperheiden elanto on nyt uhattuna ainakin väliaikaisesti.

”Tämä saari elää merestä, rannoista ja koralliriutoista. Covidin takia useiden mauritiuslaisten oma talous on kurjassa tilassa. Siltikin [öljyntorjuntaan] lahjoitettiin tarvikkeita siitä vähästä, mistä oli lahjoittaa.”

Öljyturman seuraamuksia 8. elokuuta kuvattuna.

Onnettomuuden vaikutukset luonnolle selviävät tarkemmin vasta ajan kanssa. WWF:n Vanessa Ryan sanoo, että Mauritiuksella on satoja kotoperäisiä lajeja: kasveja, lintuja ja liskoja. Saaren meriekosysteemi on erittäin monimuotoinen ja alueella esiintyy useita merinisäkäslajeja sekä kaksi uhanalaista kilpikonnalajia.

”Uhattuina ovat laajat ja maailmankin mittakaavassa hyväkuntoiset koralliriutat, mangrovemetsät, meriheinäniityt ja kosteikkoalueet. Öljyllä voi olla näihin tärkeisiin elinympäristöihin pahimmillaan jopa kymmeniä vuosia kestäviä vaikutuksia”, Ryan sanoo.