Australiassa mies onnistui pelastamaan vaimonsa valkohain hyökkäykseltä hakkaamalla kalaa niin pitkään, että se päästi vaimosta irti ja ui matkoihinsa, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja australialaisviestimet kertovat.

Ilmeisesti noin 2–3 metrin pituinen nuori valkohai oli hyökännyt surffaamassa olleen 35-vuotiaan naisen kimppuun ja alkanut raadella tämän oikeaa jalkaa. Naisen kanssa surffaamassa ollut aviomies oli hypännyt omalta laudaltaan valkohain kimppuun ja tapellut kalan matkoihinsa.

Tapaus sattui Shelly Beachin tuntumassa Australian itärannikolla noin 390 kilometriä Sydneystä pohjoiseen lauantaiaamuna paikallista aikaa.

”Melko suoraviivaista toimintaa, todella sankarillista”, totesi paikallisen hengenpelastusyhdistyksen johtaja Steven Pearce Sydney Morning Herald -lehdelle.

Nainen sai hyökkäyksessä jalkaansa ”vakavia raateluhaavoja” ja hänet lennätettiin ambulanssihelikopterilla leikkaukseen noin 250 kilometrin päässä sijaitsevaan Newcastlen kaupunkiin. Hänen tilansa kerrottiin olevan vakaa.

Kuvakaappaus Nine Newsin videolta, jossa naista ollaan viemässä sairaalahoitoon.

Viime kuukausina samalla rannikkoalueella on tapahtunut ainakin kolme hain hyökkäystä. Heinäkuussa hai surmasi viisitoistavuotiaan pojan, joka oli ollut surffaamassa paikallisen rannan edustalla.

Ympäristöjärjestö Tarongan tilastot kertovat, että Australiassa oli ennen lauantain tapausta kirjattu yhteensä 15 ”provosoimatonta” hain hyökkäystä. Niistä viisi johti ihmisen kuolemaan ja viisi loukkaantumiseen.

Lisäksi maassa on kirjattu kolme ”provosoitua” tapausta, joista yksi on johtanut ihmishengen menettämiseen. Provosointi tarkoittaa sitä, että ihminen on tahallaan tai vahingossa tullut kosketukseen hain kanssa esimerkiksi kalastaessaan.